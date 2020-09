Je domácí bělení zubů spolehlivé? A může být vhodné i pro mě?

Chcete mít zdravý a zářivý úsměv? Víte, že bělení zubů provádí také váš zubní lékař? Klikněte zdea načerpejte informace o aktuální akční nabídce.

Sebevědomí a úspěch – i to lze získat díky bělení zubů

Všimli jste si někdy toho, že lidé, kteří se nebojí usmívat, jsou v životě úspěšnější a jsou oblíbenější v kolektivu? Nemusejí přitom být v ničem vzdělanější nebo vypadat atraktivněji a často dosáhnout přesně toho, co chtějí. V čem spočívá tajemství úspěchu? Jedním z faktorů je právě zářivý úsměv.

Vlevo před bělením zubů. Vpravo po 10 dnech bělení 6% peroxidem Opalescence Go.

Zářivý bílý úsměv nemusí mít jen filmové hvězdy. I když nás příroda neobdařila zázračným chrupem, není důvod zuby schovávat a stydět se usmívat. Člověk, který nešetří úsměvem, působí více uvolněný, lépe si získává důvěru a sám se cítí mnohem sebevědoměji. To má vliv nejen na dosažení úspěchů, ale také na budování vztahů s lidmi ve společnosti.

Barva zubů je z části předurčena naší genetickou výbavou, svou roli však hraje také věk a životní styl, jako třeba kouření nebo ústní hygiena. Tmavší barvu zubů mohou také způsobit různá onemocnění a užívané léky.

Pokud je barva zubů překážkou, která nám brání rozdávat více úsměvů, je řešením problému bělení zubů. Nemusíme se přitom ničeho obávat… nebo ano? Na internetu je k dispozici široká nabídka bělících prostředků a metod, jsou však účinné a spolehlivé? Jak se správně rozhodnout, abychom dosáhli pěkného úsměvu, zuby si dlouhodobě uchovaly světlejší odstín a zároveň jsme si nenarušili měkké tkáně v ústech ani zubní sklovinu?

Jak na bělení zubů? Zorientujte se v široké nabídce bělících prostředků

Při nákupu na internetu často chybí dostatek informací o produktech a jejich aktivních bělících složkách. Nedostačující je také poučení o správném užívání nemluvě o tom, že při aplikaci postrádáme lékařský dohled. Výjimkou nejsou ani lživé či zkreslené údaje. Často jsou deklarovány jako bělicí složky komponenty s vysokou abrazivností (hrubostí zrn) nebo s obsahem kyselin, které mohou poškodit sklovinu zubů.

Nejrozšířenější a nejúčinnější složkou pro bělení zubů je v dnešní době peroxid vodíku a jeho sloučeniny, nejčastěji karbamid peroxidu vodíku. Jejich využití je ověřené již po několik desetiletí a můžeme se tak bezpečně spolehnout na předvídatelné výsledky. Při správné aplikaci a koncentraci peroxid vodíku nijak nenarušuje zubní sklovinu a nezpůsobuje riziko poškození dřeňové dutiny zubů.

Bělení zubů peroxidem vodíku či jeho sloučeninami způsobuje chemickou reakci, při které dochází k přeměně pigmentů způsobujících tmavší barvu zubů nejen na povrchu zubu ve sklovině, ale také v hlubší vrstvě zubu pod sklovinou – v dentinu. Při správném provedení bělení zubů a výběru spolehlivého bělícího přípravku lze zuby vybělit na maximum tak, aby nový odstín vydržel i několik let bez potřeby celý proces opakovat. Podle typu bělícího přípravku efekt vydrží v průměru 2 roky, ale také třeba až 5 let – např. u Opalescence PF/ GO.

Dostatečný obsah aktivní bělící složky, nanesení správného množství přípravku na zuby a čas potřebný k působení jsou tři hlavní faktory, které ovlivňují účinnost peroxidových bělících prostředků. V každém případě je proto nezbytné, abychom se drželi pevně postupu stanoveného výrobcem. Nejčastěji se liší zejména doba aplikace bělícího gelu na zubech.

