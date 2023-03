Jiří Dědeček, klukovský úsměv, knír a sedm křížků!

Životní jubileum je pro aktivního písničkáře, básníka, prozaika, publicistu a překladatele Jiřího jen drobný milník na pestré cestě životem, určitě ale stojí za to zavzpomínat na jeho dětství v Karlových Varech, úspěšná léta juniorského mistra republiky ve veslování, středoškolská léta na Malé Straně, studium na FF UK, společné hraní a vystupování s Janem Burianem v letech 1973–1984, základní vojenskou službu, cesty do zahraničí, práci tlumočníka v Pražské informační službě a sólovou dráhu od roku 1985.

To vše se podařilo v knižním rozhovoru Jana Šulce, který zaznamenal Jiřího život od narození do současnosti, vzpomínky na desítky významných osobností s nimiž se Jiří Dědeček v životě setkal, nevynechal ani svojí rodinu, blízké přátele, působení v listopadu 1989 i činnost předsedy Českého centra Mezinárodního PEN-klubu.

Únorový narozeninový koncert v Malostranské besedě byl hned vyprodán, ale Jiří dále koncertuje, vydal řadu hudebních alb, to poslední se jmenuje NEBUDU BYDLET V QUEBECU.

V knize JIŘÍ DĚDEČEK – POHYBLIVÝ CÍL vzpomíná mimo jiné i na svoji jedinou cestu na Západ před listopadem. V roce 1978 stopem projel Rakousko, Švýcarsko, Holandsko, Francii a Německo.

BORDEL ZA POSLEDNÍ PENÍZE

Přijel jsem do Švýcarska, kde jsem se seznámil s hrozně milým klukem, Švýcarem. Ten chtěl do Holandska, takže jsme pak spolu jeli do Holandska a teprve odtamtud jsem se vrátil do Francie. Ten kluk přišel na to, jak budeme spát. Měl stan, já jsem měl jen spacák. Řekl, že budeme spát na loukách. Vždycky přijdeme za majitelem a řekneme, že mu posekáme louku, když nás tam nechá spát. A ten majitel nejen, že nás tam nechal spát, on nám ještě dal spoustu peněz za posekání té louky! Já jsem uměl kosit, to jsem se naučil už jako dítě na venkově a potom jsem tu zručnost obnovil v Klánovicích. Takže jsme cestovali a takhle jsme se živili. Byli jsme pak spolu v Holandsku, kde jsme se rozloučili. Tam jsem zase měl jiné kamarády. Všude mi tam někdo nabízel drogy… vůbec mě to nezajímalo. Zkusil jsem bordel, samozřejmě, dal jsem za to skoro všechny poslední peníze. Pak jsem se setkal s klukem, který říkal, že jede do Francie. „Do Paříže?“ – „Ne, jedu do Nice.“ Dobře, když jede do Nice, pojedu do Nice.

SOUKROMÝM LETADLEM DO PAŘÍŽE

Měl jsem tam známého, kluka, který jednou projel Prahou, studoval ruštinu. Jmenoval se Alain. Ještě se k němu později vrátím. S ním jsem se v Nice sešel a on říkal: „Ty nemáš prachy, viď, já také ne. Já ti nemůžu nic dát, ale najdu ti práci.“ Sehnal mi práci – zametal jsem v Nice letiště. Což je nekonečná práce, to můžeš dělat od rána do večera. Tak jsem zametal, zametal… a jednou ke mně přišla holka a řekla mi: „Co to tu děláš?“ Byla to Francouzka. Řekl jsem: „No, zametám letiště.“ – „Ty jsi asi cvok, viď?“ – „Nejsem, ale nemám peníze.“ – „Kam chceš jet a odkud jsi?“ – „Rád bych do Paříže.“ – „Tak pojď se mnou, vezmu tě do letadla.“ Byla to letuška z letadla, které patřilo Sylvii Vartan. Jmenovala se Chantal Pétiaux. Letěli jsme s Chantal v tom letadle sami dva, měli jsme šampaňské, oříšky a všecko možné… Já jsem se strašně styděl, byl jsem špinavý a otrhaný. U ní doma jsem se umyl, nosil jsem tehdy dlouhé vlasy, ostříhal jsem si fousy. Ona se na mě podívala a řekla: „Já jsem věděla, že budeš hezkej.“ Z toho jsem měl radost. Celé to bylo neobyčejně dobrodružné. Stále jsem myslel na to, jak se vrátím domů a budu o tom vyprávět kamarádům. Ani na chvilku mě nenapadlo, že bych tam zůstal. Měl jsem rád rodiče, to bych mámě nemohl udělat, abych zůstal na Západě. Takže po šesti týdnech moje cesta skončila. A další pak už nenásledovala. Až do roku 1989.

