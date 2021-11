Již 7 let pomáhá Utukutu dětem rozvíjet sebedůvěru, pohyb a fantazii

Když jste s manželem zakládali firmu Utukutu, váhala jste, nebo jste věděla, že do toho chcete jít naplno?

Vzpomínám, jak jsme s mužem seděli na gauči a vedli takový běžný rozhovor. Ten se ale stočil k tématu našich pocitů v nové životní etapě – rodičovství. Mluvili jsme o tom, jak se potřebujeme oba dál rozvíjet a pracovat na věcech, které nás naplňují. O několik dalších měsíců dál jsem hledala různé možnosti, vzdělávala se, s malou Zoe chodila po různých seberozvojových aktivitách. V hlavě se mi zrodil nápad na ohnuté prkno, které je krásným doplňkem domácnosti. Pohybovým prvkem pro děti, hračkou. Najednou je doma můj muž se smějícím se kamarádem Davidem, truhlářem, a v rukou drží ohnutý kus dřeva, první Houpací prkno. Od prvotní myšlenky to uteklo strašně rychle.

Výroba houpacího prkna nadchla všechny od prvního dne

Utukutu vzniklo v roce 2014 pod značkou Houpací prkno. V té době se prvními „zákazníky“ stali naši kamarádi, kteří prkno ve svých rodinách odzkoušeli a zamilovali se do něj. Proto jsem ho poté představila poprvé na sociálních sítích a zájem předčil očekávání. A pak už se to nabalovalo jako sněhová koule, získávali jsme ohlasy od spokojených zákazníků, jejich dětí i od odborné veřejnosti. To vše velmi pomohlo a pomáhá naší značce dodnes.

Houpací prkno je zábavná pomůcka pro děti i dospělé

Takže celé podnikání začalo v „divokém stylu“?

Ačkoli se to nezdá, naše začátky byly opravdu velmi postupné. Důležité pro nás bylo – a stále je – že naše práce má smysl. Že zákazníkům, potažmo jejich dětem, naše produkty pomáhají. Už od toho rozhovoru na gauči jsme věděli, že chceme, aby naše práce měla přesah, aby to nebylo „jen podnikání“, a to se povedlo. Stále je to pro nás hnacím motorem. Od začátku jsme do toho šli naplno. Jen s malým miminkem máte těch možností a času méně. Podnikání a celé Utukutu je stále v procesu. O každém kroku diskutujeme a společně se radíme. Například jak moc firmu zvětšovat, jak udržet naši filosofii a nenechat se strhnout. Že je pro nás důležitější kvalita nad kvantitou. Že chceme vyrábět výhradně v Čechách. Spousta detailů tvoří celek. Tohle všechno jsme měli na mysli při designování a výrobě učící věže Kidhelper, kterou jsme chtěli vyrábět co nejdříve, ale je to pomůcka, kterou jsme nechtěli ani trochu podcenit.

A co na Houpací prkno říkaly vaše děti?

Naše děti jsou velmi rozdílné. Starší dcera je opatrná, potřebuje více času, aby se osmělila. Syn je střelec, do všeho skáče po hlavě. Takže Zoe potřebovala trpělivost, dokonce i skupinu spolužáků ve školce (kam jsme prkna dali na testování), než se osmělila. Díky používání jí ale posílilo celé tělo. I při nepatrném houpání, klidně jen v kleku, kdy se cítila bezpečně, totiž zabírá hluboký stabilizační systém.

U syna to byla láska na první pohled. Byl opravdu maličkatý a v 7 měsících se už snažil stoupat. Prkno ho drželo v polohách nižších, plazil se po bříšku a klouzal se z něho, houpal se v leže, v sedě, což zase pro jeho celkový vývoj bylo plus.

Utukutu jste s manželem založili v roce 2014, výrobu obstarával váš kamarád v truhlářské dílně. Kam se za těch 7 let firma posunula?

Jsme v tom stále spolu. Jen se náš tým i dílna rozšířila. Jsme rodinná firma, kde vlastně všichni, kdo s námi interně spolupracují, jsou našimi přáteli. Museli jsme zapracovat na profesionalitě jak ve výrobě, tak v celkovém podnikání, na všech procesech, protože v našem týmu už je kolem 20 lidí. Dílnu jsme sice přesunuli, zvětšili, zmodernizovali, ale stále myslíme na to, že je potřeba velká ruční práce. Vše za vás stroje neudělají, anebo ne tak dokonale.

