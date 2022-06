Justin Timberlake prodal práva na své písně a natočil další film

S jeho kariérou i osobností vás seznámí dokument, který odvysílá televize ÓČKO STAR v neděli 12. června od 22:00.

Londýnská firma Hipgnosis Song Management koupila práva na všechny písně, jejichž je Justin Timberlake autorem nebo spoluautorem. Dohromady je to kolem 200 písní včetně megahitů SexyBack, Can’t Stop the Feeling nebo Mirrors. Zaplatila za to víc než 100 milionů dolarů.

Justin Timberlake svou hudební kariéru začal v roce 1995 jako člen chlapecké skupiny NSYNC. Jediný ze skupiny pak dokázal získat celosvětový úspěch i sólově. Vydal pět studiových alb a 40 singlů a získal devět cen Grammy. Kromě toho založil vlastní nahrávací společnost nazvanou Tenman Records.

Vedle hudební kariéry se ale věnuje i herectví. Natočil na dvě desítky filmů, z nichž nejúspěšnější jsou Sociální síť, Kamarád taky rád nebo Vyměřený čas. Letos má mít premiéru v kinech film Reptile, kde si zahrál po boku Benicia Del Tora nebo Frances Fisher.

Práva na své písně prodal zřejmě především z důvodu, aby do budoucna zajistil svou rodinu. „Mnoho umělců, kteří prodávají práva na své hudební katalogy, se dostalo do bodu, kdy plánují budoucnost a dává jim smysl prodat svou hudbu, aby se postarali o své rodiny,“ řekla vedoucí redakce hudebního časopisu Billboard. S herečkou Jessicou Biel má Justin Timberlake dva syny - dvouletého Phinease a sedmiletého Silase.

Více se o tomto populárním umělci dozvíte v dokumentárním snímku, který televize ÓČKO STAR odvysílá v neděli 12. června od 22:00.