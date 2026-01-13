Japonsko využívá korálové kostry ze Saúdské Arábie z výstavy

Korálové kostry, které byly darovány Univerzitě Ryukyus v Okinawě a Kansai University v prefektuře Ósaka, jsou vyrobeny z uhličitanu vápenatého. Materiálu, na němž korály podle všeho rostou snadněji než na jiných umělých alternativách, jako je beton nebo kov.
Kostry byly vytvořeny pomocí 3D tiskáren, přičemž během výstavy byla vyrobena jedna kostra denně a vystavena byla na celé stěně v saudskoarabském pavilonu věnovanému tématu udržitelného mořského prostředí.
Korálové útesy slouží jako životní prostředí pro mnoho mořských živočichů, ale podle Mezinárodní unie pro ochranu přírody je více než 40 procent z 892 druhů korálů na světě ohroženo vyhynutím.
Univerzita Ryukyus, která obdržela přibližně 150 umělých korálových skeletů, je umístí do vod u východního pobřeží hlavního ostrova Okinawa a poté prozkoumá jejich dopad na ekosystém.
„Chceme zjistit, zda tyto 3D tištěné korály budou sloužit jako domov pro různé organismy. Musíme sledovat, jak se chovají a jak interagují v přírodě s ekosystémem korálových útesů,“ řekl James Davis Reimer, profesor mořské biologie na této univerzitě. Poznamenal, že mnoho korálových útesů v Okinawě již zaniklo.
Kansai University umístila umělé korálové kostry do moře kolem ostrova Joron v prefektuře Kagošima, aby pozorovala jejich růst po přesazení korálových polypů na tyto struktury. Korály byly také nainstalovány v nádrži na univerzitě.
Masato Ueda, profesor specializující se na regenerativní medicínu na této univerzitě, uznává, že je obtížné plně obnovit přírodní prostředí pomocí umělých materiálů, ale chce dětem ukázat, že lidstvo se snaží obnovit životní prostředí.
Obě univerzity plánují představit výsledky svého výzkumu na výstavě v Rijádu v roce 2030.
„Nikdy bych si nepředstavoval, že Japonsko a Saúdská Arábie budou spolupracovat na výzkumu korálů,“ řekl Ueda. „Za pět let chceme předvést hmatatelné výsledky.“
Autor: Igor Záruba