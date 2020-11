Je kolagen jen marketingový trik, nebo skutečně účinkuje?

Na trhu je mnoho výživových doplňků s kolagenem, proto výběr není jednoduchý. Kolagen často koupíte ve formě prášku, který se rozmíchá ve sklenici vody či džusu, což se považuje za nejlepší formu.

Tělo potřebuje kolagen

Tento protein se v mladém organismu tvoří automaticky. Zabezpečuje také pohyblivost kloubů. Nachází se v chrupavkách, vazech, šlachách i kostech, působí jako mazivo v kloubech. Podporuje také buňky, které tvoří tkáně v celém těle. Přes pokožku využívají kolagen i naše vlasy a nehty.

Lidský organismus si však dostatek kolagenu tvoří pouze přibližně do 25. roku života. Pak začíná jeho produkce postupně klesat, podle výzkumů je to až o 1-1,5 % ročně. To znamená, že ve věku 40 - 45 let si ho tělo již téměř netvoří. Výsledek? „Objevují se první příznaky stárnutí organismu - první vrásky, pokožka ztrácí svoji elasticitu a pevnost, což ovlivňuje zejména kolagen typu I, a mimo jiné se zhoršuje kvalita nehtů a vlasů. Samozřejmě nastává i pokles ostatních typů kolagenu, hlavně typu II, což může vést ke snížení pružnosti šlach, svalů i kostí, a tak se zvyšuje pravděpodobnost zranění, artrózy nebo artritidy,“ vysvětluje Doc. RNDr. Ingrid Tůmová z Katedry farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty UK v Bratislavě.

Ověřené účinky správného kolagenu

Pokud si na užívání vybereme skutečně kvalitní kolagen, jakým je Inca Collagen, můžeme efektivně kompenzovat přirozený úbytek této bílkoviny. Benefity jsou obrovské. Kolagen může pomoci posílit celý pohybový aparát, což znamená, že díky tomu tělo lépe zvládne běžnou i nadměrnou zátěž.

Kolagen zlepšuje růst vlasů a podporuje jejich kvalitu, protože slouží jako jedna z hlavních živin pro vlasy. Kolagen obsahuje důležité aminokyseliny, které si tělo přes kůži bere na tvorbu vlasového keratinu. Ten je tím kvalitnější, čím lepší živiny získává. Je proto účinnou cestou, jak zastavit vypadávání vlasů, zlepšit jejich kvalitu, případně jej lze užívat jako prevenci a součást péče o vlasy.