Z jednoho produktu jsme se posunuli ke 14 a každý z nich má nespočet barevných kombinací. Z roztěkané prezentace v začátcích jsme vytvořili značku, za kterou stojí zákazníci i odborná veřejnost. Protože nejdůležitější je to, že Utukutu pomáhá – pomáhá ve zdravém pohybu, posilování těla, budování sebevědomí, a navíc je velmi kvalitně zpracováno. Což upřednostňujeme nad kvantitou a výrobou z nekvalitních materiálů. Všechny produkty, které jsou potřeba, odborně certifikujeme, jsou tedy hračkami a jsou bezpečné dle norem evropského trhu. Tohle vše zákazníci naštěstí vidí, vnímají a díky nim se nám daří posouvat.

Rádi spolupracujeme se stejně smýšlejícími lidmi. A tak vybíráme i spolupracovníky v dalších zemích. Partnery však vybíráme pečlivě, nechceme, aby se Utukutu prodávalo v rychloobrátkových kolosech. Našim produktům musí dát prodejce péči a svým zákazníkům pohybové hračky představovat. A tak i naše spřízněné obchody vedou většinou maminky s odrostlými dětmi. Lidé, kteří produkty do svého obchodu velmi důkladně vybírají. Prodáváme do zemích na Evropském kontinentu, kde má smysl výrobky přepravovat. Za oceán nám to nedává v celé filosofii firmy smysl.

V Utukutu dílně bývá rušno každý den

A kde firmu vidíte za dalších 7 let?

To je hodně diskutované téma uvnitř Utukutu. Covid nám ukázal, že vše může být ze dne na den jinak. Hodně mluvíme o udržitelnosti. O tom, aby naše podnikání a výroba měly smysl. Nejdůležitější jsou pro nás 3 pilíře – 1. rozšíření portfolia o další Utukutu produkty. A to hlavně díky našim dětem, které ze stávající nabídky už trochu odrůstají a chceme zase naplnit jejich potřeby v nynějším věku. Takže pracujeme na novinkách, které budou splňovat vše co dosud – kompatibilitu, variabilnost, zdravotní benefit, kvalitní výroba, design. 2. chceme ve společnosti rozvíjet myšlenky k diskuzím nad tématy výroby v ČR, pečlivému výběru toho, komu dám svoji pozornost, svoje peníze, koho podpořím. Obecně bych tento pilíř asi nazvala „udržitelnost“. Posledním, třetím pilířem, je pro nás stálé zlepšování procesů v rámci Utukutu. V minulých sedmi letech jsme od punkového podnikání vyrostli v rodinnou firmu, která si stojí za svými názory a jen tak z nich neuhne. Nechceme se stát výrobním kolosem nebo továrnou. Naopak, chceme zůstat rodinou firmou, u které bude čest nakupovat.

Jsou Vaše produkty z jedné hlavy, nebo se o nových produktech baví celá firma? Kde se bere inspirace pro vývoj nových produktů?

Nad novými nápady a produkty sedíme vždy v týmu. Nápad může přinést kdokoli. Ale společně pak diskutujeme nad benefitem produktu, nad propojitelností, nad designem. Je potřeba totiž spojit několik pohledů už na začátku. Design, vyrobitelnost, zdravotní přínos, propojitelnost. Ale také nad produktem uvažujeme byznysově, tedy co na novinku řekne trh, zda nebude výrobně drahá a jaké bezpečnostní normy musíme splnit. Vývoj nového produktu, od prvního nápadu po konečný prodejní kus, může trvat i roky.

Manželé Hrdinovi – zakladatelé značky Utukutu

Jaká jste šéfová? Musíte mít nad vším neustále přehled, nebo například chlapům v truhlářské dílně dáváte absolutní důvěru?

Jsem šéfová ve své oblasti, ale jinak jsme tým já, manžel a právě truhlář David už od prvopočátků. Své kompetence máme rozdělené, protože každý jsme odborníkem na jiné téma. A společně jsme vedoucí celé partičky. A my tři vlastně máme neustále přehled. Řešíme plánování výroby, akcí, poptávky nových velkoobchodníků, možnost a naplněnost výroby.

