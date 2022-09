JUDO Liberec - i vaše děti mohou zářit na mistrovství světa

JudoClub v Liberci slaví úspěchy doma i ve světě

Přemýšlíte, do jakého kroužku dát vaše dítě? Chcete, aby se naučilo sebeobraně, disciplíně a hlavně, aby ho sport skutečně bavil? Co takhle judo? Řadí se mezi nejlepší druh sportu, kterému se může dítě věnovat. Ukrývá v sobě mnoho výhod, které mají velmi pozitivní vliv na zdraví dítěte. Liberecký JudoClub, který najdete ve Sport parku Liberec, se řadí mezi největší a nejúspěšnější v republice, což potvrzuje celou řadou ocenění v nejvyšších republikových soutěžích. Je to klub, který očaruje vaše ratolesti i vás samotné, a to nejen přístupem, ale také velkými možnostmi.

Mezi aktuální největší špičku klubu patří judisti Filip Ivanka, Josef Martinka, Martin Ivanka nebo Jan Lisý. Nadaní chlapci sbírají úspěchy v Extralize mužů, Evropských pohárech i v Mistrovství České republiky. Filip Ivanka se navíc probojoval do Ekvádoru, kde proběhlo Mistrovství světa v judu v kategorii juniorů do 21 let. V září čekal Filipa ještě jeden velký vrchol, a to Mistrovství Evropy juniorů v Praze, na kterém obsadil 7. místo.

Filip Ivanka

Co děti v JudoClubu čeká a nemine?

Na Mistrovství ČR juniorů se JudoClub stal nejúspěšnějším klubem tohoto roku. Věřte tedy, že dítě odevzdáváte skutečně do dobrých, profesionálních, zkušených a úspěšných rukou. Hlavním cílem JudoClubu je výchova mládeže ke sportu v duchu fair play a rozvoj pohybových aktivit. Trenéři se tu zaměřují na děti od 5 let až po seniory. Brány jsou otevřené každému věku.

Trénink juda v Judoclub Liberec

Tréninky juda probíhají v prostorách judistické haly a posilovny několikrát denně pro různé skupiny. Co na tréninku děti čeká?

techniky juda

sebeobrana

posílení kondice

zaměření na pohybovou koordinaci

Klub se pyšní perfektním zázemím. Judisté mají jen pro sebe k dispozici šatny se sprchami a prostornou halu s kvalitní žíněnkou. Dvakrát ročně se těšte na společenské setkání dětí, rodičů i přátel juda s vedením klubu a trenéry. Hodnotí se uplynulé období i výsledky jednotlivců. Navíc každý dostává možnost poznat i ostatní judisty, se kterými se běžně na tréninku v rámci své skupiny nepotkává.

Klubová fotka

Judo rozvíjí celé tělo i mysl

Judo rozhodně není násilný sport, jak bývá mnohdy mylně vykládáno. Naopak má nespočet výhod, které mají velmi příznivý vliv nejen na tělo dítěte, ale i na jeho mysl. Judo totiž není jednostranný sport, ale člověk při něm trénuje kompletně celé tělo. Díky tomu nehrozí žádné fyzické dysbalance. I když to na první pohled nevypadá, patří judo mezi nejméně úrazové sporty.

O tom, že je judo skvělým sportem, vědí i základní školy na Liberecku. JudoClub ve spolupráci se školami v roce 2016 zahájil hodiny juda ve školách. Projekt „Judo do škol“ je zaměřený na děti prvního stupně, kde je judo zakomponované do tělesné výchovy.

Společný sraz žáků v Judoclub Liberec

Nikdy není pozdě na to začít s judem

Vhodný věk na to začít s judem je šest let. Ovšem do libereckého klubu můžete přijít kdykoli, v jakémkoli věku. Nejstarším členem je pětasedmdesátiletý Milan Vágner. Uznávaný judista a několikanásobný mistr světa veteránů do dnešního dne reprezentuje klub na národních i mezinárodních turnajích, odkud pravidelně vozí cenné kovy do své sbírky.

Milan Vágner – mistr světa

Každý s trochou disciplíny a píle má díky klubu a profesionálním trenérům otevřené dveře dostat se do soutěží a reprezentovat svůj klub. Pod vedením trenérů děti rozvíjejí svou šikovnost, smýšlení i fyzickou zdatnost.

Judo v Liberci je tu pro vás skoro 70 let

Judo v Liberci má své kořeny již v roce 1952. Každý rok se hlásí do JudoCubu stále více dětí i dospělých, pro které se stává klub druhým domovem a místem, kde mohou také relaxovat. Nejen že se zde každý týden učí novým věcem a postupně získávají více zkušeností a osvojují si složitější dovednosti, ale také se tu skvěle baví, získávají nová přátelství a jsou členy skvělé party.

Kde nás najdete?

Sport park Liberec, Home Credit Aréna, Jeronýmova 570/22