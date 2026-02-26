Japonský pavilon bude dál žit v knize i na videu

Komerční sdělení
Ósaka 20. února 2026 (PROTEXT) - Zkušenosti a dopad japonského pavilonu na výstavě Expo 2025 v Ósace jsou nově zaznamenány v Knize odkazu (Legacy Book), kterou vydalo ministerstvo hospodářství, obchodu a průmyslu. Informuje portál anglicky psaného deníku Jomiuri Šimbun.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Areálu Expo 2025 v japonské Ósace dominoval v průběhu konání světové výstavy Grand Ring, největší dřevěná stavba na světě s obvodem dva kilometry. | foto: ČTK/AP/Naoki Maeda

Pavilon, který přivítal 1,81 milionu návštěvníků, výrazně zvýšil povědomí o odpadech a potenciálu mikroorganismů. Jeho inovativní použití křížem lepeného dřeva bude i nadále přínosem pro komunity, protože tento materiál bude znovu využíván po celém Japonsku.

Kniha bude už záhy zdarma k dispozici na webových stránkách ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu. Související video, které návštěvníkům umožní prohlédnout si japonský pavilon s audio průvodcem, bude zveřejněno v březnu.

Legacy Book má celkem 43 stran. Podrobně popisuje, jak během šestiměsíčního výstaviště navštívilo pavilon přibližně 1,81 milion návštěvníků – a jak bylo 89 tun potravinového odpadu (což odpovídá 477 letům běžných domácností) z restaurací a dalších prodejen v areálu výstavy recyklováno a použito v bioplynové stanici pavilonu k výrobě elektřiny a vody.

Křížově lepené dřevo (CLT) použité na vnitřní a vnější stěny japonského pavilonu znovu využije 13 organizací a místních úřadů po celé zemi, a to včetně společnosti Takenaka Corporation, prefektury Kóči a města Kušimoto-čó v prefektuře Wakajama. Uniformy zaměstnanců budou znovu použity jako květináče pro vzdělávací instituce v prefektuře Ósaka. Tyto iniciativy opětovného použití po skončení výstavy jsou také součástí zprávy.

Zpráva dále obsahuje výsledky průzkumu mezi přibližně 400 návštěvníky. 94,5 procenta z nich uvedlo, že se „změnil jejich pohled na likvidaci odpadu“. Částečně díky vlivu oblíbené postavičky Hello Kitty oblečené jako řasa mělo 97 procent respondentů pocit, že získali hmatatelnou představu o potenciálu mikroorganismů.

Zdroj: Igor Záruba
manažer projektu

Nejčtenější

Fotovoltaika není jen dotace, jsou to i starosti

Komerční sdělení

Skutečná prověrka fotovoltaiky nepřichází při montáži, ale až po několika letech provozu. Teprve čas ukáže, zda byl systém navržen s dostatečnou rezervou, zda odpovídá reálné spotřebě a zda splňuje...

3D tisk betonu proniká do stavebnictví

Komerční sdělení

Technologie 3D tisku betonu se ještě před pár lety jevila jako futuristický experiment. Dnes ji česká investiční skupina PURPOSIA Group představuje jako reálný nástroj, který může zcela změnit...

Nové metody léčí uzly štítné žlázy bez nutnosti operace

Komerční sdělení
hlavni.png

Nenápadné zduření na krku může být neškodnou změnou, ale i prvním signálem vážného onemocnění. ORL klinika Pardubické nemocnice patří ke špičce v Česku a nabízí moderní a šetrnou léčbu, precizní...

Fotbalová ikona Luka Modrić se stává ambasadorem značky Gorenje

Komerční sdělení
Fotbalová ikona Luka Modrić se stává ambasadorem značky Gorenje

Gorenje, přední evropský výrobce domácích spotřebičů a součást skupiny Hisense, oznamuje nové partnerství s fotbalistou Lukou Modrićem. Držitel Zlatého míče se ke značce připojuje jako ambasador v...

McDonald’s Cup překonává rekord, zájem o školní soutěž stoupá

Komerční sdělení

McDonald’s Cup, největší školní fotbalový turnaj v České republice, letos opět roste. Do 27. ročníku se přihlásilo 2 207 základních škol, které postaví 3 681 týmů z více než 43 000 dětí, což...