Myslím, že právě díky týmu kolem dvaceti lidí, kteří jsou si navíc velmi společensky podobní, sympatičtí, máme velké štěstí, protože firemní kultura se prakticky buduje sama. Bez nějakých velkých zásahů a přemlouvání. Jako pro šéfovou je pro mě hodně důležitá spokojenost celého týmu, aby se nám všem dobře pracovalo. Občas se tedy stanu happiness manažerkou. Jindy zas velmi cílevědomě představuji plán naší expanze a jednotlivých kroků. Je to různé.

Na sociálních sítích sdílíte mimo jiné i příběhy Vašich produktů, tedy ke kterým zákazníkům se dostali a jakou cestou. Máte nějaký svůj nejoblíbenější příběh?

Ano. Zpětná vazba od zákazníků je pro nás v Utukutu velmi důležitá a moc o ní každého našeho klienta prosím. A těch příběhů je hodně. Hodně z nich spojuje nějaký pohybový, řečový či jiný problém dítěte, který se díky používání Utukutu zlepšil nebo úplně vymizel. Je to tím, že ten nepatrný pohyb dokáže uklidňovat dítě s ADHD, dokáže pomoci v držení těla dětem po lehké mozkové obrně, dokáže pomoci s rozmluvením, protože houpání propojuje pravou i levou hemisféru. Takové příběhy nás vždy nakopnou a ujistí, že to, co děláme, je správné.

Houpačka Spectra je chytrá hračka s prvky Montessori

Jaký produkt je podle Vás opravdovým pomocníkem pro malé děti na základě recenzí a zpětné vazby od zákazníků?

Houpací prkna, houpačka Spectra, pohybová řada Climbou (piklerové triangl, deska, schůdky), chůdičky, Swallow balanceboard – to všechno jsou produkty, které pomáhají hodně viditelně po tělesné stránce. Rozvíjejí hrubou motoriku a posilují tělo.

Učící věž Kidhelper, zase pomáhá v sociálním cítění a rozvíjení jemné motoriky. Hodně pomáhají budovat vztah mezi dítětem a rodičem, protože pro děti a rodiče otevíráme nové možnosti společného trávení času.

Všechna Utukutu ale dávají dětem svobodu – svobodu poznávat a posouvat své limity. A zkušenost, která v dětech nezávisle buduje důvěru v sílu a sebe sama.

Piklerové triangl Climbou vytváří spolu s deskou skvělou skluzavku

Co považujete za nejzásadnější moment pro značku Utukutu?

Přiznávám, že každou naši poradu, kdy se společně všichni z týmu sejdeme a můžeme spolu o Utukutu mluvit. Že každý může mít svůj hlas a názor a společně ho dokážeme přetransformovat pro společnou cestu. Že jsme už tolik let ve stejném týmu, kde každý z nás má svůj vlastní úkol, dovednost, která pak utváří celek naší firmy.

Díky tomu si myslím, dokážeme dobře reagovat na všemožné změny.

Jak vnímáte konkurenci?

Konkurence se objevuje a já ji sleduji. My si ale jdeme svou vlastní cestou, která už není tak lehce napodobitelná jako některé naše produkty. A to je viditelné i pro naše zákazníky, kteří za Utukutu stojí, doporučují nás a pomáhají nám.

Co byste doporučila lidem, kteří by chtěli začít s podnikáním?

Najděte své proč. Co je vaší primární motivací pro podnikání?

Prozkoumejte trh. Existují již podobné projekty? Co dělají dle vás dobře a co špatně?

Ujasněte si, čím se od konkurence lišíte.

Naplánujte finance.

Vytvořte si prototyp produktu a služby a otestujte to. Ukažte jej širší veřejnosti.

Pak následuje byrokracie nutná pro podnikání, výrobu, uvádění na trh...

Ale hlavně networkujte. Vytvářejte si kolem sebe skupinu stejně smýšlejících lidí na různých úrovních.

Máte nějaký sen, který byste si chtěla s Utukutu splnit?

Moc bych si přála mít jednou pro Utukutu dílnu spojenou i se showroomem. Takovou dětskou hernou. Ale protože už teď potřebujeme opravdu velké dílenské prostory, ani nevím, kam bychom se museli přestěhovat.

A ráda bych, aby Utukutu mělo dlouhodobou relevanci na evropském trhu. Aby nás lidé vyhledávali právě pro celkové smýšlení naší značky.