Jízdenka na léto: Jedna jízdenka, stovky zážitků

Jedná se o speciální síťovou jízdenku, která vám umožní neomezené cestování vlaky Českých drah ve 2. třídě po dobu 7 nebo 14 po sobě jdoucích dní. Za jednu pevnou cenu tak můžete projíždět městy, vesnicemi i přírodou bez ohledu na vzdálenosti, přestupy nebo počet jízd.

Kolik stojí?

Předprodej Jízdenky na léto začal 15. června 2025. První den platnosti může být nejdříve 1. července a poslední 31. srpna 2025. Zakoupit ji lze pohodlně online v e-shopu Českých drah, přes mobilní aplikaci Můj vlak, dále na pokladnách nebo ve vybraných jízdenkových automatech. Cena Jízdenky na léto se liší podle délky její platnosti. Základní cena sedmidenní verze činí 1 390 Kč a čtrnáctidenní 1 990 Kč, s In Kartou s jakoukoli platnou zákaznickou aplikací nebo platným průkazem ITIC pak 1 190 Kč, respektive 1 690 Kč. Lze ji zakoupit pro děti a mládež ve věku 6–18 let, studenty do 26 let či seniory od 65 let. Pro ty činí cena sedmidenní jízdenky 695 Kč a čtrnáctidenní 995 Kč.

Proč právě s Českými drahami?

Jízdenka na léto vám dává naprostou volnost. Můžete ráno snídat v Plzni, obědvat v Olomouci a večer se projít centrem Ostravy. Nechat se vézt na festival, výstavu, za kulturou i přírodou – bez starostí o parkování, tankování nebo kolony. Navíc cestování vlakem je ekologické, pohodlné a bezpečné. Nemusíte řídit, můžete číst, spát, pracovat nebo si jen užívat výhledy z okna.

Pro koho je jízdenka vhodná? Prakticky pro každého. Ať už jste studenti toužící po prázdninovém dobrodružství, rodiny s dětmi, které hledají levný a pohodlný způsob cestování, senioři nebo milovníci vlaků, kteří rádi objevují naši zemi v klidu a bez stresu, nebo cestovatelé z ciziny, jež si chtějí projet Česko.

Nečekejte, léto se rozjíždí!

Naskočte na letní vlnu a pořiďte si Jízdenku na léto ještě dnes. Letní dobrodružství začíná… a koleje vedou, kamkoli si zamanete.