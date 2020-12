Jedna z nejstarších českých bezpečnostních agentur v ČR slaví 30 let

To se povedlo nadmíru, vedle ostrahy nyní SSI Group poskytuje komplexní služby v oblasti IFM a v České republice a na Slovenku zaměstnává více než 2500 lidí.

Václav Vodrážka mezitím předal otěže této stále rodinné firmy svému synovi Janu Vodrážkovi, ale i tak se dále podílí na strategických rozhodnutích a pro vedení společnosti funguje především v roli mentora. Prvními zákazníky SSI Group byly pražské hotely, kterým Václav Vodrážka společně s prvními zaměstnanci poskytoval služby ostrahy. Postupně služby ostrahy rozšířili na kancelářské budovy, průmyslové areály, logistické parky, nákupní centra či události typu Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary.

„Abychom mohli růst a uspokojit potřeby stávajících a nových klientů, začali jsme naše služby postupně rozšiřovat. Vedle ostrahy jsme se pustili do služeb údržby, facility managementu, služeb týkajících se BOZP a následně také úklidu. V loňském roce jsme náš záběr rozšířili o segment energetiky, kde se věnujeme zejména dlouhodobému řízení a provozování energetických zařízení budov,“ říká Jan Vodrážka, majitel SSI Group, který od otce Václava převzal vedení společnosti. Vedle syna ve firmě působí i další členové rodiny.

„Zabýváme se poskytováním bezpečnostních služeb bezmála třicet let. Za tu dobu jsme urazili velký kus cesty. SSI Group je vlastně nejstarší fungující ryze českou bezpečnostní agenturou v ČR. Bezpečnostní služby už dlouho nejsou pouze o „ostraze“, je to celý komplex činností, bez kterých by služba nemohla být kvalitně poskytována. Preventivně bezpečnostní opatření za využití moderních technologií využívající prvky umělé inteligence jsou v současné době trendy, kterými se bezpečnost ubírá,“ upřesňuje Jan Vodrážka.

Práce ostrahy ale není vždy úplně doceňovaná

„Přiznám se, že tento obecně zastávaný názor mě velice mrzí a dlouhá léta se nám jej nedaří u veřejnosti změnit. Přitom všichni naši zaměstnanci denně pečují o bezpečnost tisíců našich spoluobčanů. Denně dostáváme z provozního útvaru informace o napadení našich zaměstnanců při ostraze majetku našich zákazníků. Nejsou výjimkou útoky železnými tyčemi, obrannými spreji, či dokonce noži. Agresivita lidí bohužel každým rokem roste a práce našich kolegů je čím dál náročnější,“ vysvětluje Václav Vodrážka.

SSI Group rozšířila služby o energetickou společnost SSI Energy

SSI Group se snaží zákazníkům poskytnout komplexní portfolio služeb IFM v rámci nabídky jedné společnosti. Služby spojené s energetikou jsou nedílnou součástí služeb týkajících se technické správy a údržby budov. Rozhodnutí vybudovat samostatnou produktovou řadu v rámci skupiny vyplývá zejména z významné poptávky stávajících i nových zákazníků optimalizovat výši nákladů spojenou s údržbou a provozem budov.

Jan Vodrážka se svými kolegy z managementu v rámci rozvoje služeb vytvořili novou pozici generálního ředitele SSI Energy a jmenovali do ní zkušeného Leoše Aldorfa. Jeho úkolem bude všechny energetické aktivity a činnosti zkonsolidovat a vést je směrem, kterým klienti potřebují. Neméně důležitá je i jeho role v propojení energetické části s částí facility managementu, kde si Jan Vodrážka slibuje vytvoření nemalých synergií a provozních úspor pro klienta.

Jak se SSI Group daří

„Naše firma konstantně roste, v roce 2019 dosáhla obratu 1,112 miliardy Kč. 192 milionů Kč připadá na Slovensko a 930 milionů Kč na Českou republiku. Naším novým teritoriem je Maďarsko, kde jsme v minulých letech sondovali trh a letos se rozhodli zde začít rozvíjet služby naplno. Vedle nových lokalit působnosti se ale také musíme neustále věnovat vylepšování našich služeb na již zavedených trzích,“ prozrazuje Jan Vodrážka.

Co plánují v SSI Group v dalších letech

„Budeme pokračovat v tom, co jsme začali. Chceme rozvíjet náš obor tak, aby se stal nepostradatelnou součástí správy a provozu nemovitostí. Máme už dnes připravenou celou řadu vlastních inovativních řešení, která určí směr v našem oboru. Naším cílem je stát se opravdovým komplexním partnerem bez kompromisů. Samozřejmě, v plánu je i další postupná expanze do okolních zemí v rámci Evropy,“ dodává Jan Vodrážka.