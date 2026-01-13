Japonsko využívá korálové kostry ze Saúdské Arábie z výstavy

Komerční sdělení
Japonské univerzity se snaží obnovit korálové útesy a mořské ekosystémy poté, co zdědily umělé korálové struktury. Ty vyrobila Saúdská Arábie a představila je na letošní světové výstavě v Ósace. Informuje portál Kyodo News.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Korálový útes | foto: ČTK/AP/

Korálové kostry, které byly darovány Univerzitě Ryukyus v Okinawě a Kansai University v prefektuře Ósaka, jsou vyrobeny z uhličitanu vápenatého. Materiálu, na němž korály podle všeho rostou snadněji než na jiných umělých alternativách, jako je beton nebo kov.

Kostry byly vytvořeny pomocí 3D tiskáren, přičemž během výstavy byla vyrobena jedna kostra denně a vystavena byla na celé stěně v saudskoarabském pavilonu věnovanému tématu udržitelného mořského prostředí.

Korálové útesy slouží jako životní prostředí pro mnoho mořských živočichů, ale podle Mezinárodní unie pro ochranu přírody je více než 40 procent z 892 druhů korálů na světě ohroženo vyhynutím.

Univerzita Ryukyus, která obdržela přibližně 150 umělých korálových skeletů, je umístí do vod u východního pobřeží hlavního ostrova Okinawa a poté prozkoumá jejich dopad na ekosystém.

„Chceme zjistit, zda tyto 3D tištěné korály budou sloužit jako domov pro různé organismy. Musíme sledovat, jak se chovají a jak interagují v přírodě s ekosystémem korálových útesů,“ řekl James Davis Reimer, profesor mořské biologie na této univerzitě. Poznamenal, že mnoho korálových útesů v Okinawě již zaniklo.

Kansai University umístila umělé korálové kostry do moře kolem ostrova Joron v prefektuře Kagošima, aby pozorovala jejich růst po přesazení korálových polypů na tyto struktury. Korály byly také nainstalovány v nádrži na univerzitě.

Masato Ueda, profesor specializující se na regenerativní medicínu na této univerzitě, uznává, že je obtížné plně obnovit přírodní prostředí pomocí umělých materiálů, ale chce dětem ukázat, že lidstvo se snaží obnovit životní prostředí.

Obě univerzity plánují představit výsledky svého výzkumu na výstavě v Rijádu v roce 2030.

„Nikdy bych si nepředstavoval, že Japonsko a Saúdská Arábie budou spolupracovat na výzkumu korálů,“ řekl Ueda. „Za pět let chceme předvést hmatatelné výsledky.“

Autor: Igor Záruba

Komerční sdělení

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

Nejčtenější

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

Poslední velké slevy u CityZen: oblečení až o 50 procent levněji

Komerční sdělení
Česká značka chytrého oblečení CityZen nabízí v povánočních výprodejích velké...

Hledáte oblečení, které s vámi drží krok po celý den a pořád dobře vypadá? Česká značka chytrého oblečení CityZen má v plném proudu povánoční výprodeje, které potrvají do 18. ledna. Dámské i pánské...

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

České Švýcarsko láká nejen na ledové království u Brtníků

Komerční sdělení
Jeskyně víl

Zimní České Švýcarsko má atmosféru, kterou v létě jen stěží zažijete. Krajina se uklidní, turistický ruch zeslábne a mezi pískovcovými skalami se rozhostí ticho, jež dává vyniknout kráse detailů....

Na téhle škole se stále něco děje

Komerční sdělení
Na téhle škole se stále něco děje

Zkušenosti z praxe po celý rok.

Japonsko využívá korálové kostry ze Saúdské Arábie z výstavy

Komerční sdělení
Korálový útes

Japonské univerzity se snaží obnovit korálové útesy a mořské ekosystémy poté, co zdědily umělé korálové struktury. Ty vyrobila Saúdská Arábie a představila je na letošní světové výstavě v Ósace....

13. ledna 2026

České Švýcarsko láká nejen na ledové království u Brtníků

Komerční sdělení
Jeskyně víl

Zimní České Švýcarsko má atmosféru, kterou v létě jen stěží zažijete. Krajina se uklidní, turistický ruch zeslábne a mezi pískovcovými skalami se rozhostí ticho, jež dává vyniknout kráse detailů....

13. ledna 2026

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

12. ledna 2026

Změřte si své zdraví: InBody přináší prevenci na dosah ruky

Komerční sdělení
Změřte si své zdraví: InBody přináší prevenci na dosah ruky

Možná víte, kolik vážíte. Víte ale, jak je na tom vaše zdraví? Zjistěte to díky analýze tělesného složení na přístrojích InBody. Díky nové kampani si můžete nechat změřit tělesné složení jednoduše a...

12. ledna 2026

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

12. ledna 2026

Chirurgie cévní i estetická

Komerční sdělení
Surgimed klinika pro zdraví i krásu

Klinika Surgimed se specializuje na všeobecnou chirurgii i na dermatologii. Její součástí je laserové centrum s moderním přístrojovým vybavením. Najdete ji v Rychnově nad Kněžnou, Hradci Králové a...

12. ledna 2026

Soukromá střední škola BEAN, Staňkov: škola pro rozvoj životních šancí

Komerční sdělení
Soukromá střední škola BEAN, Staňkov: škola pro rozvoj životních šancí

Soukromá střední odborná škola a gymnázium BEAN ve Staňkově se již více než tři desítky let věnuje kvalitnímu vzdělávání. Dlouhodobě tak obohacuje nabídku atraktivních oborů v Plzeňském kraji.

12. ledna 2026

Grafická škola bez talentových zkoušek

Komerční sdělení
Na praxi si studenti připravují grafické návrhy, tisknou je a dokončují ve...

Stačí chuť tvořit. Studenti odcházejí s portfoliem, praxí i jistotou uplatnění.

12. ledna 2026

Cestování vlakem ve skupině je levnější díky nové nabídce ČD DNY

Komerční sdělení
Foto: České dráhy

Rodiny i menší party mohou při cestování vlakem po Česku výrazně ušetřit. České dráhy spouštějí novou nabídku ČD DNY, která zvýhodňuje společné cesty dvou až pěti osob. Sleva až 25 % se uplatní...

12. ledna 2026

Projekt Realiťák roku: první dny 2026 přinesly rekordní ceny bytů, plíseň po koupi domu i termín daně z nemovitých věcí

RR 20260110

První dny roku 2026 jsou na webu projektu Realiťák roku ve znamení velmi praktických témat pro veřejnost: od rekordního vývoje cen bytů přes řešení plísně po koupi domu až po blížící se termín...

10. ledna 2026  6:35

Změřte si své zdraví: InBody přináší prevenci na dosah ruky

Komerční sdělení
Změřte si své zdraví: InBody přináší prevenci na dosah ruky

Možná víte, kolik vážíte. Víte ale, jak je na tom vaše zdraví? Zjistěte to díky analýze tělesného složení na přístrojích InBody. Díky nové kampani si můžete nechat změřit tělesné složení jednoduše a...

9. ledna 2026

Nestihli jste vánoční večírek? Nevadí, novoroční večírky taky stojí za to

Komerční sdělení

Konec roku je plný večírků, akcí, úkolů, zařizování, a tak mnoho lidí nakonec ani vlastní firemní besídku neuspořádá a dohání to po Novém roce. Protože co si budeme povídat, začátek nového roku si...

8. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.