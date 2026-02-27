Jednoduchý způsob, jak prodloužit životnost motoru.

Proč dekarbonizace?
Při běžném provozu se v motoru usazují karbonové nečistoty. Časem snižují výkon, zvyšují spotřebu a zkracují životnost důležitých dílů – od vstřikovačů po DPF filtr. Mnozí řidiči si problém uvědomí, až když je pozdě a servisní faktura dosahuje desetitisíců.
Služba vodíkové dekarbonizace od firmy Bez Karbonunabízí šetrné a cenově dostupné řešení – prevenci, která se vyplatí.
Jak to funguje?
Během přibližně hodinového procesu se do motoru zavádí plynný vodík. Ve spalovací a výfukové soustavě pak probíhá pyrolýza - vyhoření karbonu. Tyto usazeniny se tak přemění na plyn a odejdou výfukem – bez nutnosti rozebírání motoru, výměny oleje nebo filtrů. Celý proces trvá 50–120 minut a je maximálně šetrný.
Vyčištění se týká i těchto částí:
- Filtr pevných částic (DPF),
- katalyzátor, lambda sondy,
- turbo, vstřiky, svíčky,
- ventily, pístní kroužky, písty.
Jaké má dekarbonizace vodíkem výhody?
Dekarbonizace není jen technická procedura pro vaše auto – můžete se těšit i na jedinečný pocit z jízdy, který jste už možná dlouho neměli. Naši spokojení zákazníci po dekarbonizaci pozorují tyto benefity:
- Lepší reakce na plyn
- Tišší a kultivovanější chod motoru
- Nižší spotřebu paliva
- Nižší emise a kouřivost
- Snazší starty, hladší rozjezdy, větší výkon
A především: předejdete nákladným poruchám.
Jaká je cena dekarbonizace?
Cena se odvíjí podle objemu motoru:
- do 1.3 l – 2 690 Kč
- do 1.9 l – 2 990 Kč
- do 2.5 l – 3 290 Kč
- do 5.0 l – 3 990 Kč
- nad 5.0 l – 5 990 Kč
Kdy je ideální čas na dekarbonizaci?
Obecně se doporučuje od nájezdu 50 000 km výše, opakovat jednou ročně nebo po každých 20 000 km. Pokud jezdíte ve městě, na krátké trasy nebo často startujete, karbon se hromadí rychleji – a tudíž je prevence ještě důležitější.
Kdo stojí za službou?
Firma Bez Karbonu je největším poskytovatelem této služby v Česku. Má 20 poboček po celé republice a tým vyškolených techniků.
Potřebujete vyčistit více aut najednou?
Firma nabízí i variantu „Dekarbonizace u vás doma„ nebo firemní čištění flotil – s individuální kalkulací a příjezdem až k vám domů nebo do firmy.
Jezděte Bez Karbonu
Karbonu v motoru se nevyhnete – ale můžete se ho snadno zbavit. Nečekejte, až začnou problémy. Dopřejte svému motoru restart, který mu vrátí výkon a prodlouží život.
- Objednejte se jednoduše na webu www.bezkarbonu.cz
- Nebo se zastavte na jedné z jejich 20 poboček.
- A přesvědčte se sami, jaké to je jezdit Bez Karbonu.
