Johann Malle – ruční výroba a přírodní materiály pro dokonalý spánek

Kouzlo ruční výroby. Rozhodnete si o každém detailu

Když přijdete do ryze české manufaktury Johann Malle, překvapí vás ticho. Nikde nehlučí výrobní linka ani velké stroje. Tady se totiž všechno dělá ručně, postaru. A právě taková výroba dává možnost, aby se postel dokonale přizpůsobila vašim požadavkům.

Vybrat si můžete druh dřeva pro rám postele, tuhost matrace, výšku topperu, barvu a vzor čalounění a celou řadu dalších parametrů. Stejně tak rozhodnete, jestli má být rám postele vyrobený jako celek, nebo se rozdělí na dvě základny. U matrace zase není problém zajistit rozdílnou tuhost stran, když má každý z páru odlišné potřeby.

Z naší výroby

Poctivě a ručně. Před sto lety i dnes

Kde se tato řemeslná tradice vzala? Podívat se musíme zpátky do roku 1913, kdy se z Německa vrátil Jan Máhrla a začal v Podkrkonoší dělat to, co uměl nejlépe – vyrábět obuv a sedla. Zkušenosti s přírodními materiály ho postupně přivedly i k matracím. Do podnikání zapojil rodinu a jeho značka Johann Malle si brzy získala vynikající pověst. Úspěšný rozvoj firmy ale přerušila druhá světová válka a ani po ní nebyly okolnosti svobodnému podnikání nakloněné. Na řemeslo se nicméně v rodině nezapomnělo. Tradice výroby postelí se předávala z generace na generaci, a tak mohli v roce 2007 prapravnuci Johanna Malleho obnovit výrobu.

Jan Plechac a postel Libra

Kvalitu spánku ovlivňují použité materiály

V manufaktuře Johann Malle se na rozdíl od masové produkce pracuje výhradně s přírodními materiály od předních domácích i světových producentů. Zapomenout můžete na polyamidy a jinou syntetiku. Tady má místo jen bavlna, koňské žíně, přírodní kaučuk, kokosové, konopné a lněné vlákno, ovčí vlna, kašmír nebo velbloudí vlna. A právě díky pečlivě zvolené kombinaci materiálů jsou matrace Johann Malle vhodné i pro alergiky, astmatiky, lidi s citlivou pokožkou, bolestmi zad nebo nadváhou. Nebo třeba pro děti, které prospí mnohem víc času než dospělí.

Polohovací postel Johann Malle Vela

Český design světového formátu

Na letošním ročníku Designbloku k sobě přitáhla pozornost postel Libra, novinka z portfolia Johann Malle. Není se co divit, jejím autorem je Jan Plecháč, mezinárodně uznávaný výtvarník. Díky výraznému čelu je postel dominantou místnosti, ať už stojí při zdi nebo volně v prostoru. V tmavé kůži působí velmi mužně, zatímco světlé odstíny ji posouvají do skandinávského stylu. Za svou prezentaci získala manufaktura druhé místo v kategorii instalace výrobce.

Postel Johann Malle Vela

Jako v bavlnce od samého začátku

Rozhodnutí o volbě postele není dobré uspěchat. Při návštěvě v showroomu Johann Malle si proto můžete na postelích poležet, jak dlouho chcete. A pokud byste si ani tak nebyli jistí, půjčí vám Johann Malle matraci domů na vyzkoušení.

Na samotnou výrobu se pak můžete přijet osobně podívat. Přesvědčíte se o kvalitě materiálů a uvidíte, jak vzniká vaše budoucí postel. Pozorovat ruce, když precizně umisťují jeden dokonalý steh za druhým, je totiž výjimečný zážitek.