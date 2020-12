Ještě nemáte dárky? Dárkový poukaz koupíte online během několika minut

Nakupujte dárky rychle a bezpečně

Pokud z jakéhokoliv důvodu ještě nemáte dárky, i když Vánoce jsou již na dohled, na objednání z e-shopu už je pozdě a nechce se vám vyrazit na nákupy do předvánoční tlačenice v obchodech, můžete vše vyřešit během několika minut. Pořiďte svým blízkým vánoční dárkové poukazy na nákup knih. Celý proces od nákupu k darování při platbě kartou netrvá více než 10 minut. Poukazy nakoupíte bezpečně z pohodlí domova – nemusíte chodit do obchodů ani na poštu a pokud se s někým z blízkých na Vánoce nemůžete setkat, PDF s dárkovým poukazem mu můžete poslat e-mailem.

Jak pořídit hodnotný dárek z pohodlí domova za několik minut

V e-shopu KnihyKazda.cz si z nabídky vánočních dárkových poukazů vyberte design a hodnotu poukazu, objednejte a zaplaťte kartou. PDF dárkového poukazu s unikátním kódem během chvíle obdržíte e-mailem.

Poukazy není nutné ořezávat ani stříhat – stačí doma vytisknout na papír A4, složit a vložit do obálky nebo srolovat a ovázat mašlí či jinak hezky zabalit a dárek je na světě, i když nemáte zrovna šikovné ruce.

Na výběr máte poukazy v hodnotě 300, 500, 750, 1000, 2000 a 3000 Kč v několika vánočních designech. Vánoční dárkové poukazy mají platnost do konce roku 2021, takže obdarovaný bude mít na výběr knih dostatek času.

Knihy, které mají smysl – vybere si každý

Kniha je dárek, který potěší snad každého. Nakladatelství KAZDA nabízí ve svém e-shopu www.KnihyKzada.cz široký výběr zajímavých knih o přírodě, cestování a udržitelném životním stylu. Z nabídky si vyberou milovníci příběhů, objevitelé tajemství přírody a nechybí ani překrásné knihy pro děti.

Pro ty, kteří milují přírodu a rádi čtou o zajímavostech, kterými příroda nepřestává překvapovat, je v Nakladatelství KAZDA široký výběr knih o lese a přírodě od populárního lesníka a ochránce přírody Petera Wohllebena. Jistě zaujmou i knihy o tajemství pouště či podmořského světa či několik titulů o světě ptáků. Bestsellerem se stává novinka Propletený život o neuvěřitelném světě hub.



Nakladatelství KAZDA také podporuje udržitelný způsob života a v edici SMARTICULAR pravidelně vydává knihy s tipy pro ekologický životní styl, které mají mnoho fanoušků. Představuje nová řešení, recepty a alternativy, díky nimž může být život o něco jednodušší a ekologičtější. Kosmetika, drogerie či potraviny z vlastní dílny jsou šetrné k životnímu prostředí, zdravější, šetří peníze a jejich výroba je zábavná. V nabídce jsou i zajímavé tituly pro milovníky zahradničení.

Mezi knihami o přírodě si vyberou i milovníci příběhů. Od čtení o příbězích lidí ze záchranné stanice pro ježky 25 gramů štěstí a Srdce pro ježky, přes příběh vlků na cestě za svobodou Děti lesa, objevování sebe sama prostřednictvím péče o své první včelstvo v knize Srdce včely má pět komor, příběh vědce, který se stane „tátou“ a navigátorem hejna hus v knize Husí táta, až po strhující příběh Raynor Winnové, která se v zoufalé životní situaci vypraví pěšky na pouť dlouhou asi tisíc kilometrů podél jihozápadního anglického pobřeží v bestselleru Sunday Times Pobřežní cesta.



Vztah k přírodě se buduje již od dětství – proto na KnihyKazda.cz najdete také širokou nabídku knih pro děti a mládež. Na nejmenší zde čekají knihy s krásnými ilustracemi – horkou novinkou je například leporelo s otevíracími okénky o nezbedném veverčákovi Kde si Píťa zchladí tlapky. Známý lesník Peter Wohlleben doprovodí malé čtenáře ke zvířatům, která žijí v lese, na zahradě, u vody i s námi v domě v knížkách Víš, kde bydlí zvířata?, Slyšíš, jak mluví stromy? či Víš, kde jsou děti stromů? Předškoláky zaujmou i příběhy čtyř zvířátek, která pomáhají dětem z lesní školky v knihách Kamarádi z medového lesa, které vychází na pokračování. Pro školáky je v nabídce překrásně ilustrovaná Báječná škola pana Scotta o dětech z mezinárodní školy ve Švýcarsku. Malí včelaři si jistě rádi přečtou Včelaření pro děti a Jeden rok v životě včely. Na mnoho dětských otázek ze světa zvířat dětem odpoví řada knih o zvířátkách – Kdopak to tu běžel?, Copak ze mě bude?, Chodí mýval brzy spát?, Kdo se tady chechtá?, Musí si lvi stříhat hřívu? Pro zvídavé děti jsou zde knihy Co drží Měsíc na obloze a Pravěcí vládci Evropy o dinosaurech. Speciální kategorii tvoří knihy s tipy na to, jak zabavit děti v lese – Hry z lesní škol(k)y a Rok v lesní škol(c)e anebo Hry proti nudě – 101 her, se kterými je svět veselejší.