Je umělá inteligence hrozbou pro vzdělávání a práci v IT?

Nedůvěra v nové je lidské populaci vlastní a má své evoluční opodstatnění. Každopádně v tuto chvíli nelze tvrdit, že by nástroje umělé inteligence měly vytvořit podmínky pro to, aby lidstvo čelilo existenciálnímu problému. Pojďme se tedy spíše podívat, jak lze tuto novinku využít ku prospěchu a rozvoji než k vlastní zkáze.
Seminárku ti napíše ChatGPT, nemusíš řešit studium. Ano, napíše. V tomto směru je bez debat změna přemýšlení nad přístupem ke studiu a vlastnímu vzdělávání. AI je skvělým nástrojem pro podporu sebevzdělání a zcela jednoznačně pro podporu kritického myšlení. Obzvláště odborné texty generované nástroji umělé inteligence mají v sobě faktografické chyby – AI tzv. halucinuje. Zde tedy vzniká prostor pro kreativní a kritický přístup k prohlubování svých vlastních znalostí. Pokud student využije nástroje umělé inteligence k řešení běžných a obecných úloh, usnadní mu to pak cestu ke složitějším úlohám, kde bude moci své kreativní myšlení naplno využít.
V rámci IT je to podobné. Neberme umělou inteligenci jako nepřítele, ale jako nástroj, díky kterému se od jednoduchých a rutinních úloh dostaneme k řešení úloh komplexnějších, složitějších, vyžadujících kreativního ducha schopného hledat nezvyklé cesty k řešení. Pro programátory to neznamená konec práce, ale začátek nové éry. Éry, kdy běžné úlohy (které odpovídají často juniorním pozicím) zastane, řekněme automat. I tento automat však potřebuje kontrolu, protože není neomylný. Čeká nás tedy poptávka po zkušenějších programátorech, kteří již budou mít hlubší znalosti. Tudy vede cesta ke vzdělávání.
Na královéhradecké Kyberně připravujeme žáky tak, aby se orientovali jak v současném IT světě, tak také aby se neztratili ve světě budoucím. V rámci výuky žáci prvky AI využívají, je podporováno jejich kritické myšlení vůči těmto strojovým zdrojům a také schopnost využít generované výstupy pro svoji další práci.
V rámci středoškolského studia nabízíme dva studijní obory – Informační technologie (se zaměřením buď na programování nebo na počítačové sítě) a Multimediální tvorba. U obou studijních oborů je pro nás stěžejní zápal žáků pro danou oblast a v průběhu studia pak praktické využití probírané látky.
Více informací o škole najdete na našich webových stránkách kyberna.cz. V případě zájmu o studium doporučujeme navštívit dny otevřených dveří a také prázdninové workshopy, kde si žáci v rozmezí 12 – 15 let mohou na týden vyzkoušet, jaké to je intenzivně se věnovat programování, vývoji her nebo počítačové grafice, animaci nebo fotografii. Přihlášky na workshopy je možné podávat na dilny.kyberna.cz.