Lidé nemůžou zůstat bez lékařů. Plzeňský kraj řeší jejich nedostatek

Komerční sdělení
Lidé nemůžou zůstat bez lékařů. Plzeňský kraj řeší jejich nedostatek

Plzeňský kraj, podobně jako jiné části republiky řeší, jak si poradit s nedostatkem praktických nebo dětských doktorů. Hejtmanství v čele s Kamalem Farhanem situaci už od loňského roku řeší a do...

26. února 2026

McDonald’s Cup překonává rekord, zájem o školní soutěž stoupá

Komerční sdělení

McDonald’s Cup, největší školní fotbalový turnaj v České republice, letos opět roste. Do 27. ročníku se přihlásilo 2 207 základních škol, které postaví 3 681 týmů z více než 43 000 dětí, což...

26. února 2026

Polovina Čechů nikdy nebyla na dentální hygieně. Riziko roste

Komerční sdělení
Polovina Čechů nikdy nebyla na dentální hygieně. Riziko roste

Přestože si většina lidí čistí zuby každý den, profesionální dentální hygienu část populace stále podceňuje. Podle dostupných dat ji až polovina dospělých Čechů nikdy neabsolvovala.

26. února 2026

Japonský pavilon bude dál žit v knize i na videu

Komerční sdělení
Areálu Expo 2025 v japonské Ósace dominoval v průběhu konání světové výstavy...

Ósaka 20. února 2026 (PROTEXT) - Zkušenosti a dopad japonského pavilonu na výstavě Expo 2025 v Ósace jsou nově zaznamenány v Knize odkazu (Legacy Book), kterou vydalo ministerstvo hospodářství,...

26. února 2026

Markéta Jiráčková z TIMO je EY Podnikatel roku Ústeckého kraje

Komerční sdělení
Zleva: Milan Kočka, partner v týmu auditu, EY v České republice; držitelka...

Prestižní ocenění EY Podnikatel roku 2025 Ústeckého kraje získala Markéta Jiráčková, majitelka rodinné společnosti TIMO s. r. o. Nezávislá porota ocenila především její schopnost navázat na silnou...

26. února 2026

Fotbalová ikona Luka Modrić se stává ambasadorem značky Gorenje

Komerční sdělení
Fotbalová ikona Luka Modrić se stává ambasadorem značky Gorenje

Gorenje, přední evropský výrobce domácích spotřebičů a součást skupiny Hisense, oznamuje nové partnerství s fotbalistou Lukou Modrićem. Držitel Zlatého míče se ke značce připojuje jako ambasador v...

25. února 2026

Žijte udržitelně, ale stále moderně

Komerční sdělení
a

Moderní svět je plný možností, ale přeje hlavně těm, kteří chtějí žít udržitelně – ať už tedy se rozhodnete pro repasované notebooky, koupi nízkoenergetického domu nebo čerpání informací z webu o...

25. února 2026

Jak vybrat gastro přívěs, abyste mohli nabízet kulinářské zážitky…

Komerční sdělení

Patrně jen málokdo si v posledních několika letech nevšiml stoupající oblíbenosti gastro přívěsů. Tyto „pojízdné kuchyně“ se staly symbolem moderního gastronomického podnikání. A to díky ...

24. února 2026  10:18

3D tisk betonu proniká do stavebnictví

Komerční sdělení

Technologie 3D tisku betonu se ještě před pár lety jevila jako futuristický experiment. Dnes ji česká investiční skupina PURPOSIA Group představuje jako reálný nástroj, který může zcela změnit...

24. února 2026

Ústecký kraj vyhlásil soutěž Zlatý erb 2026

Komerční sdělení
Snímek ze slavnostního vyhlášení výsledků krajského kola v roce 2025.

V roce 2026 se bude soutěž Zlatý erb konat v inovované formě. Předchozích 27 ročníků vyhlašovala krajské kolo společnost Český zavináč, z. s., letos jej vyhlašuje Ústecký kraj.

24. února 2026

LEGDAN s.r.o. oživuje trh obráběcích strojů

Komerční sdělení

Od servisního technika k jednateli společnosti, která dnes zastupuje světové lídry v obrábění. LEGDAN s.r.o. od ledna 2026 získává výhradní zastoupení vybraných světových značek pro český a...

24. února 2026

Byznys bez odvahy je jen účetnictví, říká Aldo Koláček z Manner

Komerční sdělení
Byznys bez odvahy je jen účetnictví, říká Aldo Koláček z Manner

Většina firem mluví o hodnotách. Jen některé je dokážou proměnit v čísla. Ředitel společnosti Manner, Aldo Koláček, říká, že značka bez výkonu je jen dekorace.

24. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.