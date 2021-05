K čemu jsou dobré svěřenské fondy?

Na tyto i další otázky v rozhovoru odpovídá Petra Bočková, Exclusive Client Manager společnosti PKF Family Office, s.r.o. ze skupiny APOGEO Group.

Jak jste se k myšlence firmy správy rodinného majetku, tedy family office, vlastně dostala?



Jednoduše, před více než deseti lety jsem se potkala s Víťou Hruškou, který stojí za myšlenkou jako takovou … a zhruba před třemi lety jsme si společně řekli, že chceme oba pracovat pro lidi, kterých si považujeme v našem businessu nejvíce – tedy pro klienty, kteří již v životě pracovním a osobním už hodně dokázali.

Po mnoha letech zakládání firem v tuzemsku a zahraničí, služeb auditu, účetního a daňového poradenství, znalectví a správy korporátních struktur, zkrátka poradenství jako takového, jsme se oba rozhodli vrátit se k podstatě poradenského businessu – ke klientovi samému.

Přestalo nás bavit pracovat pro zprávy o auditu, závěrky, daňová přiznání, stránky posudků a variantních schémat na pokreslených tabulích v designových zasedačkách. Po tolika letech tvrdé práce v poradenství si můžeme dovolit pracovat pro klienta, nikoli pro jeho peníze. V rámci PKF Family Office řešíme nejen správu rodinného majetku a zachování jmění pro další generaci. Jsme partnerem při řešení rodinných a životních záležitostí, proto nasloucháme klientovi a za každých okolností stojíme za ním. Zároveň však nejsme závislí na jedné jediné rodině, na jednom jediném klientovi.

Kdo vlastně jsou vaši klienti?

Vím, že to zní jako fráze, nicméně je to fakt. Je prostou pravdou, že naším klientem není automaticky každý. Zatímco sesterské společnosti ve skupině mají dnes stovky klientů – právnických a fyzických osob – my máme klientů právě jen tolik, kolik jich můžeme osobně do detailu poznat. A každý klient je pro nás osobnost, kterou respektujeme.

Jsme zvyklí řešit svízelné rodinné situace, protože většina našich klientů prošla nebo prochází zdravotními obtížemi, krizí středního věku a v neposlední řadě také úmrtími svých blízkých. Někteří z nich řeší rozvod a péči o děti, jiní nové vztahy, zase jiní pak převzetí či prodej firem. Z tohoto hlediska dnes nejde ani tak o to, zda je klientem muž či žena, jako spíše o to, v jaké životní etapě se nachází. Pro většinu našich klientů je společným rysem to, že po mnoha letech tvrdé práce „zvednou oči“ a s překvapením zjistí, že mnoho věcí v jejich životě je ve skutečnosti jinak, než si léta mysleli. Obvykle je pro ně důležité, aby se to, co vybudovali, neštěpilo a neporcovalo, protože by tím utrpěla jak hodnota, tak funkčnost a rodinné vztahy.

Jsou vaši klienti úspěšní a bohatí?

Většina našich klientů ve svém oboru podnikání již mnoho dokázala. Ale všichni a všechny mají společné to, že se pořád dívají do budoucna – ať již na budoucnost jejich rodin, firem, nebo aktiv. A my jim umožňujeme se soustředit na pro ně podstatné věci.

Pro někoho je to rodina, pro někoho nákup vysoce specializované techniky, uměleckého díla, pro jiné zkrocení týmu poradců, právníků a bankéřů při vyhroceném příbuzenském sporu, pro jiné zase administrativa spojená s pronájmem, pojištěním, opravami a údržbou rodinného majetku.

Co ta vaše zábava klienty stojí?

Lakonicky – trochu peněz a času. Naše odměna totiž není postavena jako podíl na zisku, na úspoře nebo objemu aktiv. Finální cena je v drtivé většině stanovena dle odpracovaného času, což zpravidla případů znamená, že je pro klienta vlastně na zcela bezbolestné úrovni.

Tento přístup si můžeme dovolit díky mnohaletým zkušenostem v oboru – velmi rychle dokážeme vyhodnotit, zda bude, nebo nebude mít naše angažmá smysl a efektivitu.

Jak jste se dostali ke svěřenským fondům ?

Jako myslivec k flintě, naprosto přirozeně. Měli jsme zkušenosti s trusty, tedy svěřenskými fondy v zahraničí, jako s právními entitami, s nimiž jsme se relativně často potkávali při naší práci. Proto když to začalo být možné, založili jsme jako jedni z prvních svěřenský fond (pozn. APOGEO svěřenský fond, vložka 14 oddílu SF) a okamžitě začali testovat možnosti užití v českém daňovém a podnikatelském prostředí.

