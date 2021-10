Jazykový WocaBee šampionát očekává rekordní účast

Před rokem se do soutěže zapojilo 45 tisíc žáků z České a Slovenské republiky, kteří se v závěru soutěže učili jazyky i několik hodin denně. V tomto školním roce očekávají organizátoři téměř dvojnásobnou účast.

V Jazykovém WocaBee šampionátu již tradičně soutěží žáci všech ročníků základních a středních škol, kteří se učí jakýkoliv cizí jazyk. Kritériem hodnocení v soutěži nejsou konkrétní vědomosti, ale usilovnost v učení se slovní zásoby. O té vypovídají body získané za procvičování slovíček, tzv. WocaPoints. Čím více žáci slovíčka procvičují, tím více se i naučí.

V jednotlivých kolech soutěže vítězí třídy, které získají nejvyšší průměrný počet WocaPoints na jednoho žáka. Třída tak soutěží jako tým a v šampionátu si, na rozdíl od jiných školních soutěží, své vědomosti zlepšují nejen ti nejlepší žáci, ale i ti s horším prospěchem. Celá soutěž probíhá přímo v oblíbené online aplikaci WocaBee.

„V Jazykovém WocaBee šampionátu není cílem hodnotit vědomosti žáků, ale to, jak jsou motivováni k učení. V uplynulých ročnících soutěže se žáci učili slovíčka i několik hodin denně, čímž si výrazně zlepšili slovní zásobu. Konkrétně vítězové celostátního kola z minulého roku, žáci deváté třídy z obce Výprachtice v okrese Ústí nad Orlicí, se během šampionátu naučili až 535 nových slovíček, to byl opravdu skvělý výkon,“ říká Michal Ošvát, organizátor soutěže a autor aplikace.

Počet škol zapojených do Jazykového WocaBee šampionátu každoročně roste. Pokud v prvním ročníku soutěžilo v učení jazyků přibližně 25000 českých žáků, v minulém školním roce byla celková účast v soutěži až 45000 žáků. „V tomto roce jsme posilnili komunikaci o soutěži směrem ke školám a k učitelům cizích jazyků. Zároveň vzhledem k zaběhnuté tradici a dobrým zkušenostem škol s WocaBee věříme, že celková účast v šampionátu by mohla překročit i hranici 80 tisíc účastníků,“ dodává M. Ošvát.

Školy a učitelé mohou žáky přihlásit do soutěže Jazykový WocaBee šampionát do 15. října 2021. Přihlášení je velmi jednoduché – stačí na stránce organizátora www.wocabee.app objednat bezplatnou měsíční verzi aplikace. Do losování o hodnotné ceny jsou zařazeny všechny třídy, které splní velmi jednoduché podmínky.

Co se týká hlavní soutěže, okresní kola odstartují ve středu 20. října. Vítězové z okresních kol postoupí na začátku listopadu do krajských kol a krajští šampióni se utkají v celostátním kole v druhé polovině listopadu. Od minulého školního roku se Jazykový WocaBee šampionát stal mezinárodní soutěží. Vítězové celočeského kola se tak na začátku prosince virtuálně „setkají“ v bonusovém česko-slovenském finále.

Na všechny účastníky Jazykového WocaBee šampionátu čeká 1. 11. 2021 losování o atraktivní ceny a pro vítězné třídy v jednotlivých kolech jsou připravené zajímavé odměny od organizátorů a partnerů soutěže. Více informací o cenách a podmínkách soutěže najdete na: https://www.wocabee.app/sutaz/.

Jazykový WocaBee šampionát v České republice podpořili: