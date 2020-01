Jste připraveni na mokro, bláto, listí i sníh?

Čistící zóny

Lze to udělat pomocí tzv. čistících zón. Jejich cílem je, aby obuv byla před vstupem do budovy co nejvíce zbavena nečistot. Oproti jedné rohoži mají zóny několikanásobně větší účinnost, a proto se nejvíce hodí pro obchodní centra, kde projde obrovský počet lidí a je třeba udržet nepořádek mimo vnitřní prostory. Avšak princip se hodí pro kterékoliv prostory i domácnosti.

Čistící zóny se dělí následovně:

Zóna I - venkovní čistící zóny

Venkovní čistící zóny (zóna I) jsou nejčastěji tvořeny gumovými a kartáčovými rohožemi, které zajistí odstranění hrubých nečistot, jako je bahno a sníh. Vybírat lze z nejrůznějších provedení hliníkových rohoží, jejichž ALU profily mohou být osazeny gumou či kartáčem. Někdy je první čistící zóna tvořena jen gumovými rohožemi navzájem spojenými spojkami v zapuštěném rámu v podlaze.

Zóna II - mezidveří / zádveří

Čistící zóny mezidveří / zádveří (zóna II) jsou zpravidla tvořeny gumovými, kobercovými, kartáčovými a textilními rohožemi, které zbaví obuv zbylé hrubé špíny, vody a prachu. Vybírat lze z nejrůznějších provedení hliníkových rohoží, jejichž ALU profily mohou být osazeny gumou, kartáčem, textilem a jejich nejrůznějšími kombinacemi.

Zóna III - vnitřní čistící zóny

Vnitřní čistící zóny (zóna III) jsou ve většině případů tvořeny textilními rohožemi, které zachytí zbylou vlhkost a prach. Vybírat lze z hliníkových rohoží s textilními (kobercovými) pásky, kobercových čistících zón nebo textilních rohoží větších rozměrů.

A co prostory, kde nelze uplatnit rozdělení čistících zón?

1. Schody a kluzké plochy

Můžeme se setkat i s místnostmi, které před svým vstupem mají například schodiště. V takovém případě lze využít další pomocné čistící a zároveň ochranné prvky, jako jsou schodové rohože, lišty a hrany. Schodové rohože rozhodně pomůžou pro odstranění nežádoucích nečistot, aby se nedostaly do vašich místností, a v případě rizika pádu se dají zkombinovat se schodovými lištami a hranami.

Pro prostory, kde hrozí nebezpečí uklouznutí, především v deštivém či sněhovém počasí, vás určitě budou zajímat protiskluzové ochrany. Mohou to být např. gumové podložky nebo celé podlahy, které ocení autoservisy a jiná montážní pracoviště, která slouží pro práci, kam se kontinuálně může dostat voda.

2. Předsíně a chodby

V předsíních se nejvíce používají kusové rohože, které dokážou zachytit zbylé nečistoty. Velké spektrum rohoží zaručuje výběr pro každého a neměla by chybět v žádné domácnosti nebo místě, kde si člověk chce udržet pořádek. Skvělým doplňkem rohoží je odkapávač na boty, který pomůže, aby váš botník zbytečně nevsakoval vodu, a snižoval tak svoji životnost, případně svůj vzhled.

Hotely a čističe obuvi

Čističe bot jsou výborným doplňkem pro komerční, administrativní prostory nebo ubytovací zařízení jako hotely, penziony. U těchto strojů můžeme i počítat s vkusným designem, takže nejen zajišťuje dočištění povrchu bot od zbylých nečistot, ale zároveň i jako designový doplněk.

Určité modely nabízejí funkci leštění bot díky lešticím kartáčům a nádržce na polituru. Politura je nátěr, kterým se opatřují věci, aby se nabylo nejen hladké plochy, ale aby se mohl na ní též vytvořit přiměřený lesk. Aktuální velikost čističů bot umožňuje použití i pro domácnosti.

Tip na kusové rohože

Pokud se poohlížíte po rohožích, probíhá zrovna sezónní výprodej na Flomat.cz!