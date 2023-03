Jarní úklid aneb jak každý rok inhalujeme hromadu chemie. Nebo ne?

Zamysleli jste se někdy, co se v těchto prostředcích skrývá, zda jsou šetrné k životnímu prostředí a ke zdraví? A jde to vůbec jinak? Může být jarní úklid ekologický?

Jarní obleva je tady, slunce pořádně zasvítilo, je delší den a my najednou vidíme i to, co nechceme… Zdá se, že je ten jarní úklid bude opravdu nutný a když už, tak to bude úklid pořádný. A tak si v tašce hrdě neseme nakoupené pomocníky: čistič na okna, prostředek na podlahy, leštidlo na dřevěný nábytek, univerzální práškové čističe, přípravek k dezinfekci záchodů a koupelen, odvápňovač a odstraňovač vodního kamene, gel na čištění záchodu a samozřejmě pořádně agresivní „krtkoidní“ čistič odpadů. To proto, že nic z toho doma nemáme v dostatečném množství (ne proto, že neuklízíme, naopak proto, že uklízíme pořád, že ano….). Nechybí ani nová aviváž pro čerstvě vyprané ložní prádlo a samozřejmě osvěžovač vzduchu (ten s vůní květin, samozřejmě). Vysává se, čistí a leští. A s každou aplikací jednoho z prostředků se s radostí nadechneme jeho vůně a v ní endokrinních disruptorů, ftalátů a řady dalších nebezpečných prchavých organických látek. Dotýkáme se hrdě nablýskaných povrchů a děti si hrají na právě vytřené podlaze. S jarní očistou a znovuzrozením si ovšem celkem pravděpodobně nadělíme nepříjemně vysoké koncentrace nebezpečných látek ze všech stran. Poté ulehneme do voňavého povlečení s náloží aviváže, která obalila vlákna, a která obsahuje látky zakázané v kosmetice. Celou noc se toho kůží dotýkáme a vše se vstřebává a působí dlouhé hodiny.

Pro krásný kuchyňský dřez - stačí Mydloš.

Opravdu každý povrch našeho bytu vyžaduje radikálně jinou péči? Opravdu jedině množstvím různých chemických látek zabalených v barevných plastových obalech vyčistíme a vydezinfikujeme naše bydlení a vytvoříme si tak bezpečný domov?

Konvenční vs. ekologický úklid

Trend přírodního a ekologického života je v současnosti velice silný. Mnozí však máme představu, že klasické prací a čisticí prostředky jsou účinnější než ty ekologické. Ta představa je podporována masivní reklamou velkých výrobců drogistických produktů, valící se na nás ze všech stran. Často se spoléháme, že odvedou vždy stoprocentní práci. S ekologickými produkty má člověk tendenci věřit, že jsou méně účinné a náročnější na použití. Ale není tomu tak. Pro úklid celého domu včetně praní stačí mít doma jen několik málo plně rozložitelných pomocníků. A věděli jste, že lze celkem jednoduše a moderně ekologicky prát?

Takhle krásně vyčistíte bavlněné odličovací tampóny pouze s použitím Perloše.

Tzv. „non-toxic“ uklízení je způsob, jak v našich domovech vytvoříme bezpečnou zónu bez množství syntetických látek a parfémů, které se vzájemně často kříží. Ty ekologické obsahují místo klasických chemických parfemací esenciální oleje, které krásně provoní dům i prádlo a jsou volené tak, aby podpořily svým složením právě účinnost čištění. A přitom eko produkty nemusí být nutně dražší než konvenční prostředky. Mohou mít i originální design a komfortní dávkování.

Pozor, velké množství „ekologických“ a „přírodních“ prostředků se tak jenom tváří. Tato technika se nazývá greenwashing. Stačí přidat nápis „ekologický“ nebo „přírodní“, které v legislativě nejsou vůbec definovány, a málo informovaný spotřebitel si koupí v dobré víře často dražší, jenom líbivě zabalený konvenční prostředek. V České republice je jenom několik málo firem, které se zabývají výrobou opravdu přírodních čistících prostředků.

Oslovili jsme majitelky značky Alchymistky, která v současnosti nabízí plně 100% přírodní produkty pro úklid a praní a navíc v krásném designu, Ing. Katarínu Hrivňákovou a Mgr. Evu Budinskou, Ph.D., a zeptali jsme se jich na několik palčivých otázek, které nás k ekologickému úklidu napadly.

Ekologické praní s mýdlovými vločkami od Alchymistek je moderní a levná alternativa ke klasickým pracím prostředkům.

Rovnou položím standardní otázku - proč používat ekologické prostředky? Něco jsme již výše naznačili, ale jsou na tom opravdu konvenční prostředky tak špatně?

