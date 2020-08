Jde vaše dítě do školy? Dětský rostoucí nábytek je hitem v přípravách!

Z dlouhodobého hlediska představuje vhodné řešení rostoucí nábytek, k jehož koupi se rodiče uchylují stále častěji. Důvody jsou jak ekonomické, tak ergonomické.

Dětský pokoj je svět sám o sobě. Musí splňovat hned několik požadavků – od herního prostoru přes studijní zónu až po tu odpočinkovou. Realizace častokrát vázne na velmi omezeném prostoru nebo i financích, a tak je dobré každou koupi dvakrát zvážit. Abychom nemuseli za pár let pořizovat nové vybavení, vyplatí se investovat do kvalitního rostoucího nábytku, který dokáže s jeho uživatelem držet krok od prvňáka až do dospělosti. Díky snadnému nastavení se v každém věku perfektně přizpůsobí fyzickým parametrům dítěte a je tak předpokladem pro zdravé sezení. A právě na ergonomii nábytku by rodiče měli klást velké nároky.

Díky spolupráci nábytkářů, designérů, ergonomů, zdravotníků a dalších odborníků vzniká ergonomický nábytek, který poskytuje uživateli maximální komfort, podporuje zdravý vývoj a předchází vzniku obtíží pohybového aparátu. Aby židle nebo stůl splňovaly ergonomické požadavky, musí dítěti vyhovovat. Proto u rostoucí židle nastavujeme výšku opěráku, sedáku a hloubku sezení, u stolu pak výšku a sklon pracovní desky. Rostoucí nábytek tak zohledňuje nejen tělesné propozice dítěte, ale také aktuální druh činnosti. Dítě během dne vystřídá několik aktivit. Jednou píše domácí úkoly, podruhé si čte knihu, pak zase maluje nebo rýsuje. Každá činnost vyžaduje jiný sklon pracovní desky. Pokud necháme dítě pracovat u klasického stolu s vodorovnou pracovní plochou, můžeme mu způsobit bolest zad, hlavy nebo očí. Každá činnost si totiž žádá určitý sklon desky, jedině tak bude dítě sedět v uvolněné pozici. Pro malování je ideální pozice 0 - 5°, pro psaní asi 10° a pro čtení asi 20°.

Snadná a bezpečná manipulace

Seřízení rostoucího nábytku není vůbec obtížné a zvládne ho opravdu každý. Vybírat si můžeme mezi základním mechanismem, kde výšku stolu nastavíme posuvem mechanické západky na každé stolové noze, nebo komfortním mechanismem na principu “JOJO“, který zdvihá podnoží najednou (více ve videu). Díky těmto mechanismům můžeme nastavit stůl až po maximální výšku 82 cm, což je o 7 cm výš, jak standardní kancelářský stůl a je tak svou výškou použitelný opravdu v každém věku.

Že jste si nevybrali a chcete něco víc? V dnešní době je velice oblíbené střídat práci v sedě nebo ve stoje a to platí jak v dětském pokoji, domácí pracovně nebo kanceláři. Pro náročné byly tedy vyvinuty další dva mechanismy, které umožňují stůl zdvihnout až do výšky 128 cm a to pomocí expresního pružinového posuvu nebo elektromotoru. Stačí zmáčknout tlačítko a za pár sekund je stůl přesně v té výšce, ve které ho potřebujete!

Myslete do budoucna, vybírejte nadčasový design

Vzhled je důležitým faktorem a co si budeme povídat, při výběru nábytku často dáme na první dojem. Při zařizování dětského pokoje se doporučuje upřednostnit minimalistický design před výraznými vzory a barvami. Volte nadčasový nábytek, který se hned neomrzí, nebo na to běžte chytře a využijte možnost variabilní úpravy vzhledu. Rostoucí stoly od německého výrobce Moll jsou vybaveny vyměnitelnými barevnými aplikacemi pro nohy a plastovými kryty pro zdvihací mechanismus. Stůl se tedy přizpůsobí nejen věku dítěte, ale i jeho vkusu nebo ladění interiéru dětského pokoje.

Slovo ze života…

Tradiční distributor rostoucího nábytku, rodinná firma DELSO INTERIÉRY s.r.o., se zabývá prodejem rostoucího nábytku na českém trhu více jak 20let. Své o tom ví mladý, ale zkušený prodejce Michal Šnobl, který právě před 20lety nastupoval na základní školu a dostal svůj rostoucí nábytek.

„ Můj otec před 20lety začínal dovážet rostoucí nábytek Moll z Německa a já tehdy šel do první třídy. Logicky jsem tedy musel mít rostoucí nábytek ve svém pokoji také a vše patřičně vyzkoušet a otestovat. (smích) Nyní je to 20let a já svůj rostoucí nábytek stále mám a všechny mechanismy fungují dodnes. Jelikož mě od mala bavilo pomáhat otci ve firmě, šel jsem v jeho šlépějích podnikání a nyní své praktické zkušenosti používám při prodeji, abych zákazníkům maximálně poradil s výběrem toho správného nábytku pro jejich děti. Asi nejzásadnější je při výběru si uvědomit, že kupujeme věc na opravdu dlouho a podle toho vybrat co nejkvalitnější výrobek, který vydrží. Existují různí výrobci, můžeme ušetřit na levných náhražkách, ale rozdíly v kvalitě a detailech jsou opravu veliké, což se může v budoucnu vymstít. Ideální je si vše fyzicky prohlédnout na prodejně, udělat prvotní nákup pořádně a mít v budoucnu klid,“ Říká Michal Šnobl z firmy DELSO INTERIÉRY s.r.o.

„Detaily“, díky kterým si rostoucí nábytek zamilujete

To, co dělá stůl stolem, jsou detaily, to „něco“ navíc. Německý výrobce Moll například nabízí nabíječku QI-Charger, která snadno nabije chytrý mobil nebo tablet bez nutnosti kabelu. Stačí položit zařízení na místo označené samolepkou a to se začne ihned nabíjet. Dále oceníte velkou zásuvku umístěnou po celé šíři stolu, praktický výklopný kanálek na tužky pod pracovní deskou, průhledné magnetické pravítko zabraňující sjíždění předmětů v případě naklopení pracovní plochy, stojánek na knihy, háček na tašku a další přístavby rozšiřující úložný a pracovní prostor.

Dětský nábytek musí být především bezpečný. Ověřujte, ptejte se, chtějte vidět certifikace

Jak již zmínil pan Michal Šnobl, můžeme vybírat mezi mnoha výrobci rostoucího nábytku. Každý nabízí za různou cenu různou kvalitu, a proto se vyplatí zjistit si původ, získané certifikace, vyptat se na zkušenosti a ověřit si recenze. Je dobré sledovat kvalitu materiálů a samotné zpracování, funkčnost technologií, komfort ovládání, ale také záruku bezpečnosti a nezávadnosti.

Německý výrobce Moll nechává své výrobky pravidelně kontrolovat a testovat předními nezávislými ústavy. Může se prokázat certifikáty zaručujícími zákonné požadavky na bezpečnost, ekologii, certifikáty garantujícími absolutní nezávadnost použitých materiálů a samozřejmě i doporučením německých odborníků z oblasti prevence a léčby onemocnění zad. Rostoucí nábytek Moll získal prestižní ocenění na poli designu – Red Dot Award a German Design Award.