Jezte zdravě v dobách krize s Adventure Menu. Ideální je i na túru

Příroda je v našich podmínkách shovívavá, ale jak vidíme, hrozba může přijít odkudkoliv. V oblastech, kde se dají předpokládat zemětřesení, hurikány či pravidelné záplavy si lidé daleko více uvědomují bezprostřední a náhlé nebezpečí, které jim hrozí ze dne na den, někdy i z hodiny na hodinu. Tito lidé mají zásoby trvanlivého jídla a vody minimálně na měsíc v případě jakékoliv apokalypsy. Ostatní v případě prvního problému běží do obchodů, kde začíná panika.

Buďte vždy připraveni a vyhněte se stresu při nákupu

Tzv. „Preppeři“ se nestresují (od anglického slova prepare – připravit se). Jejich připravenost je třeba jen v tom, že mají doma ve skříni sbalený batoh se základními vybavením. Aktivní členové tohoto „hnutí“, jdou dál. Staví na svých pozemcích rozsáhlé podzemní bunkry a kryty, kde mají vybavení a suroviny pro přežití na několik měsíců či let. Zdá se vám to to přehnané? Možná ano, v jednom však mají „Preppeři“ výhodu - vždy mají po ruce trvanlivé jídlo s několikaletou zárukou.

Zkusme se vrátit do současných českých podmínek a položit si otázku: Není opravdu dobré mít doma v komoře nebo v garáži nějakou bednu se zásobou trvanlivých potravin, ochranných pomůcek a pár kartony pitné vody?

Dnes máme kvůli současné pandemii omezené vycházení, ale co kdyby se situace vyostřila a z hodiny na hodinu by byl úplný zákaz vycházení z domovů? Mnoho lidí by vzalo útokem první obchodní domy a vykoupili by základní potraviny – tak, jak jsme to před pár dny zažili. Chcete být mezi nimi a tlačit se se stovkami stresujících lidí u regálu s konzervami? Přitom, co se týče potravin, existují i jednodušší způsoby, jak se na připravit na výpadek možnosti nákupu či vaření. A to i zdravě.

Nestíháte vařit? I tak můžete jíst zdravě. Sbohem konzervám.

Adventure menu – přírodní, výživné a trvanlivé pokrmy bez vaření na doma i na cesty

V Čechách se vyrábí kvalitní sterilované i sušené jídlo, které má mnohaletou dobu trvanlivosti, je bez konzervantů či jiných chemických přísad. Je vhodné pro alergiky a v mnoha případech i pro celiaky, protože některé pokrmy jsou bezlepkové. Bavíme se o značce Adventure Menu, mladé české firmě s výrobou v Krkonoších.



Hlavním cílem před téměř deseti lety bylo vyrábět jídlo pro extrémní sportovce, cestovatele, vojáky nebo jen lidi, kteří raději tráví svůj volný čas aktivně v přírodě a nechtějí se zdržovat vařením. Přitom se ale nechtějí odbýt nekvalitní stravou, ale vyžadují energeticky vyvážený a chutný pokrm. Tak vznikla první 100% přírodní ručně vařená jídla v praktickém balení v sáčcích míslo konzervy.

Stejně jako při sportu či náročném výšlapu potřebujete v případě stresové situace dostat do těla energeticky a chuťově vyvážené jídlo, které posílí nejen tělo, ale i vaši duši. Je dokázáno, že když si člověk dá dobré jídlo, působí to blahodárně i na jeho celkovou psychickou pohodu. Pak má racionálnější rozhodování a chuť se poprat s nepřízní osudu a překážkami, které jsou bezprostředně před ním.

Vyvážená strava je nezbytná pro naši fyzičku i psychickou pohodu.

Tento popis se dá krásně naroubovat na současnou situaci u nás. Lidé jsou v částečné karanténě, snaží se o to intenzivněji pracovat z domova a věnovat se současně dětem. Při tom všem nemají čas ani náladu trávit hodiny v kuchyni s přípravou jídla. Zvláště, když v obchodech není dostatečné množství surovin. To jsou přesně situace, kdy je dobré mít k dispozici pár krabic jídel od Adventure Menu. Vybere si každý – milovníci české i asijské kuchyně či vegetariáni. Nemusíte kupovat desítky kilogramů mouky, rýže, luštěnin, zavařovacích sklenic, konzerv a další tradičních „záchranných“ balíčků.



Plnohodnotné a výživné Adventure Menu.