KH: Hlavní rozdíl mezi konvenčními a ekologickými prostředky pro čištění a praní je v jejich složení. Ekologické produkty neobsahují ropné deriváty, chlór, geneticky modifikované enzymy, konzervanty, syntetické vůně a mnoho dalšího. Tyto látky mohou být spouštěči různých alergických reakcí. Ukazuje se, že dlouhodobé vystavování chemickým látkám z používání čisticích prostředků v domácnosti působí škodlivě na mnohé aspekty našeho zdraví a to ještě předtím, než se narodíme. Ten barvitý úvod článku, který jste připravila, není nijak přehnaný.

EB: Problém je, že současná legislativa navíc umožňuje pro složení prostředků používat označení, které postrádá transparentnost a spotřebitelé vůbec nemusí vědět, co kupují. Úplně typicky se detergenty značí pouze hrubým procentuálním zastoupením jednotlivých typů složek. Podívejte se na kterýkoliv prostředek, který máte doma. Určitě tam najdete formulaci typu „<5% anionických tenzidů“... Dále tam najdete „parfém“ nebo podobné označení, které může odkazovat na jednu chemikálii nebo kombinaci stovek sloučenin, jenom proto, že patentované přísady nebo obchodní tajemství nemusí být uvedeny na etiketě - a to platí i u vysoce regulované kosmetiky.

KH: A je to právě vonná složka parfémů, která často obsahuje ftaláty a prchavé organické sloučeniny, které se uvolňují a my je dýcháme, a to je jedna z nejrychlejších a nejhorších expozic. My proto u našich výrobků uvádíme plné složení, nehrajeme si na tajemství. Myslíme si, že zákazník má právo vědět, co kupuje,a upřímně, měl by to být standard, tak jako v kosmetice. Vždyť těmto látkám jsme vystaveni také dlouhodobě a jejich vliv na naše zdraví je obrovský. Jinak ten základ u některých typů komerčních čisticích prostředků je často také 100% odbouratelná přírodní složka, jenom je k ní přidaná hromada dalších nepřírodních „sousedů“.

Perloš, Mydloš, Citroš - tři přírodní siláci pro boj se špínou.

Já si tak trochu rýpnu - když se říká, že pŕírodní prostředky fungují, proč tedy vůbec existují ty konvenční, nepřírodní?

EB: Podle mě je to důsledek překotné vědecko-technologické revoluce minulého století. Pokrok se nedá zastavit, snažíme se vytvářet jednodušší a pohodlnější řešení. Nebo taky ne, jenomže na to se tak nějak v té rychlosti zapomíná. Novinka je novinka, pak si na ni zvyknete a stane se standardem. Jsou v tom samozřejmě finance - aby firma uspěla, musí být originální, lepší, přijít s inovací, přesvědčit zákazníka. To není špatně. Akorát jsme přitom vůbec neřešili, že nové látky nebo jejich používání můžou mít i dopady na naše zdraví a přírodu.

KH: A teď, když už jsou v tomto byznysu biliony, továrny postavené, hromady zaměstnanců, to se těžko ruší, i když se zjistí, že některá látka není úplně v pořádku. Ale taky se to dokazuje pomalu, protože člověk je tvor veskrze odolný. Vemte si jenom kouření, kolik lidí zabije, jsou to karcinogeny, a stejně kuřáci s tímto návykem přežívají desetiletí. Ale teď vidíme, že se situace mění, začíná těch látek být nějak moc a jeden výzkum za druhým potvrzují jejich problematičnost.

A jak tedy mohou ekologické prostředky fungovat?

EB: Pokud chceme uklízet přírodně, levně a ekologicky, musíme pracovat chytře, ne tvrdě. Je ale pravda, že konvenční prostředky nás trochu odnaučili přemýšlet proč a jak. Cena za slibovanou instantní efektivitu bez námahy je ale vysoká - naše zdraví a zdraví naší planety.

A přitom na netoxický úklid v domácnosti nám stačí několik málo pomocníků – vše kolem nás je totiž chemie – a tak ji jenom využijeme ve svůj prospěch.

KH: Těch základních pět pomocníků možná už máte doma: ocet, jedlá soda, kyselina citrónová, 100% kokosové mýdlo, perkarbonát sodný a pomůcky pro mechanické čištění (kartáčky, houbičky, parní čističe, mopy, bavlněné hadříky, drátěnka, Perlan). Na kvalitní úklid nečistot potřebujeme správně zkombinovat teplotu, čas, mechanickou sílu a vybraný prostředek. Nazývá se to Sinnerův kruh.

Popsaly jste to velice hezky, ale pro běžného člověka možná není jasné, jak začít. Internet je plný návodů, ale mohla bych vás poprosit o nějaké, které fungují vám?

KH: Určitě, o návody se rády podělíme! Na našem blogu na Alchymistky.cz najdete spoustu návodů a rad, jak na netoxický úklid, moderní praní s mýdlovými vločkami i jak na péči o pokožku a pleť.

