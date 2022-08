Jistota obsazení pracovních pozic je v cíleném vyhledávání kandidátů

Firmy stojí poměrně značné úsilí obsadit volné pozice kvalitními lidmi. Nejsou na to ale samy. Pomáhá jim personální společnost JISTU recruitment v čele s Jiřím Šturchem.

V čem konkrétně pomáháte firmám při řešení náborového procesu?

Šetříme jim čas a náklady. Dnes už nemůžeme hovořit o náboru v původním smyslu slova. Získat schopného zaměstnance lze opravdu jen cíleným vyhledáváním vhodného kandidáta pro požadovanou pracovní pozici. Na základě informací od firmy sestavíme inzeráty. Nezdá se to, ale dobře sestavený inzerát může při výběru hodně pomoci. Navíc se tím personalisté nebo majitelé firem nemusí zabývat, tuto práci přenechají nám a mohou se věnovat vlastnímu podnikání. Zároveň se pouštíme do rychlého aktivního vyhledávání kandidátů. Pracujeme efektivně a využíváme naše dlouholeté zkušenosti, díky tomu mají od nás každý týden firmy přísun nových kandidátů, ze kterých si pak mohou vybrat. A také si vyberou.

Můžete prozradit, jak pracujete? Nepřipomíná vám vaše práce někdy hledání jehly v kupce sena?

Doporučujeme kandidáty malým, středním i velkým firmám. Pozici našeho klienta inzerujeme ve dvouměsíční kampani na největších personálních portálech, jako je jobs.cz a prace.cz a aktivně vstupujeme do dalších databázích, ať už jsou veřejné nebo interní. Díky znalosti mých kolegů a také zkušeností máme 70% úspěšnost při obsazování volných pozic.

Ve chvíli, kdy najdete vhodného kandidáta, předáváte jeho kontakt přímo firmě, tedy vašemu klientovi?

Ne tak zcela. Pokud se nám podaří najít kandidáta, který odpovídá požadavkům na volnou pozici, kontaktujeme ho telefonicky. Rozhovor trvá deset, patnáct minut. Během něj ověříme všechny informace, doplníme životopis, zeptáme se ho na platové představy, možnosti nástupu do práce a také zjišťujeme, jak by to měl s dojížděním. Jedním z našich úkolů je také prezentovat společnost, pro kterou vyhledáváme nové pracovníky. To znamená, že dobře víme, co dělá, jaké má zaměření, co může nabídnout a proč je skvělé být součástí jejich týmu. Zajímáme se také o potřeby a požadavky osloveného kandidáta. Obě strany mohou být spokojené, pokud si budou vzájemně vyhovovat.

JISTU recruitment se zajímá o potřeby a požadavky osloveného kandidáta | foto: pxhere.com

Opravdu už po týdnu vašeho vyhledávání může podnik očekávat první kandidáty na své pracovní pozice?

Každý týden zasíláme až pět vhodných kandidátů na pozici, kterou potřebuje firma obsadit. Zakládáme si na tom, že jsme transparentní a firmy vědí, za co nás platí. Na rozdíl od ostatních personálních agentur si nebereme peníze za to, když z naší nabídky kandidátů zaměstnají i další. Některé jiné agentury si řeknou o odměnu ve výši tříměsíčního průměrného platu člověka, kterého firma zaměstnala. To my neděláme.

Jak to řešíte v případě, že zaměstnanec odejde ve zkušební době?

Pokud se toto stane, tak na naše vlastní náklady spouštíme další dvouměsíční personální kampaň. Jak říkám, ctíme férové jednání a přístup, naší snahou je opravdu firmám pomáhat vyhledávat kvalitní zaměstnance.

Které pozice jsou aktuálně nejžádanější?

Na první místě se drží poptávka po IT specialistech a velký zájem je o lidi z oblasti elektrotechniky. Dlouhodobě, řekl bych snad od toho, co existuje obchod tak, jak ho známe, je zájem o obchodní zástupce a další obchodní pozice.

Zaznamenali jste nějakou proměnu v představách a požadavcích uchazečů o práci či kandidátů na volné pozice?

Ano, jsou to časté požadavky na home office. Covidem se ještě umocnily. Na druhou stranu musím říct, že i firmy docela často hledají a potřebují částečné úvazky. Takže nacházíme shodu. Velmi často od kandidátů slyšíme, že chtějí jasně stanovenou hranici nástupní mzdy, která vlivem inflace dále roste. Obě strany, jak zaměstnavatelé, tak i kandidáti, si uvědomují důležitost worklife balance. Je to o vzájemné výhodnosti a spolupráci.