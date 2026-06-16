Již více než 100 strojů vyrobeno v ENGELu v Kaplici

Stroje ENGEL nacházejí uplatnění u zákazníků z celé řady průmyslových odvětví – od automotive a medicíny přes potravinářství a obalový průmysl až po telekomunikace.
Dálnicí D3 se dojezdová vzdálenost od Českých Budějovic zkrátila na pouhých 20 minut. Zaměstnancům finančně přispívá na dopravu.
Co se ve výrobním závodě v Kaplici vyrábělo a vyrábí? Součásti pro vstřikovací stroje: kovové dílce, elektrorozvaděče, dopravníková a automatizační technika, bezpečnostní ohrazení i podesty ke strojům.
Pozor, v ENGELu ale přichází nová éra
Výrobní závod v Kaplici dnes zajišťuje kompletní výrobu plně elektrických a hydraulických vstřikovacích lisů na plasty, včetně jejich konečné montáže. Součástí závodu jsou konstrukční kanceláře řešící oblasti strojního, elektro a hydraulického inženýrství, zatímco softwarové centrum sídlí v Českých Budějovicích.
Převzetí odpovědnosti za finální montáž bylo logickým krokem v rozvoji výrobní struktury a představuje další zásadní milník v rozšiřování globální sítě ENGEL.
Lidé jsou pro ENGEL prioritou
„V ENGELu nabízíme mnoho benefitů pro zaměstnance – příspěvek na letní a zimní dovolenou, dny dětí, příměstské tábory, grilovačky, vánoční večírek a mnoho dalších akcí. Podporujeme vzdělávání, spolupracujeme se základními školami v Kaplici i středními odbornými školami v kraji, pro něž zajišťujeme odbornou výuku ve vlastním učňovském středisku přímo v závodě. Loni jsme otevřeli nový obor, a to mechatronik. Umožňujeme také povinné praxe studentům a vedení ročníkových či diplomových prací,“ uvádí David Dědič, prokurista a vedoucí personálního oddělení.
Nová éra = nové pracovní příležitosti pro pozice mechatronik, elektromechanik a mechanik.
Pokud se chcete stát součástí firmy ENGEL, globálního výrobce strojů na zpracování plastů, přijďte se podívat na Den otevřených dveří 29.6.2026. Další termíny budou následovat.
ENGEL – zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
www.pracevengelu.cz