Z toho všeho to vypadá, že vaše značka Alchymistky je výjimečná tím, že je transparentní a možno říct minimalistická?

KH: Určitě ano, na tom si velice zakládáme. Aby zákazník věděl přesně, co kupuje, a abychom do produktů nedávaly zbytečnosti. Taky prodáváme čisté chemikálie jako kyselina citronová nebo perkarbonát sodný. Dáváme si ale záležet na jejich kvalitě a čistotě. A snažíme se vytvářet i originální a hlavně, pokud možno, multifunkční produkty. To je trochu těžší, protože zákazník si už zvykl na produkty s jasným určením „na skvrny“, „bělidlo“, „na vodní kámen“, „k dezinfekci“. A ty naše produkty mají těch určení mnoho. Ale to řešíme edukací uživatelů, pořádáme i bezplatné besedy, hodně se angažujeme i mimo firmu.

EB: Ano, pořádáme také kurzy domácí výroby kosmetiky a mýdla nebo netoxického způsobu života. Ještě bych doplnila zpět k produktům - taky řešíme hodně obaly - z ekologického, praktického i z dizajnového hlediska. Oslovujeme pokud možno co nejlokálnější dodavatele, vše balíme do papíru nebo do skla, plast používáme jen když není jiná alternativa. Vždy nabízíme náhradní balení, podporujeme bezobalové obchody.

Váš dizajn je opravdu hezký. Všimla jsem si, že máte velice chytlavé názvy produktů - Mydloš, Citroš, Perloš…

EB: To jsou naši tři siláci, kteří pomáhají s úklidem. Mydloš je jemně nastrouhané 100% kokosové mýdlo se sodou bikarbonou. Nabízíme ho v krásném papírovém tubusu (české výroby) s praktickou násypkou a ve třech variantách vůně - bez parfemace, s borovicovým esenciálním olejem a s citronovým esenciálním olejem.

KH: Citroš je kyselina citronová a Perloš perkarbonát sodný. Pak je čtvrtá, strašně důležitá složka, naše 100% kokosové mýdlové vločky s citrátem sodným. Prát s nimi je velmi jednoduché a moderní, máme je ve 4 variantách vůní.

A na jaké inovace se můžeme těšit v příštím roce?

EB: Určitě přírodní aviváž. Teď se soustředíme na rozšíření nabídky kosmetiky, tak to jde trochu pomaleji.

KH: Doufáme, že v příštím čtvrtletí také uvedeme Perloš a Citroš v praktickém tubusu, jako je Mydloš.

Na kvalitní úklid nečistot potřebujeme správně skombinovat teplotu, čas, mechanickou sílu a vybraný prostředek.

A tady jsou slíbené návody na ekologický jarní úklid od Alchymistek

Pro moderní přírodní praní - 1-2 PL 100% kokosových mýdlových vloček na 4-5kg prádla, 1ČL perkarbonátu (Perloš, pro dezinfekci a na skvrny). V případě obzvláště znečištěných límců nebo jiných částí oblečení si můžeme pomoci mechanicky ruční předpírkou mýdlem, nebo namáčením prádla v 5l vody s 1-2 PL perkarbonátu (cca 1-2 hodiny). Pozor na skvrny od krve a mastné skvrny (třeba od čokolády), nejdříve musíme ručně vyčistit ve studené vodě!

Místo aviváže - 1 ČL kyseliny citronové (Citroš), nebo bílý ocet (cca půl až plnou nálevku v pračce)

Na podlahy a povrchy: rozpustíme malé množství 100% kokosových mýdlových vloček (dle znečištění ½ až 2 čajové lžičky) v 5l nádobě s teplou vodou.

Na zanesené čajové a kávové hrnky: použijeme menší množství Mydloše a houbičku na nádobí.

Na připálenou mastnotu: na vlhký povrch nasypeme menší množství Mydloše a použijeme drsnou stranu houby nebo drátěnku na nádobí. Pozor, nepoužíváme na teflonové nádobí!

Na vodní kámen: použijeme kyselinu citrónovou (Citroš) - nasypeme přímo na místo a necháme působit, pak setřeme. Alternativně na vlhkou houbičku a čistíme mechanicky (baterie a sprcha). Pro vyčištění rychlovarné konvice nasypeme 1ČL do konvice, naplníme vodou a necháme projít varem.

Na sprchový kout: použijeme Mydloš, vodu a savou utěrku.

Na plísně: používáme perkarbonát sodný (Perloš) - přímo nasypeme a necháme působit 1 hodinu.

Na líné čištění skvrn a dezinfekci čehokoliv - nasypeme na vlhký povrch perkarbonát sodný (Perloš) a necháme cca 1h působit. Pozor, má bělicí účinky!

Na dezinfekci toalety: nalijeme horkou vodu, nasypeme 1 PL perkarbonátu sodného (Perloš) a necháme působit, následně použijeme WC štětku a poté opláchneme.