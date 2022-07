Jihočeši se podílejí na osvětě o EU. Spojili síly s ČTK

Kvůli pandemii se v mnoha knihovnách náběh zpomalil, což platilo i pro Jihočeskou vědeckou knihovnu (JVK). O nové databázi, již spustila ČTK loni na podzim a v níž nabízí denně až 100 vztahových zpráv o EU, informovali pracovníci knihovny své čtenáře okamžitě po jejím spuštění. Nicméně propagaci této nové nabídky významně zintenzivnili od března 2022.

„Informovali jsme a stále informujeme čtenáře prostřednictvím našich sociálních sítí a také na webových stránkách,“ říká k tomu Zuzana Hájková, náměstkyně pro knihovnické služby JVK, a pokračuje: „Studenti středních škol měli příležitost dozvědět se o této možnosti také při informačních lekcích v budově na Lidické, kde je databáze přístupná. Další metodou propagace byly tištěné letáčky, které jsme umístili ve všech provozech naší knihovny. V poslední době jsme o této databázi také více informovali návštěvníky v knihovně individuálně.“ Sdělení o existující databázi předalo vedení JVK také ředitelům největších knihoven v kraji při společných poradách.

Databáze je přístupná na čtyřech počítačích. Vzhledem k tomu, že čtenáři při jejich využívání nepotřebují žádnou asistenci pracovníků knihovny, nemají tito možnost sami sledovat, kolik lidí si v databázi informace vyhledává. „Jsme veřejně přístupná knihovna, využívají nás všechny skupiny obyvatel a přístup k jednotlivým databázím bezprostředně neevidujeme,“ vysvětluje Zuzana Hájková.

Kromě databáze ČTK mají z této oblasti čtenáři k dispozici ještě databáze Anopress a Pressreader. „Tyto databáze mají nespornou výhodu v tom, že jsou pro naše registrované čtenáře dostupné po přihlášení i z domova. To samozřejmě přispívá k nepoměrně vyššímu zájmu o ně. Jít do knihovny, studovat faktografickou databázi přímo na PC na místě, to vyžaduje opravdu hluboký zájem čtenáře,“ uzavírá Zuzana Hájková.