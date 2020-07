Kam ještě v létě vyrazit? Do Alternátoru v Třebíči

Proč jsem celá ta léta jezdil na zahraniční dovolenou, když i u nás máme tolik zajímavostí? S tímto zjištěním se letos možná pláclo do čela hodně Čechů. Koronavirová krize změnila naše životy, mnoho lidí opravdu tentokrát upřednostnilo dovolenou v tuzemsku před pobytem na mořských plážích a pod alpskými štíty a vyrazilo objevovat místa, která jim leží takřka u nohou. A nyní, po měsíci prázdnin zjišťují, že je stále ještě co objevovat.

V samém středu České republiky, jen dvě hodiny autem z Prahy a hodinu z Brna, najdeme Třebíč. Druhé největší město Kraje Vysočina, město mnoha památek, a to dokonce i zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. A také město technických unikátů, které najdeme v Ekotechnickém centru Alternátor.

Ekotechnické centrum Alternátor v Třebíči (autor: Jakub Mertl)

Koule, která zobrazuje planety i počasí…

Víte, co je to Science on a Sphere? Angličtináři už si to v duchu možná přeložili – Věda na kouli. A opravdu. Ve velkém multimediálním sále se vznáší velká koule, na které se před vašima očima mění planety, měsíce, vidíte na ní, kde zrovna, na jakémkoli místě na Zemi, mají zataženo a kde svítí sluníčko, nebo dokonce kde zrovna došlo k zemětřesení.

Toto unikátní projekční zařízení, jichž najdeme v Evropě jen deset, vyvinuli odborníci z agentur NASA a NOAA – a právě toto zařízení je chloubou Alternátoru. Přes týden si je můžete pustit sami, v sobotu se ale konají komentované projekce, které vás s různými vesmírnými objekty či přírodními jevy seznámí podrobněji.

Multimediální sál Alternátoru s velkou projekční koulí Science on a Sphere (autor: Jakub Mertl)

Dvoumetrová koule však není jedinou technickou zajímavostí, kterou v science centru Alternátor najdete. Centrum se zaměřuje zejména na osvětu v oblasti výroby energie, a proto celé první patro patří exponátům, které se věnují výrobě tepelné energie z biomasy, nechybějí však ani jiné přírodní zdroje, jako je vítr či slunce. Nezapomnělo se ani na energii elektrickou, a proto se v Alternátoru můžete dozvědět, co vše se s elektřinou stane, než zdolá cestu od elektrárny až do zásuvky ve vašem bytě.

…a také trocha historie

Samozřejmě ale nechybějí ani exponáty, které vás seznámí s tím, jak člověk energii postupně ovládal. Přízemí je věnováno historii výroby energie, a tak zde najdete parní stroj, lokomobilu, ale také historické elektrospotřebiče. S tím souvisí i historie místa, v němž se Alternátor nachází. Už od poloviny 19. století zde totiž stávala obuvnická továrna, kterou později koupil Tomáš Baťa. Právě této éře je věnována expozice zabývající se výrobou bot v Třebíči. Návštěvník zde tedy najde tzv. obuvnický kruh, kolem nějž jsou rozestavěny obuvnické stroje – v téměř totožném pořadí, jaké vymyslela právě firma Baťa, která s tímto systémem dobyla za první republiky obuvnický svět.

Historická expozice Alternátoru připomíná vývoj obuvnictví v Třebíči a mimo jiné i Baťovu éru (autor: Jakub Mertl)

Baťova éra je v Třebíči stále velmi patrná. Proto si ho Třebíčané v Alternátoru často připomínají různými tematickými výstavami, přičemž ta nynější nese název „Baťovy malé Zlíny“. Návštěvník se zde dozví, kde všude stála Baťova výrobní města, proč expandoval například do Indie či dalších kolonií nebo jak se od sebe jednotlivá města lišila.

Jinou dlouhodobou výstavou, kterou Alternátor připravil, jsou „Závislosti“. Návštěvníci ji najdou v nejvyšším patře a dozvědí se na ní, jaká úskalí v sobě skrývají drogy, cigarety, alkohol, ale třeba i gamblerství.

V suterénu Alternátoru lze navštívit také expozici SÚRAO o ukládání jaderného odpadu.

Třebíčská židovská čtvrť a zámek s bazilikou sv. Prokopa jsou zapsány na seznamu UNESCO a skrývají mnohá tajemství. (autor: Milan Krčmář)

Třebíč – město křesťanů i židů

Ale jak bylo řečeno už v úvodu tohoto článku, Třebíč nabízí i další zajímavosti. Těmi jsou zejména památky zapsané v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. A těch je v Třebíči hned několik, přičemž všechny tvoří jeden rozlehlý komplex, který připomíná jedinečné sepětí zdejší křesťanské a židovské komunity v minulých staletích. UNESCO tak do tohoto prestižního výčtu zahrnulo jak baziliku sv. Prokopa ze 12. století, která patří mezi evropské architektonické perly, tak i zdejší židovskou čtvrť plnou navzájem propojených baráčků a také židovský hřbitov, kde najdeme téměř 12 tisíc hrobů a přes tři tisíce náhrobků s hebrejskými, německými i českými nápisy.

Nepočítáme-li památky v Izraeli, je třebíčská židovská čtvrť celosvětově jedinou židovskou památkou zapsanou na seznam UNESCO. Další zajímavost se vztahuje k bazilice sv. Prokopa, která je součástí zámeckého areálu – přičemž celý tento komplex na seznam také patří. Na zámku se nachází Muzeum Vysočiny Třebíč se čtyřmi tematickými okruhy a nyní také fascinující výstavou více než dvou tisíc „angličáků“, v protějším Předzámčí pak najdeme expozici Cesty časem připomínající, jak se zámek a bazilika stavěly a jaká řemesla ve městě vzkvétala ve středověku.

Na třebíčském židovském hřbitově se nachází více než 3000 náhrobků, z nichž nejstarší pocházejí ze 17. století. (autor: Milan Krčmář)

Kromě toho můžeme v Třebíči například vystoupat na zdejší městskou věž s druhými největšími hodinami v Evropě a prohlédnout si město z výšky, totéž nabízí i rozhledna vybudovaná z někdejšího vodojemu na kopci Kostelíček, kde najdeme expozici o třebíčském vodárenství. Zájemci o techniku jistě nevynechají ani Kaiserpanorama v Malovaném domě na Karlově náměstí, milovníci příběhů si nenechají ujít expozici o třebíčském rodákovi Antonínu Kalinovi, který za 2. světové války zachránil více než 900 židovských chlapců. Ta se nachází v židovském městě hned vedle Zadní synagogy, kde je umístěno i informační centrum a kde se zájemci o historii dozvědí více o židovském osídlení Třebíče. Vedle synagogy se nachází také Dům Seligmanna Bauera, jehož interiéry ukazují, jak vypadala židovská domácnost a židovský krámek na přelomu 19. a 20. století.

Stále se rozhodujete, kam se podívat ve druhé polovině prázdnin? Teď už to víte. Třebíč se na vás těší!

www.alternator.cz