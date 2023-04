Jsme rádi, že jsme do toho šli

Architektonické studio Apropos Architects, jehož práce nejvíce zaujala odbornou porotu při posuzování návrhů na podobu českého pavilonu na Všeobecné světové výstavě Expo 2025 v japonské Ósace, se může pochlubit přívlastkem „mezinárodní“ – působí v Curychu, Haagu a Praze. „Vzniklo v roce 2016, kdy jsme ho založili s kolegou Tomášem Beránkem, s nímž se znám od studií, a s mojí ženou Evou, a to v návaznosti na vyhranou soutěž na bytový dům ve Švýcarsku (Residenz Eisenerz v Sargans). Následně jsme zvítězili v soutěži na Obecní dům a požární zbrojnici v Moravských Bránicích. Když se tyto dvě zakázky rozběhly, omezili jsme dosavadní zaměstnání a začali se věnovat vlastní praxi,“ vzpomíná jednatel a spoluzakladatel firmy Michal Gabaš.

Základy pro mezinárodní rozkročení Apropos Architects, které už podepsalo smlouvu o stavbě jím navrženého českého pavilonu, byly nicméně položeny dříve, tedy ještě před rokem 2016. „Když jsme s Tomášem končili v roce 2012 vysokou školu, doznívala u nás krize z let 2008 a 2009. V té době jsme si sháněli práci, dělali soutěže, které nebyly zcela jistotou, co se úspěchu týče, a zároveň škola (Fakulta architektury ČVUT v Praze) nabízela program Erasmus Plus. Tomáš vycestoval do Holandska a ve Švýcarsku, kde studenti tradičně absolvují stáže v architektonických ateliérech, jsem se uchytil já (v Basileji) a moje žena (v Curychu). A k tomu se později přidaly zakázky v tuzemsku,“ vysvětluje Gabaš.

Samo studio na svém webu zmiňuje, že se věnuje zadáním všech velikostí, měřítek, typologií a projektových stupňů – od drobných interiérových úprav až po velké urbanistické celky, od studií po prováděcí dokumentaci a samotnou realizaci. „Zajímají nás zadání, která jsou výzvou, ať už je to požární zbrojnice, velký bytový dům či rekonstrukce kinosálu. Ke všem úkolům se snažíme přistupovat individuálně a přijde nám, že úkol, který jsme dosud neřešili, je mnohdy inovativnější, než když se typologie opakují,“ srovnává Michal Gabaš.

Možnost zapojit se do přípravy prezentace účasti na Expo 2025 Gabaše a jeho kolegy – Tomáše Beránka, Nikoletu Slovákovou a Terezu Šváchovou – logicky zaujala. „Věděli jsme o něm ze stránek komory a sociálních sítí CCEA MOBA a rozhodli jsme se zúčastnit.“ Na první pohled „šibeniční termín“ od poloviny loňského prosince (vyhlášení architektonické soutěže) do 1. března 2023 (termín odevzdání návrhů) Apropos Architects neodradil. „Zažili jsme i výrazně kratší lhůty na podstatně větší objekty. Mimořádně rychlé bylo naopak z našeho pohledu vyhodnocování, tady odvedla velký kus práce odborná porota. Nyní, když jsme podepsali smlouvu o realizaci, tak ty šibeniční termíny teprve přijdou,“ připouští Gabaš s poukazem na procesy, jež musí následovat. A doplňuje, že zatímco na začátku se zakázce pro Expo věnoval jediný člověk, ve finále na ní dělal celý tým ve spolupráci s Terezou Šváchovou a Lunchmeat studio. „Lunchmeat se zabývají audiovizuální technikou, videomapingem, vizuálním stylem a grafikou. My jsme navrhovali architekturu pavilonu, oni vizuální styl. Vyměňovali jsme si nápady a celý projekt se tím posouval,“ upřesňuje Michal Gabaš.

Navržená spirálovitá fasáda národního pavilonu je z tabulového spékaného skla, přičemž využití skla bylo pro Apropos Architects od počátku jasnou volbou. „Spirála má souvislost s mottem pavilonu, jímž je sochání vitality. Spirála reprezentuje osobní, ale i společenskou cestu, osu vývoje, učení, představuje rozvoj směrem nahoru, kde se rozšiřuje. Souvisí s tou vitalitou, protože při jejím vystoupání musíte podat určitý výkon a tím svou vitalitu osobní podpořit, sochat. Snažili jsme se rovněž navázat na české pavilony, které zaujaly na světových výstavách, ať to bylo Expo 1958 v Bruselu, nebo to v roce 1970 také v Ósace, které se sklem pracovaly. Sklářství má navíc velkou tradici jak na severu Čech, tak v Japonsku,“ líčí Gabaš.

Samotný pavilon, zahalený do popsaného skleněného pláště, je zato dřevěný. „Je postavený z CLT panelů, což je technologie příčně spojovaného deskového materiálu na bázi dřeva. Musí splňovat všechny požární normy, dřevo musí být ošetřeno,“ popisuje Michal Gabaš.

Smlouva o díle, kterou podepsal 30. března v sídle ministerstva zahraničních věcí v Černínském paláci s generálním komisařem české národní účasti Ondřejem Soškou, zavazuje studio k dílčím odevzdávkám projektové dokumentace v termínem, které snesou označení „přísné“. „Do půlky května musíme předložit dopracovanou studii soutěžního návrhu v japonštině, na to navazuje podání žádosti o umístění stavby. V průběhu léta musí být podána žádost o stavební povolení, dále dílčí odevzdávky projektových dokumentací – a do půlky prosince musí být hotova prováděcí dokumentace stavby. Spolu s výkresy, návody a popisy, výkazem výměr a položkovým rozpočtem půjde o podklady pro výběrové řízení, do něhož se může přihlásit stavební dodavatel, který předloží cenovou nabídku na realizaci pavilonu,“ nastiňuje další sled činností Gabaš.

Na práci, kterou celý tým odvedl, nedá dopustit. „Jsme rádi, že jsme do toho šli. Je to velký úspěch a nás moc těší, že jsme se mohli zařadit po bok těch, kteří dělali předchozí pavilony,“ uzavírá jednatel a spoluzakladatel Apropos Architects Michal Gabaš.