První zkušenosti s registrací k dani, nákupem obchodního podílu, podáním na zápisy v obchodním rejstříku, náborem prvního zaměstnance a dialogem se správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, bankami, atd., nás pak vedly k tomu, že jsme se stali jedním ze zakládajících členů Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů.

Je dobrý nápad založit si svěřenský fond?

Ano, to je. Podobně jako vzít si deštník, když prší.

Proč?

Protože na rozdíl od korporací (pozn. s.r.o., a.s., SE atp.), které mají z podstaty dosahovat a udržovat zisk, je svěřenský fond nástroj, jak mít naprostou kontrolu nejen nad majetkem, ale i tím, kdo, jak a za jakých podmínek jej užívá. V tomto smyslu je vlastně svěřenský fond svobodnější, protože může nejen podnikat (jako např. společnost s ručením omezeným), ale zároveň není nucen dosahovat zisku.

To nevypadá jako podstatné, proč si myslíte, že je to důležité?

Například proto, že pak můžete svobodně vyplácet devatenáctileté dceři kapesné na základě stanovených podmínek bez toho, abyste předstíral, že jí platíte mzdu za zaměstnání ve firmě, kde ji nikdo nikdy neviděl pracovat.

Nebo třeba proto, že můžete nastavit podmínky, za kterých budou mít určené osoby nárok na plnění z fondu. U některých klientů je to podmíněno například dosažením určitého stupně vzdělání, u jiných jmenování do výkonných orgánů společnosti, atp..

Tento detail docení právě ti, kteří vědí, že kombinace vlastnictví podílů a poslední vůle neřeší vše. U některých klientů je důležité, aby měly jejich děti kde bydlet bez ohledu na to, jak se jejich rodičům povede v podnikání. A když máte nemovitost psanou na firmu, nebo na sebe, když jste zároveň jednatelem, můžete o tu nemovitost bohužel relativně snadno přijít, když se vám v podnikání přestane dařit.

Co je k svěřenskému fondu potřeba?

Stručně řečeno – rozhodnutí. Klient se musí rozhodnout, že chce věc řešit. Tenhle vnitřní moment se nedá ničím nahradit. Pak samozřejmě také svěřenský správce nebo správci. Všechno ostatní je vlastně velmi snadné – notář, účetní, daňový poradce a také my, kdo klientovi pomůžeme sestavit zakladatelskou listinu. Prakticky všechny fondy, u nichž jsme asistovali, byly hotové během několika hodin jednání. A zároveň je také pravda, že ta jednání měla mezi sebou mnohatýdenní a měsíční rozestupy. Prakticky vždy totiž platí, že se při nastavení mechanismů svěřenského fondů objeví několik neuralgických bodů rodinné historie. Někdy je to chalupa, o kterou se starala jen jedna z dcer, někdy jsou to mimomanželské vztahy, někdy to, že o majetek nikdo nestojí. Vždy jsou za tím lidské osudy.

To vypadá složitě…

Není. Vlastně je to vše jednoduchá kombinace podmínek a jejich splnění. Ale máte pravdu v tom, že to není snadné. Proto je potřeba, aby klienti měli při diskusi o statutu (pozn. zakladatelský dokument, který říká, jak svěřenský fond funguje, obdoba zakladatelské listiny u s.r.o./a.s.) partnera, který ví a má podobnou zkušenost s budováním firmy, s podnikáním, s řešením sporů v rámci rodiny, s dětmi.

Je svěřenský fond dobrý pro ukrytí majetku?

Nemyslím si to. Obdobně jako například akciová společnost s nezapsaným jediným akcionářem nebo společnost s ručením omezeným s kmenovými listy. Svěřenský fond je velmi dobrý pro zachování soukromí vlastnictví. Svěřenský fond je velmi dobrý pro ochranu majetku. Pokud se budeme bavit o svěřenských fondech v Evropské unii, pak je potřeba mít na paměti, že prakticky ve všech státech již existuje evidence skutečných majitelů – někde lépe, někde hůře, ale v dohledné době všude.

Myslím si, že svěřenský fond je v současné době prvním nástrojem, po kterém by měl klient a jeho poradce sáhnout při řešení soukromí vlastnictví a zachování kontinuity. Může pak samozřejmě vybrat například rodinnou fundaci, ale svěřenský fond, tedy „svěřeňák“ je základ.

Kolik svěřenský fond stojí?

Je to samozřejmě různé, ale obecně lze říci, že se náklady nijak významně neliší od obyčejného „eseróčka“. Klient – zakladatel by se měl připravit na rozpočet zahrnující odměnu notáře, svěřenského správce či správců, náklady na vedení účetnictví a daňové přiznání. Méně aktivní svěřenské fondy stojí klienty 30 – 70 tisíc, aktivnější a složitější pak samozřejmě více.

