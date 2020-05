Jihočeská firma vyrábí hygienické produkty na ochranu proti koronaviru

Díky pohotové reakci jihočeské firmy si mohou provozovatelé kuchyní, restaurací, hotelů, penzionů, ale také školy a sportoviště pořídit produkty, které zajistí dodržování přísných hygienických podmínek nutných pro jejich provoz. „Zájem o naše produkty je velký, také díky tomu se nám podařilo udržet práci pro naše zaměstnance,“ říká ředitel Miroslav Líbal.

O která zařízení a produkty na zajištění hygieny je největší zájem?

Denně dodáváme držáky a stojany na dezinfekci do interiéru i exteriéru, zájem je o mobilní hygienické stanice, umývárny, ochranné přepážky a také o samotné dezinfekce a antibakteriální gely.



Jak si můžeme představit mobilní hygienickou stanici? Pro koho jsou především určeny?

Mobilní stanice slouží k osobní hygieně zaměstnanců nebo zákazníků či návštěvníků organizací. Své využití má nejen v kuchyních, ale i na sportovištích, ve školách, školkách a dalších střediscích, které se věnují dětem a mládeži. Jsou vyrobeny z nerezové oceli, mají kolečka, díky nimž se snadno přemístí kamkoliv na potřebné místo. Její součástí je dřez s bezdotykovou vodovodní baterií, dávkovač na tekuté mýdlo i na antibakteriální gel, zásobník na papírové ručníky, barely na čistou a špinavou vodu. Jejich obrovskou výhodou je velmi snadná obsluha, kterou zvládne kdokoliv. A také to, že do dávkovačů a zásobníků lze použít jakékoliv náplně, nejsou závislé na konkrétním typu a výrobci.



Postupné uvolnění opatření proti šíření nákazy umožňuje znovurozjetí různých služeb a návrat do běžných kolejí. Jak podle vás covid-19 změní provoz organizací a zařízení?

Především bude všude mnohem větší důraz na hygienu. Provozovatelé a majitelé budou muset zajistit dostatečné zázemí pro zaměstnance i zákazníky či návštěvníky akcí v oblasti hygieny. S tím souvisí určité úpravy v budovách a změny v systému práce a provozu. My jim v tom chceme maximálně pomoci. Mnohé obchody už od nás mají potřebné hygienické vybavení. Aktuálně vyrábíme pro všechny pobočky Globusu v České republice speciální hygienické stanice na míru. Naše produkty jsou nejen funkční, ale také designové. Zvláště požadavky hotelů jsou takové, aby tato hygienická zařízení esteticky vyhovovala jejich představám. Zákazníci si mohou vybrat z mnoha odstínů barev nerezi a my jim vyrobíme podle jejich potřeb a představ takový produkt, který bude vhodně zapadat do jejich prostředí.

Časté umývání rukou a používání dezinfekce je velmi účinná ochrana proti koronaviru. Jaká další opatření a s tím související produkty si mohou u vás zákazníci pořídit?



Dodáváme také dezinfekční gely a roztoky, které jsou šetrné k pokožce. Takže zákazníci nemusí nikde složitě shánět náplně do stojanů a držáků, které jim vyrobíme. Naše dodávka je v tomto ohledu komplexní. Účinná ochrana proti koronaviru je přepážka z tvrzeného skla. Využívají ji především lékárny, pošty, banky i různé prodejny a vůbec místa, kde se dostávají zaměstnanci do kontaktu se zákazníky. Její výhodou je snadné přenesení na potřebné místo a také možnost postavit ji na šířku i na délku. Je odolná proti poškrábání a je také bezpečná – v případě nárazu sklo drží pohromadě a neroztříští se na nebezpečné střepy. Je voděodolná, má stabilní konstrukci, takže díky tomu má dlouhou životnost.

Kde a jak si můžeme pomůcky a produkty pro zajištění hygieny vybrat?



Pro zákazníky jsme vytvořili e-shop, kde v sekci Ochrana proti koronaviru najdou přehled toho, co vyrábíme. Je tam detailní popis, rozměry a také možnost objednání na jedno kliknutí. V případě speciálního řešení nebo designových výrobků se nám zákazník může ozvat a my se mu budeme ihned věnovat.

Ochranu zákazníků i zaměstnanců zajistí přepážka z tvrzeného skla.

Dodáváte hygienické produkty firmám a organizacím v České republice. Je zájem i ze zahraničí?



Zařízení pro gastroprovozy dodáváme do Skandinávie, Rakouska, Německa a dalších zemí. S příchodem koronaviru se vše pozastavilo, a tak jsme také my museli reagovat na aktuální situaci. Proto jsme se pustili do výroby takových produktů, které jsou aktuálně potřeba. Hygienické produkty od nás odebírají nejen české firmy, zájem je také ze zahraničí. Z našeho pohledu jsme rozšířili náš sortiment proto, abychom nabídli zákazníkům to, co potřebují, a také abychom nemuseli přistoupit k masivnímu propouštění zaměstnanců. Naše dodávky v posledních dnech mířily do zahraničí, například pro BMW jsme vyrobili stojany a držáky na dezinfekci. Vybavili jsme lázně v Třeboni, prodejny Tesco, aktuálně vyrábíme pro prodejny Globus. Naše produkty používá ČVUT, univerzita v Brně, převážná část základních, mateřských a středních škol. Pomáhají s hygienickými opatřeními na zimních stadionech i fotbalových stadionech po celém Česku.

Jak se vaše firma zapojila do pomoci zvládnout tuto pandemii?



Přispěli jsme tím, co umíme a co považujeme za opravdu účinné. Několik hygienických stanic jsme zadarmo dodali na místa, kde byly potřeba. Například jednu stanici jsme dovezli do Prahy do sídla Hospodářské komory, několik týdnů slouží zákazníkům v Tescu v Českém Krumlově a snažíme se vyjít vstříc i organizacím, jako jsou třeba dětské domovy.