Na několikadenní túru můžete vyrazit i nalehko – s vakuově sušenými jídly

Pro ty, kteří rádi vyrazí do přírody a nechtějí nosit v batohu zbytečnou zátěž, přišlo ADM letos s novou řadou lehkých dehydrovaných jídel - řadou Lightweight. Tato jídla jsou inovativně sušena vakuem, čímž se při jejich výrobě ušetří až 35% energie potřebné na výrobu. Navíc je firma Adventure Menu zapojena do projektu „1 % for the Planet“ - jako jedna z mála českých firem. Tento celosvětový projekt zavazuje partnery k darování 1% z ročního obratu na libovolný projekt jedné z tisíců neziskových organizací na světě.

I tato řada jídel je založena na tradiční firemní filozofii. Tedy přinést svým strávníkům kvalitní a zdravé jídlo bez jediného konzervantu či tolik diskutovaných „éček“ a přitom s chutí takovou, že každý druh jejich jídla pro vás bude kulinářským zážitkem.

Vakuově sušená jídla na cesty.

Jak vznikly výživné pokrmy Adventure menu?

Cesta k výrobě téměř 150 000 porcí jídel ročně nebyla jednoduchá. Na začátku bylo nadšení dvou spolužáků pro věc, s podporou rodičů jednoho z nich a chuť změnit svět. Začal vývoj, první testování a s ním i první zklamání, ale zanedlouho také úspěch. Jídla ADM začali používat cestovatelé na motorkách, offrouďáci či závodníci na Rallye Dakar.

Počty kusů se počítali na stovky a pak i tisíce. První tři roky se prakticky vyvíjela stále nová jídla, proto byly neustále třeba další investice. Výnosy díky tomu nepokrývaly ani základní náklady, natož splácení úvěru, který byl na začátku potřeba. Do hry se tak dostala v roce 2014 otázka investora - třetího společníka. Radek s Adamem začali hledat v řadách svých přátel a lidí, kteří měli s jejich produkty osobní zkušenost. Jeden z takových se k původní dvojici přidal a z původního ambasadora, který dostal jídla do povědomí mezi Dakarskými závodníky, se stal třetí společník.

Díky tomu se firma z dobrého start-upu odrazila ode dna. S novým designem, rozšířenou paletou jídel a potřebným kapitálem se stala uznávaným společníkem většiny domácích cestovatelů, dobrodruhů, turistů či outdooráků. Domácí prodeje se rok od roku vždy násobily a firma pomalu začala pronikat i na evropské trhy, které přicházejí jídlům značky Adventure Menu stále více na chuť.

S větším podílem zahraničních objednávek přišly i nové druhy jídel z mezinárodní kuchyně a dnes jich je ve sterilované řadě zmíněných 18 a dalších 11 v nové řadě jídel nazvaných Lightweight. Ty mají dokonce pětiletou trvanlivost. Navíc všechna jídla Adventure Menu můžete ohřát bez ohně jejich unikátním bezplamenným ohřevem. Jedná se o kapsle na bázi nehašeného vápna, které reagují s trochou vody. V následné chemické reakci vzniká po dobu asi 12 minut parní lázeň, kterou uzavřenou v Zipper-bagu využijete k ohřátí až dvou jídel najednou. Ohřívat jídlo si tak můžete v podmínkách, kdy to jinak nebylo možné. V národním parku, ve větrných podmínkách, na sněhu a prostě všude tam kde je otevřený oheň zakázaný, nebezpečný nebo zkrátka nemožný. Na stránkách www.adventuremenu.cz najdete i instruktážní videa, jak jídlo připravit nebo jak použít právě zmíněný zipper-bag a bezplamenný samoohřev.

Kde je možné koupit Adventure Menu? V mnoha kamenných prodejnách i online

Jídla značky Adventure Menu najdete v mnoha kamenných outdoorových obchodech a řetězcích, jako je Hudy, Hanibal, RockPoint a další. Širokou základnu věrných zákazníků má ADM také v sektoru „tactical“, tedy mezi army shopy. Většina ze zmíněných má také zavedené eshopy. Taktéž například rozvážková služba rohlik.cz má jídla ADM ve svém portfóliu.

Dnešní situace samozřejmě přeje právě tomuto „bezkontaktnímu“ druhu obchodu. Věřme, že se současná pandemie brzy zdárně vyřeší a vše se vrátí do starých kolejí. V mnohém to však lidi změní. Možná se z této krize poučí a budou více přemýšlet o tom „co by kdyby“ a budou na takovou situaci určitě o dost lépe připraveni než na tu současnou. Všem přejeme pevné zdraví a dobrou chuť, pokud právě obědváte nebo připravujete něco dobrého k jídlu. 