Jiné deklarované bělicí složky (např. enzymy, modré barvivo Blue-Covarin, chlorofyl, soda bicarbona aj.) buď pouze očistí povrch zubů (plak), nebo mohou být dokonce příčinou demineralizace zubní skloviny (kyseliny).

Bělení zubů pod dohledem odborníka

Chybí vám zářivý úsměv a přemýšlíte o bělení zubů? Nejlépe uděláte, když péči o zuby svěříte do rukou zkušeného stomatologa nebo dentální hygienistky. Nevyplatí se zbytečně riskovat, s odbornou péčí zuby vybělíte nejen spolehlivě a bezpečně, ale také s mnohonásobně dlouhodobějším výsledkem.

Dentální hygienistka nebo přímo váš ošetřující zubní lékař vám pomohou vybrat bělicí přípravek „na míru“ podle vašeho životního stylu, stavu chrupu, a finančních možností.

První aplikaci provede lékař či hygienista v ordinaci a poskytnou vám důkladnou instruktáž k používání bělícího přípravku. Pokud pokračujete podle stanoveného plánu v bělení zubů i nadále doma, stále jste pod vzdáleným dohledem odborníků. Ti také posoudí, zda jste již dosáhli maximálního efektu zesvětlení zubů – ten je totiž pro každého z nás různý.

Z jakých bělicích produktů si můžeme vybírat?

Ve většině ordinací se setkáte s tzv. peroxidovým domácím bělením na bázi peroxidu vodíku nebo karbamidu peroxidu vodíku – s obsahem max. 6 % peroxidu vodíku nebo max. 16 % karbamidu peroxidu vodíku. Přestože obsah aktivní bělicí látky je dán zákonem a je proto u různých výrobců téměř totožný, bělicí gely jsou odlišné.

Liší se především v následujícím:

obsah vody : čím vyšší je obsah vody, tím nižší je pak možná citlivost při bělení a typický je také menší rozdíl mezi okamžitým výsledkem po ukončení bělení a po ustálení odstínu cca 2 týdny poté

: čím vyšší je obsah vody, tím nižší je pak možná citlivost při bělení a typický je také menší rozdíl mezi okamžitým výsledkem po ukončení bělení a po ustálení odstínu cca 2 týdny poté kyselost – pH : bělicí přípravek šetrný k zubům by měl mít pH neutrální (cca 6,9), v jiných případech hrozí vyšší riziko zubního kazu způsobené demineralizací zubní skloviny

: bělicí přípravek šetrný k zubům by měl mít pH neutrální (cca 6,9), v jiných případech hrozí vyšší riziko zubního kazu způsobené demineralizací zubní skloviny komponenty pro snížení citlivosti v průběhu a po bělení : u některých bělicích gelů chybí úplně, jiné mají jednu nebo dvě složky. Od toho se odvíjí účinek působení.

: u některých bělicích gelů chybí úplně, jiné mají jednu nebo dvě složky. Od toho se odvíjí účinek působení. doba nošení (1 aplikace) : při stejném obsahu aktivní bělicí látky se doba jedné aplikace liší, trvá od několika minut po hodiny – pokud chceme dosáhnout dlouhodobého výsledku, ideální je metoda postupného uvolňování aktivní bělicí složky gelu. Je nutné dodržet dobu aplikace dle návodu výrobce, jinak bělení zubů nemusí splnit očekávání.

: při stejném obsahu aktivní bělicí látky se doba jedné aplikace liší, trvá od několika minut po hodiny – pokud chceme dosáhnout dlouhodobého výsledku, ideální je metoda postupného uvolňování aktivní bělicí složky gelu. Je nutné dodržet dobu aplikace dle návodu výrobce, jinak bělení zubů nemusí splnit očekávání. Hustota a lepkavost : gel by neměl vytékat z bělicích nosičů.

