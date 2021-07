Je možné brousit nože, dláta, vrtáky apod. svépomocí v profi kvalitě?

Mnoho nových uživatelů brusného systému Tormek je mile překvapeno, když vidí rozdíl, který docílí ve výsledcích své práce, když použijí perfektně ostré a geometricky přesné ostří svých nástrojů, vytvořené a udržované pomocí některého z nabízených patentovaných přípravků značky Tormek.



V současné době jsou na trhu dva různé modely víceúčelových nástrojových brusek značky Tormek, každý ve dvou variantách, přizpůsobené typu požadovaného použití. Větší modely Tormek T-8 ORIGINAL a T-8 CUSTOM jsou určený především pro profesionální použití a menší model Tormek T-4 ORIGINAL nebo T-4 BC (Bushcraft) určený spíše pro domácí použití nebo do menší dílny.

Způsob broušení na bruskách Tormek je šetrný k nástroji, a přitom vysoce účinný při tvorbě a udržování ostří v optimálním geometrickém tvaru pod přesným úhlem ostří dle potřeb a požadavků profesionálních řemeslníků, kutilů i zákazníků ze široké veřejnosti.

Představte si, že jste schopni snadno, a přitom v profesionální kvalitě nabrousit ostří, kdykoli je to třeba a vždy se stejným perfektním výsledkem. Jak by to prospělo vaší práci?

Pro všestranného uživatele

Modely Tormek T-8 a T-4 dokazují, že jednoduchost a profesionální řemeslnou přesnost lze dokonale integrovat do výkonného, kompaktního a univerzálního stroje. Tyto modely pomaloběžného vodou chlazeného brusného systému Tormek jsou kompatibilní a libovolně kombinovatelné s originální řadou přípravků a příslušenství Tormek. Větší model, Tormek T-8, má průměr brusného kotouče 250 mm a otáčky 90 ot./min, zatímco menší model Tormek T-4 má brusný kotouč o průměru 200 mm a otáčky 120 ot./min (shodná obvodová rychlost). Oba modely jsou dodávány s univerzálním brusným kamenem SG (T-8 s pr. 250 mm, T-4 s pr. 200 mm), který je speciálně vyvinut tak, aby nabízel nejlepší kombinaci účinného broušení, hladkého povrchu a dlouhé životnosti kamene. Brusný kámen má pomalé otáčky, což umožňuje bezpečné používání brusky a v kombinaci s vodním chlazením eliminuje riziko přehřátí oceli broušeného nástroje.

S využitím široké škály přípravků pokrývá Tormek velkou oblast možného použití broušení nástrojů určených např. pro opracování dřeva, kovu a dalších materiálů. Stroje Tormek lze samozřejmě využít i k broušení a údržbě nástrojů běžné denní potřeby, jako jsou nože, nůžky, sekerky, různé zahradnické a sadařské nástroje a další. Mnozí jistě ocení i možnost čtyřfazetového broušení vrtáků nebo broušení hoblovacích nožů do délky 320 mm.

Najděte model, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám

Dobrým začátkem pro zjištění, který model nejlépe vyhovuje vašim potřebám, je porovnání velikosti a specifikací jednotlivých modelů. Pokud jde o kvalitu broušení, jsou si oba modely zcela rovnocenné, rozhodující je využití brusky. Menší model T-4 není na rozdíl od většího modelu T-8 koncipován pro celodenní zatížení.

Přípravky Tormek jsou pro všechny modely stejné a volně zaměnitelné. Výjimku tvoří jen přípravek na broušení hoblovacích nožů SVH-320, který vzhledem ke své vyšší hmotnosti není doporučovaný pro použití s bruskou modelů T-4.

Výhradním dovozcem výrobků společnosti Tormek AB do ČR a SR je již 17 let společnost OPP Polička, a.s., která se zavedenou sítí vyškolených prodejců, mezi které patří také společnost Šimek Proficentrum, poskytuje záruční i pozáruční servis brusek Tormek a veškerého příslušenství.

