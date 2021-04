Jsou Elektrárny Opatovice zdrojem tepla bez starostí i do budoucna?

Jaké je aktuální dění v EOP?

Asi jako v každé firmě či společnosti je v dnešní době i u nás neustále řešena otázka koronaviru a s ní spojená opatření. Od začátku pandemie se nám podařilo nastavit striktní pravidla. Díky zodpovědnému přístupu zaměstnanců nebyl provoz EOP ohrožen.

V médiích se teď často objevují informace se žádostí o výjimku. O co přesně jde?

Ano, naše společnost zažádala o udělení výjimky z BAT (nejlepší dostupné technologie), platných od srpna tohoto roku. Nové emisní limity pro oxid siřičitý a prach jsme schopni po realizaci nákladných investic do ekologizace plnit, ale v případě emisí oxidů dusíku a rtuti jsme zažádali o dočasnou výjimku.

Proč se musí o výjimky z BAT vlastně žádat?

Hodně zjednodušeně řečeno lze popsat situaci tak, že jsou nastavena pravidla Evropskou komisí pro velké zdroje, třeba jako jsme my, a ta pravidla vám určují emisní limity, co a v jakém množství můžete maximálně produkovat. Tyto limity jsou co čtyři roky přezkoumávány.

Proč jsou takto přísná pravidla platná pouze pro velké zdroje?

To je dobrá otázka, kterou si kladnou všichni velcí výrobci energií. Je to jedna z věcí, která společně s rostoucí cenou emisní povolenky (uhlíková daň) komplikuje situaci především vysokoúčinným zdrojům s kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie. A to i v případě, kdy je koncepce řešení jednoho centrálního zdroje nejen odborníky označována za mnohem ekologičtější a modernější řešení. Malé lokální zdroje nemusí za emise vypouštěné do ovzduší platit vůbec. Co je tedy lepší? Jeden větší, moderní a kontrolovaný „komín“ nebo tisíce malých bez přísných nároků na provoz?

Zmiňovala jste investice do ekologizace. O jaké investici a s jakým efektem zde vlastně hovoříme?

První etapa byla realizována již v roce 1998, kdy bylo vybudováno první zařízení na odsíření spalin. Druhá etapa v hodnotě 2,7 miliardy korun proběhla v letech 2014-2016, kdy jsme postavili opět zcela nové odsíření, provedli kompletní rekonstrukci 4 kotlů a nahradili u nich elektrostatické odlučovače prachu za daleko efektivnější látkové filtry tak, abychom splňovali emisní limity. Ani ne rok po dokončení této druhé etapy přijala Evropská komise rozhodnutí o nových BAT, které limity opět zpřísnilo. Řečí čísel se nám za posledních 23 let podařilo snížit emise téměř na hranice fyzikálních možností. Současné emise prachu tvoří pouze 3 % emisí, které EOP produkovala v roce 1996, v případě oxidu siřičitého je to necelých 8 % původních emisí a u oxidů dusíku 35 %.

Podařilo se vám emise razantně snížit, ale kde je ta pomyslná hranice, kam a za jakých podmínek do technologií dále investovat?



Ve velké energetice se obecně plánuje na několik desítek let. Pokusím se vám vysvětlit aktuální dění v energetice na příkladu koupě nového auta. Běžná rodina si v roce 2016 koupí vysněný nový automobil, který je v souladu se všemi předpisy, ba co víc, je ještě trochu lepší, má nízkou spotřebu i emise. Rodina si plánovala, že jim bude dlouhou dobu sloužit. Ale v roce 2017 rodině oznámí, že se pravidla mění a se svým novým autem, se kterým měla takové plány, nemůže po roce 2021 jezdit. Má ho odstavit a koupit nové. A to se dnes děje v energetice. Optikou EOP jsme koupili nové technologie za 3 miliardy korun. V době uvedení do provozu byla zařízení moderní a měla značnou emisní rezervu. Změnou legislativy letošním rokem dochází k dalšímu zpřísnění, kde tuto rezervu využijeme, ale u emisí oxidů dusíku nám rezerva nestačí, a proto žádáme o výjimku.