POTAJÍ PŘES ŽELENOU OPONU, ALE OPAČNÝM SMĚREM

Já jsem se vracel domů stopem z Paříže přes Německo. Chytl jsem maďarského kamioňáka, který jel přes Folmavu do Čech. Lámali jsme to anglicko-česky. Vysadil mě půl kilometru před přechodem v Německu a řekl: „Go. Your problem. Go.“ Tak jsem šel pěšky a on odjel. Došel jsem na celnici, na československou hranici, a tam – přísahám! – nikdo nebyl, bylo tam prázdno. Nikdo mě nekontroloval, nikdo po mně nic nechtěl. Na té strážní budce viselo razítko, které jsem si dal do pasu, a přešel jsem do Československé socialistické republiky.

Jiří Dědeček (* 1953)

V letech 1272–1976 vystudoval knihovnictví a vědecké informace na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v letech 1983–1987 scenáristiku a dramaturgii na FAMU. Po absolvování základní vojenské služby pracoval v letech 1977–1983 v Pražské informační službě jako tlumočník z francouzštiny, od té doby je ve svobodném povolání. Vystupoval jedenáct let (1973–1984) ve dvojici s Janem Burianem, později sólově nebo s vlastní kapelou Úterý. Od roku 2006 je předsedou Českého centra Mezinárodního PEN-klubu. Vydal řadu hudebních alb s vlastními i přeloženými písněmi, více než deset básnických sbírek, prózu Oběžník, román Snídaně se psem, dva svazky fejetonů a řadu knih veršů a pohádek pro děti. Je rovněž vyhledávaným překladatelem z francouzštiny.

SPROSŤÁK Z LETENSKÉ TRIBUNY

Předpokládám, že hlavně díky vlivu Jiřího Černého a Ládi Kantora se stalo, že jsem byl do revolučních událostí 1989 zatažen jako přicmrndávač na tribuně. Že jsem nedaleko postával, a když bylo zapotřebí vtrhnout na tribunu s revoluční odrhovačkou, tak jsem tam vtrhnul.

Kromě Letné to fungovalo dobře. Na Letné jsem si vybral špatně. Když jsem nastupoval, bylo to po vystoupení Alexandra Dubčeka. Láďa Kantor mě v zákulisí štengroval a říkal: „Hele, teď něco vostrýho po tom Dubčekovi, to musíš smést. Ty snahy o ten komunismus, o tu obrodu, to musíš smést, to musí pryč, dej tam něco vostrýho.“ Já jsem nic ostřejšího než Vraťte mi nepřítele neměl. Tak jsem zahrál Vraťte mi nepřítele, a nebyla to šťastná volba.

Všichni kluci, kteří tam vylezli, zahráli něco smířlivého. Hutka zahrál „Krásný je vzduch, krásnější je moře“. Mišík zahrál Variaci na renesanční téma, zcela nepolitickou píseň. A já jsem zahrál píseň vyhroceně politickou, která ještě navíc je politologicky složitá, protože útočí na perestrojku – že perestrojka není dost. Takže radši všechno zpátky, vraťte mi nepřítele a jděte do prdele – se tam zpívá. Já to na té Letné zazpíval. A nebylo to dobré, to vím, holt – stalo se. Potom se projevili přátelé, kteří mě chránili.

Bylo strašné, kolik jsem tehdy dostával anonymních nebo i neanonymních dopisů a telefonátů. Nějaká soudružka z filozofické fakulty mi volala, že jsem poplival jejich sametovou revoluci a ať se okamžitě omluvím celému národu. Různí lidé mi psali urážky a házeli mi do schránky lístečky s nápisy: „Debile sprostej“, „Prase letenský“ a podobně.

PROTISTÁTNÍ DESKA

Poslední album Nebudu bydlet v Québecu (CD i vinyl) a přináší tradičně syrové a přímočaré písně (Potkan, Sněmovní, Udavači nebo Kardinál), ale i dvě zhudebněné básně Františka Gellnera, dosud nenatočené převody písní Georgese Brassense a nechybí zde ani country & western Zmrzlý dřevař.