Mezi další služby patří poradenství, školení a kurzy broušení.

Kontakt na kurzy broušení na bruskách Tormek najdete na webových stránkách společnosti OPP Polička a.s.

10 důvodů, proč vlastnit brusku Tormek

1. Nabruste všechny svoje řezné nástroje

Díky široké škále jedinečných a světově patentovaných přípravků brusek Tormek, můžete nabrousit většinu řezných nástrojů.

2. Přesná replikace úhlu ostří

Ostří nástrojů je možné tvarovat přesně podle potřeb. Snadno se nabrousí i komplikované tvary, jako jsou zaoblené nástroje, řezbářské nože a oválná dláta. Při dalším broušení nástroje pak můžete snadno zopakovat předchozí tvar v přesném úhlu.

3. Perfektní dokončení ostří

Díky koženému lapovacímu kolu a s použitím originální lapovací pasty Tormek z ostří dokonale odstraníte mikroostřiny vzniklé broušením a dosáhnete perfektního ostří. Také je možnost použití kompozitního lapovacího kola, které oceníte zvláště při broušení většího množství nožů bez použití lapovací pasty.

4. Rychlé broušení

Jakmile jednou vytvoříte požadovanou geometrii ostří, při každém opětovném broušení a její replikaci už odstraníte pouze nutné minimum oceli, čímž broušení značně urychlíte a prodloužíte životnost svých nástrojů.

5. Naprostá kontrola

Při nízké obvodové rychlosti brusného kotouče máte naprostou kontrolu nad procesem broušení a neodstraňujete více oceli, než je nezbytně nutné. Vaše nástroje také vydrží ostré mnohem déle.

6. Žádné riziko vyhřátí oceli

Díky nízké obvodové rychlosti a vodnímu chlazení nehrozí nebezpečí, že by se ostří vyhřálo a ztratilo své unikátní vlastnosti. V případě použití diamantových kotoučů na modelu T-8, T-4 a T-2 lze bez rizika brousit i na sucho nebo s použitím antikorozního přípravku do vodní lázně.

7. Výkonný odolný průmyslový motor a jedinečný systém přenosu kroutícího momentu

Průmyslový motor Tormek udržuje konstantní otáčky bez ohledu na zatížení. Spolehlivá a robustní konstrukce se samočinně seřizujícím se přenosem kroutícího momentu od motoru na pohonné kolo zajišťuje, že získáte vždy správný točivý moment bez potřeby nadměrné síly a rizika opotřebení nebo přetížení systému.

8. Efektivní brusné kotouče

Unikátní složení originálních brusných kotoučů Tormek bylo důkladně otestováno, aby poskytlo nejlepší kombinaci efektivního úběru oceli, hladkého povrchu a dlouhé životnosti kamene. Originální brusné kameny SG, se kterými jsou dodávány modely Tormek T-8 a T-4, mají složení, které za použití brousku na úpravu zrnitosti SP-650 umožňuje krátkodobě na povrchu kamene upravovat jeho abrazivní schopnosti (tzv. zjemňovat nebo zhrubovat kámen).

9. Bezpečné a tiché

Při používání brusek Tormek nevznikají jiskry, které by obzvláště v dílnách se spoustou dřevěného prachu mohly představovat nebezpečí požáru. Brusky Tormek také běží velmi tiše.

10. Kvalita a výkon

Systém Tormek je jedničkou v broušení ručních nástrojů. Stroje Tormek se používají v dílnách po celém světě již více než 40 let. Během tohoto času si získaly tu nejlepší pověst mezi profesionály i laiky díky své univerzálnosti a legendární spolehlivosti.

Nákup brusky Tormek je investice do kvality, profesionality a výkonu s 8letou zárukou. Bruska Tormek vás bude provázet celý život a udržovat všechny vaše řezné nástroje vždy perfektně ostré a vás s úsměvem na rtech.

Tormek prostě musíte mít!