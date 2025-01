Kabinet kuriozit poprvé v Praze pod velkým šapitó

První představení Cirque du Soleil-Kabinet kuriozit pro veřejnost se uskuteční 3. září 2025 a KURIOS bude možné obdivovat až do 12. října 2025. Lístky jsou k dispozici již nyní a můžou být například skvělým tipem pro valentýnský dárek.

Poprvé v Praze: Cirque du Soleil a vesnice na kolečkách

Show se uskuteční v obrovském šapitó, které je speciálně vytvořené pro představení Cirque de Soleil. Poprvé v České republice tak bude možné sledovat umění Cirque du Soleil pod ikonickým velkým stanem, který pojme 2 500 diváků. Návštěvníci vstoupí do jedinečného světa KURIOS a zažijí show, která oslavuje imaginaci v prostředí, které nemá obdoby. Velké šapitó je vysoké 19 metrů a jeho průměr je 51,2 metru. Je podepřené čtyřmi stožáry, z nichž každý je vysoký 26 metrů.

Zážitek „KURIOS“ jako žádný jiný

Vítejte v alternativním světě, ve kterém čekají zázraky na ty, kteří věří své představivosti. Hledač, hlavní postava hry Kurios, zjišťuje, že abychom odhalili, co se skrývá pod povrchem, musíme nejprve zavřít oči. Nahlédněte do mechanické laboratoře vynálezce, ve které má všechno svůj pevný řád. Jenže jednoho dne do něj vstoupí postavy z jiného světa a Hledačův koncept obrátí zcela vzhůru nohama. To mu ovšem nevadí. Konečně se tím zhmotní jeho fantazie a sny, ve které doufal. V tomto univerzu se totiž zhmotňují ty nejbláznivější nápady. Před jeho očima ožívá kabinet kuriozit. Co kdybychom pomocí naší představivosti mohli odemknout dveře do světa zázraků?

Kabinety kuriozit, předchůdci dnešních muzeí, byly v renesanční Evropě známé jako kabinety zázraků. Aristokraté, členové vyšší třídy a vědci zde shromažďovali historické relikvie, umělecká díla či tajemné suvenýry z cest.

Kurious Quebec | foto: Martin Girard

Scénický design

Diváci se ocitnou v kabinetu kuriozit, který je plný neobvyklých předmětů. Ty nasbíral Hledač během svých cest. Scéna svou atmosférou odkazuje na počátek průmyslové revoluce 19. století. „Je to jako kdyby se setkal Jules Verne s Thomasem Edisonem v alternativní realitě, mimo čas,“ vysvětluje scénograf Stéphane Roy. V této paralelní realitě vládne parní stroj, a ne motor s vnitřním spalováním. Scéna evokuje počátek éry industrializace, ale jako by se věda a technologie vyvíjely jiným směrem a pokrok nabíral více lidský rozměr.

Obdivujte krásné kostýmy

Kostýmy v Kabinetu kuriozit jsou výsledkem vizuálního zkoumání počátků vědy, objevů a vynálezů, které vedly k průmyslové revoluci 19. století – od parní lokomotivy přes elektrickou energii až po elektromagnetické vlny. Tyto kostýmy ztělesňují a oslavují pokroky ve vědě, ale i v imaginárním, paralelním světě. Ačkoliv vizuální odkazy mohou vypadat zřejmě, postavy a kostýmy přenášejí diváky do doby někde mezi minulostí a budoucností, do alternativní reality.

KURIOS spojil dohromady 50 umělců z 21 různých zemí, kteří společně vytvářejí nezapomenutelný zážitek. Představení mělo premiéru v Montrealu v roce 2014. Obdivovalo jej již více než 6 milionů diváků ve 35 městech po celém světě. Soubor odehrál již více než 3 000 repríz.

Autorem a režisérem hry je Michel Laprise, který získal za své umění řadu ocenění. Kromě režírování představení pro Cirque du Soleil spolupracoval v minulosti například na přípravě Eurovision Song Contest nebo na přípravě celosvětově úspěšné tour popové hvězdy Madonny.



