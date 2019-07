Jsou zážitkové dárky jen nafouknutá trendy bublina?

Hmotné dárky jsou klasika

Hmotné dárky tady byly vždycky. Když jdete na oslavu, je tak nějak samozřejmé, že koupíte květinu, bonboniéru a lahev nějakého dobrého alkoholu. Když se jdete seznámit s rodiči svého partnera, koupíte mamince květinu a tatínkovi lahev. Když chcete někomu udělat radost, koupíte mu nějakou maličkost nebo dobrotu. Na Vánoce všichni rádi otevíráme krabice s dárky, čím těžší a větší, tím lepší… protože z toho zkrátka máme radost a přijde nám to jako to nejlepší. Ale je to tak doopravdy?

Všichni přeci máme rádi nové věci

Významný vědec a profesor psychologie z Cornellovy univerzity Thomac Gilovich zkoumal 20 let, jestli je lepší utrácet peníze za věci, anebo za zážitky. Schválně, tipněte si, k čemu tento skutečně rozsáhlý výzkum vedl… Hmotné dárky, ať už je to auto, nový telefon nebo třeba oblečení v nás sice krátkodobě vyvolají pocit radosti, moc dlouho ale netrvá. Gilovich ve své studii uvádí 3 důvody, proč nám radost z věcí na rozdíl od radosti ze zážitků nevydrží dlouho.

Tak dlouho si šetříte na nové auto, až si soused koupí větší a lepší

Prvním důvodem je, že si zkrátka zvyknete. To, co se zdá nové a úžasné, vám druhý den přijde normální a už vás to tolik nevzrušuje. Jenom si to představte, koupíte si úžasné nové šaty, když si je vezmete poprvé, cítíte se jako hvězda hollywoodského filmu, jenže podruhé už to jsou prostě jen jedny z mnoha.

Druhým důvodem je, že je lidskou přirozeností stále zvedat laťku. Poté, co si zvyknete na ty nové šaty nebo nové auto, už koukáte po něčem lepším, větším a hezčím. A za třetí, jak už to tak bývá, vlastnictví hmotných věcí svádí k porovnávání. Jenom si to představte, několik let si šetříte na nové auto, hrdě si s ním přijedete na dvůr a druhý den si soused pořídí o třídu lepší. Co to ve vás asi vyvolá? A vždycky tady bude někdo, kdo má lepší...

Paradox hmotných věcí

Gilovich říká: „Kupujeme si hmotné věci, abychom byli šťastní, a daří se nám to. Ale jenom na chvíli. Nové věci jsou pro nás nejprve vzrušující, po chvilce si na ně ale zvykneme.“ Paradoxem hmotných dárků je, že předpokládáme, že radost z nich bude stejně dlouhá jako jejich živostnost. A zdá se to být přirozené. Přeci když to auto budu mít 10 let, tak z něj budu mít celých těch 10 let stejně intenzivní radost... jenže to je omyl.

Neuvěřitelná síla zážitků a zkušeností

Se zkušenostmi plynoucími ze zážitkových dárků je to jiné. Gilovichova studie potvrzuje, že zkušenosti v nás umějí vyvolat dlouhotrvající intenzivní pozitivní emoce, které jen tak nevyprchají. Proč je to tak?

Zkušenosti se totiž podle výzkumníků (a něco na tom bude) stávají součástí naší identity.

Věci, které si koupíme, nás zkrátka netvoří. Naše osobnost je ale vytvářena tím, co jsme zažili a podnikli, jaký sen jsme si splnili, koho jsme potkali a jaká místa jsme viděli. Když si koupíme nového iPhona, nijak nás to nezmění a na podzim už budeme chtít nový model. Když si ale vezmeme volno z práce a procestujeme třeba Nový Zéland, pravděpodobně se vrátíme jako o něco jiný člověk. „Zážitky jsou naší obrovskou součástí… můžete mít skutečně rádi své materiální věci, můžete si dokonce myslet, že jsou jakousi součástí vaší identity, nicméně jsou od vás bezesporu stále oddělené. Naproti tomu zkušenosti a zážitky jsou naší neoddělitelnou součástí. Lidé jsou součtem svých zkušeností,“ říká Gilovich pro Hufpost.com.

Zážitky nás baví od první sekundy plánování

Gilovich mimo jiné také ukázal, že když si chceme něco koupit, vyvolává to v nás pouze nedočkavost a netrpělivost. Když ale plánujeme nějaký zážitek, už od první chvíle plánování to v nás vyvolává vzrušení a radost. O zážitkových dárcích také rádi vyprávíme, sdílíme své zkušenosti s přáteli a tím se naše vzpomínky a emoce z nich oživují. Radost ze zážitků tak začíná prvním pohledem do mapy nebo kalendáře a trvá dlouhé roky.

Adrenalinové zážitky aneb když se bojíte, tak je to ještě lepší

Zdá se, že čím extrémnější adrenalinové zážitky nebo výlety, tím lepší. Jiná Gilovichova studie totiž prokázala, že lidé ocení i nepříjemné zážitky. Vždyť spousta těch nejlepších historek začíná „Měl jsem pěkně hloupý nápad“ nebo „Něco se pokazilo“ … a je to skutečně tak. Gilovich to vysvětluje tak, že i z vypjatého zážitku se po čase stane zábavná historka, kterou rádi opakovaně vyprávíme, anebo cenná životní zkušenost. Když budete sedět na gauči a sledovat seriál na své zbrusu nové televizi a brouzdat na internetu na novém iPhonu X, pravděpodobně o tom nebudete nikomu vyprávět.

Když ale skočíte bungee jumping anebo vyskočíte z letadla a budete mít pocit, že se vám u toho snad muselo zastavit srdce, určitě si to nenecháte pro sebe a budete si to rádi připomínat ještě dlouho. S vyprávěním se ve vás vždycky znovu a znovu vyvolají intenzivní emoce a jakoby samovolně se budete usmívat.

„Daruj zážitek“ je tedy dobře míněná rada

Zážitkové dárky tedy skutečně nejsou pouhou trendy bublinou, spíše jde o to, že nám pomalu dochází, že jsme přehlceni materiálními věcmi a chceme něco hlubšího. Chceme intenzivní zážitky a zkušenosti a chceme to dopřát také svým blízkým. Zážitkové dárky jsou zkrátka ty nejlepší dárky!