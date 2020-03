Jarní akce pro milovníky vín a cestování po Českém středohoří a Poohří

Do jednotlivých vinařství vás během dne zavezou speciální kyvadlové vínobusy, které budou vyrážet z Roudnice nad Labem přes Litoměřice, Lovosice a dále do Třebívlic, Chrámců, Března u Chomutova, Vičic a nově také do zajímavé vinařské obce Chlumčany u Loun.

Jaká vína ochutnáte? Vína Johann W z viničních tratí pod Hazmburkem, produkci vín z Českého vinařství Chrámce, šípková vína malovinařky Renaty Friedlové, vína z Vinařství Hlava, Němeček, z vičického vinařství Mikulášek a nově vína Wilomenna z Vinařství Pod Chlumem. K degustaci budou připraveny i produkty jako třeba medovina ze Včelstva Včelařství Staňkovi.