Jarní refresh v pekařství PAUL: Objevte sílu matchy, která dobývá svět

Tento drahocenný prášek z jemně mletých lístků japonského čaje je ideálním spojencem pro každého, kdo hledá způsob, jak si udržet jasnou mysl a stabilní tempo po celý pracovní den.
Proč dát šanci matche?
Matcha není konkurencí pro vaši oblíbenou kávu, ale spíše jejím sofistikovaným spojencem. Zatímco káva vás dokáže rychle povzbudit, matcha nabízí jiný druh energie, který oceníte zejména během náročného pracovního dne.
„Matcha je oblíbená nejen pro svou specifickou chuť, ale i pro vysoký obsah antioxidantů a unikátní kombinaci kofeinu s aminokyselinou L-theanin. Právě díky ní se kofein uvolňuje postupněji, což přináší stabilnější pocit hlubšího soustředění bez nervozity,“ popisuje benefity Klára Frycová, produktová manažerka pekařství PAUL, a dodává: „Pozitivní vliv matchy naznačují i vědecké poznatky. Studie ukazují, že její pravidelné pití může podpořit kvalitu spánku i naši schopnost lépe vnímat emoce ostatních. Pro spoustu z nás je tak matcha ideálním parťákem pro zklidnění mysli uprostřed pracovního shonu.“
Zelená energie v pekařství PAUL
Od dubna se pulty pekařství PAUL zbarví do zelena. Zapomeňte na kompromisy v chuti – čeká vás spojení prvotřídních surovin a moderních trendů. Na co se můžete těšit?
Matcha Éclair s malinami: Ikonické odpalované těsto plněné krémem z matchy, jehož zemitost dokonale vyvažuje svěžest nakyslých malin. Dezert, který potěší oči i chuťové pohárky.
Ovesné vločky s matchou a malinami: Perfektní start dne. Tato bezlepková snídaně v praktickém balení na cesty vás díky vláknině a energii z matchy zasytí na celé dopoledne.
Ledová ovesná matcha s borůvkou: Trendy osvěžení pro teplejší dny. Spojení matchy, ovesného nápoje a borůvek je lehké, krémové a přirozeně bezlaktózové.
Matcha limonáda s ovocem: Čistá energie bez přidaného cukru. Harmonická směs citrusů, jablka, manga a exotického calamansi vás příjemně osvěží a dodá potřebný impuls pro zbytek dne.
Dopřejte si jarní rituál v pekařství PAUL
Zařazení matchy do jarního jídelníčku je ideálním způsobem, jak si zpestřit den něčím neotřelým a povzbuzujícím. Ať už sáhnete po osvěžující limonádě, nebo si dopřejete sladkou tečku v podobě ikonického éclairu, matcha vám dodá pocit čisté hlavy a stability, který v jarním shonu tolik potřebujeme. Přijďte objevit podmanivou chuť „zeleného zlata“ a užijte si chvíli pro sebe v autentické francouzské atmosféře.
Přijďte načerpat jarní energii do pekařství PAUL!