: gel by neměl vytékat z bělicích nosičů. trvanlivost vyběleného odstínu: průměrně by měl vybělený odstín vydržet přibližně dva roky, u bělicích gelů Opalescence PF vybělení vydrží až cca 5 let.

Jaké existují metody: domácí bělení zubů nebo v ordinaci?

Můžete si vybrat mezi různými metodami nanášení bělícího gelu. Oblíbené jsou v poslední době univerzální nosiče již předplněné gelem (Opalescence GO), protože jejich použití je rychlé a snadné, stačí je pouze vytáhnout z blistru, nasadit na čelist a bělit jednou za den po dobu 90 minut.

Zvolit si také můžete, zda budete bělit přes den nebo v noci. Podle toho jsou přizpůsobené individuální nosiče, které se liší obsahem peroxidu vodíku i časem aplikace. Bělení probíhá většinou v rozmezí 10-14 dnů, každý den či noc jednou. Léčebný plán si stanovíte v ordinaci po názorné instruktáži používání bělícího gelu.

Další možností je i tzv. ordinační bělení zubů. To je vhodné, zejména pokud trpíte vyšším zabarvením zubů v důsledku nemoci nebo léčby. Například při prodělané jaterní chorobě, v případě tetracyklinových zubů, vývojových vad apod. Je také řešením pro „mrtvé“ zuby, které většinou bělit nelze. Ordinačním bělením zubů lze i v problematických případech dosáhnout pěkného výsledku. Bělení zubů se provádí přímo v ordinaci a pro lepší startovací efekt je možné využít i bělící přípravek s vyšší koncentrací peroxidu vodíku. Dále pak už můžete běžným způsobem pokračovat z domova podle stanoveného plánu od stomatologa.

Bělení zubů může být pro někoho nepříjemné, často bývá spojené s citlivostí zubů. Po ukončení procesu citlivost odezní. Bělící gely proto obsahují také různé složky ke snížení citlivosti zubů a tlumení nepříjemných vjemů. S tímto může pomoci také stomatolog například ošetřením citlivých zubních krčků před samotným bělením zubů. K dispozici jsou také fluoridové gely, gel s dusičnanem draselným a podobné přípravky určené ke snížení citlivosti zubů při jejich bělení.

Při zvýšené citlivosti zubů je také vhodné 2 týdny před začátkem bělení používat zubní pastu, která pomáhá citlivost zubů snižovat. Například zubní pastu Opalescence Sensitivity Relief, kterou můžete dále využívat i v průběhů bělení zubů a po jeho skončení.

Pro co se rozhodnout, bělení zubů nebo bělící zubní pasta?

Obecně se doporučuje při bělení zubů používat také bělící zubní pasty. Ty však sami o sobě bělící složky jako peroxid neobsahují. Pomáhají zvyšovat účinnost čištění zubů především díky větší schopnosti odstraňovat nečistoty a plak ze zubů. Často jsou tak řeším například pro mladistvé nebo těhotné a kojící ženy, kteří ze zákona nemohou podstoupit bělení zubů pomocí peroxidu. Pokud vybíráme zubní pastu pro bělejší zuby, je vhodné detailně si nastudovat složení, abrazivitu (schopnost obrušování na povrchu zubu) a také doporučenou dobu používání. Jinak zvyšujeme riziko podráždění měkkých tkání nebo poškození zubní skloviny.

Doporučované jsou bělící pasty určené k dlouhodobému používání na denní bázi s nižší abrazivitou. Vybírat můžete například takové, které mohou využívat i děti a jsou tak vhodné pro celou rodinu, např. Zubní pasta Opalescence Klasik.

Bělením zubů k rozdávání úsměvů

Bělení zubů představuje neinvazivní metodu ošetření – při využití správného bělícího gelu a bělící metody jde o velmi šetrný způsob, kterým dosáhneme světlejšího odstínu zubů. Vzhledem k široké nabídce různých alternativ je bělení zubů navíc dostupné pro každého. Vždy se můžete poradit se svým stomatologem. Není důvod se obávat bělení zubů – se zářivými zuby se můžete usmívat doširoka.

