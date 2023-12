Jendovi se daří. Digitální pomocník MPSV zrychluje proces žádostí

Od letošního zavedení klientské zóny s názvem Jenda se o třetinu zrychlilo vyřizování žádostí o rodičovský příspěvek. „Jedna z našich hlavních priorit je spokojený klient,“ říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. O Jendově popularitě se ministerstvo přesvědčilo i díky dotazování, ve kterém žadatelé vyjadřovali svoji spokojenost, jehož výsledkem byla známka 1,4.

V procesu digitalizace pokročilo Ministerstvo práce a sociálních věcí významně již v srpnu 2022, kdy začala fungovat klientská zóna Jenda jakožto pomocník při žádosti o jednorázový příspěvek na dítě. „Zcela digitální žádost využila od jeho spuštění více než polovina rodičů. Potvrzuje se tak, že MPSV je lídrem v digitalizaci státní správy a stále se posouváme dopředu,“ dodal ministr Jurečka.

Jedním z výsledků je zrychlení celého procesu. Možnosti požádat o příspěvek z pohodlí domova bez čekání ve frontách na úřadu využívá stále více lidí. Průměrná doba vyřízení rodičovského příspěvku se během 3 měsíců zkrátila o třetinu. Například v Praze se zkrátila o celý týden a v Brně o čtyři dny. „Další výhodou formuláře v Jendovi je i to, že žadatel vidí, v jakém stavu zpracování je jeho žádost. Při podání osobně na podatelně nebo datovou schránkou je v jakémsi informačním vakuu a neví, zda dávku dostane a kdy. V Jendovi může vše kontrolovat online,“ vysvětluje vrchní ředitel sekce informačních technologií MPSV Karel Trpkoš.

Předností, které klientská zóna zahrnuje, si všímají i její uživatelé. Pro lepší uchopení procesu digitalizace a získání zpětné vazby přímo od uživatelů slouží dotazník, který lze vyplnit přímo v Jendovi. Nezaměřuje se jen na zjišťování spokojenosti, ale také na reálné požadavky na zlepšení či stížnosti. „Většina klientů byla velice spokojena a na žádosti by vůbec nic neměnili, to je skutečně vynikající odezva, která ukazuje, že jdeme správnou cestou,“ říká Karel Trpkoš. Žádost o rodičovský příspěvek v aplikaci Jenda uživatelé hodnotili známkou 1,4 na stupnici od jedné do pěti, podobné té ve škole.

Důležitost hodnocení si uvědomuje i sám ministr, který kromě rozšiřování kvality a rozsahu služeb pro občany klade důraz i na růst efektivity fungování úřadu. Cílem digitalizace je vytvořit jedno místo, v němž bude mít klient přehled o všech svých příspěvcích a žádostech najednou. V následujících měsících si tak bude možné zažádat online například i o příspěvek na bydlení. V budoucnu by pod klientskou zónu mělo patřit i vše, co se týká zaměstnanosti.