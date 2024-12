Jednodenní chirurgie nabízí pacientům mnoho benefitů

Co je jednodenní chirurgie?

Jednodenní chirurgie splňuje vše, co na první pohled slibuje. Do zdravotnického zařízení dorazíte ráno, v průběhu dne podstoupíte zákrok a po krátkém odpočinku se do 24 hodin od operace můžete vydat domů. Díky svým nesporným výhodám je jednodenní chirurgie preferovanou volbou pro mnoho pacientů, kteří se chtějí zbavit zdravotních obtíží, ale nehodlají dlouho čekat.

5 největších výhod jednodenní chirurgie

1. Rekonvalescence v pohodlí domova

Jednodenní chirurgie umožňuje pacientům podstoupit operativní zákrok a vrátit se domů už do 24 hodin od operace, v některých případech bez přenocování v nemocnici. Rychlým návratem domů k rodině podpoříte svou psychiku, čímž urychlíte proces hojení. Nemusíte se obávat narušení svého každodenního života či dlouhé pracovní neschopnosti.

2. Menší riziko nemocniční nákaz

Pobytem mimo nemocniční prostředí můžete snížit riziko nákazy různými infekcemi. I přestože důkladná pooperační péče je zásadní jak v lůžkových, tak ambulantních zařízeních,

v nemocnicích existuje vyšší riziko závažnějších patogenů, jako jsou bakterie rezistentní vůči antimikrobiálním látkám.

3. Využití u mnoha typů zákroků

V rámci jednodenní chirurgie si umí lékaři poradit se žlučníkovými kameny, kýlou i křečovými žilami. Běžné jsou i artroplastiky kyčlí a kolen, operace šedého zákalu nebo operativní řešení hemoroidů.

4. Personalizovaná péče

Centra poskytující jednodenní chirurgii obvykle nabízejí svým pacientům personalizovanou péči. Zaměstnanci kliniky mohou věnovat jednomu pacientovi více času a nabídnout mu širší škálu předoperačních i pooperačních služeb.

5. Všechny úkony pokrývají zdravotní pojišťovny

Za luxus jednodenní chirurgie nemusíte nic připlácet. Většina zdravotnických zařízení poskytujících ambulantní péči, má uzavřenou smlouvu s většinou zdravotních pojišťoven,

a otevírá se tak všem zájemcům bez rozdílu.

Najděte si svou kliniku pro jednodenní chirurgii

Bydlíte v Praze nebo blízkém okolí? Na pražském Jižním Městě, jen 5 minut chůze od stanice metra Háje, najdete kliniku jednodenní chirurgie Palas Athena. Už při první návštěvě poznáte,

že pacienti a jejich zdraví jsou zde na prvním místě. Jistě oceníte lidský přístup zdravotních sester i lékařů, kteří se ve svých oborech řadí mezi špičky v České republice.

Palas Athena je centrem poskytování chirurgické, ortopedické, radiodiagnostické a operační péče. Ročně se zde provádí desítky tisíc ambulantních ošetření a přes 3000 operačních výkonů v celkové anestezii. V některých oblastech, jako je diagnostika a léčba refluxní choroby jícnu, operační řešení břišních a tříselných kýl či provádění laparoskopických operací patří Palas Athena mezi přední pracoviště v ČR.

Specialitou Palas Athena je jednodenní chirurgie břišních a tříselných kýl, a operace žlučníku. Oba typy operací můžete podstoupit už do 2 až 3 týdnů od objednání.

Jak to chodí v Palas Athena od prvního kontaktu až po návrat domů

Do centra jednodenní chirurgie Palas Athena se můžete objednat telefonicky i online. Díky bezkonkurenčně krátkým čekacím lhůtám se můžete těšit na brzkou návštěvu kliniky. Na samém začátku vás čeká konzultace se samotným lékařem, který vám stanoví diagnózu a určí další optimální postup. Ve většině případů je nutná operace, která se provádí v režimu jednodenní chirurgie. Po vstupní prohlídce vás personál ihned objedná na samotný zákrok, který proběhne nejpozději do 3 týdnů.