Pokud se hovoří o odklonu od uhlí, dávaly by další velké investice do uhlí vůbec smysl?

V tom je právě ten největší rozpor. Naší prioritou a hlavním úkolem je zachování stabilních dodávek tepelné energie našim odběratelům. Takže odklon od uhlí ano, ale postupně a s jasným rozložením v čase a strategií. Máme moderní uhelný zdroj, který bude v provozu do doby, než plynule a postupně přejdeme na jiná paliva. Další snižování emisí již hraničí s fyzikálními možnostmi a investicemi v řádu miliardy korun, kde by výsledné snažení mělo zanedbatelný dopad z hlediska kvality ovzduší. Budoucnost a větší smysl vidíme spíše v investicích do nových technologií.

Rozumím tomu tak, že do technologií na uhlí již investovat nebudete?



Tak tomu určitě není, hovoříme zde o dalších možná 10 letech, kdy budeme o naši uhelnou technologii řádně pečovat a zlepšovat její dílčí procesy pro další nezbytné snižování emisí. Jen z pohledu těch velkých, strategických investic bude cesta již jiná. Počítáme s postupným přechodem na zemní plyn v kombinaci s energetickým využitím vytříděného komunálního odpadu (ZEVO).

Jak bude přechod na plyn probíhat a jak bude rozložen v čase?

Práce na plynofikaci v EOP již probíhají. Máme rezervovanou dostatečnou kapacitu, máme dokumentaci pro stavební povolení pro plynovou přípojku, kterou bychom rádi v příštím roce realizovali a napojili tak elektrárnu na zemní plyn. Paralelně běží projekty vlastní náhrady uhelných bloků K1 a K4 právě na zemní plyn. Jejich uvedení do provozu plánujeme na přelomu let 2024 a 2025. Další náhrady uhelných bloků budou postupně následovat s předpokládaným termínem ukončení dalších dvou bloků do roku 2030.

Proč právě ZEVO a energetické využití odpadu?



Projekt ZEVO Opatovice vnímáme ze dvou pohledů, a to energetického a odpadového. Ten energetický pohled je širší a důležitou roli v něm hraje i energetická bezpečnost. Právě kvůli ní je důležité diverzifikovat palivovou základnu. Jednoduše řečeno, žádný velký zdroj nemůže spoléhat pouze na jediné palivo, kterým se nemůže dostatečně předzásobit. Proto je ZEVO k plynu ideálním doplňkovým zdrojem. Výhřevnost odpadů je srovnatelná s hnědým uhlím, produkce odpadu je stabilní a nároky na vybudování ZEVO podléhají velmi přísným emisním parametrům. Tento projekt bereme jako další „zelený“ krok v rámci modernizace elektrárny a snižování emisí.

Má náš region dostatečný potenciál pro vybudování takového zařízení?

To je právě druhý úhel pohledu na ZEVO, odpadová problematika. Po novém roce, kdy začal platit nový odpadový zákon, je poptávka a potřeba takového zařízení větší a logičtější než kdy dříve. Nejen naše studie na množství odpadů v regionu, ale i poptávka měst a obcí ukazují správnost našeho záměru. Pomůžeme tak městům a obcím vyřešit otázku vytříděných a dále již nerecyklovatelných odpadů z černých popelnic výměnou za námi vyrobenou energii. Odpady, které dřív končily na skládkách, tak ujedou kolikrát kratší vzdálenost k nám, kde je dále energeticky využijeme.

Je EOP zdrojem budoucnosti?

Energetika se v dalších 30 letech bude hodně měnit a pokud bude trend ve spotřebě energií stále rostoucí, je otázkou, jaké zdroje zajistí jeho plné pokrytí. Já si nyní troufám říci, že my v EOP budeme připraveni.