Japonsko je ráj, říká expert na komunální techniku

První seznámení bylo pouze z tištěných materiálů. Na jedné výstavě v Německu vystavovalo dceřiné zastoupení a po několikaměsíčním jednání, návštěvě v Rodgau a rozhodnutí vedení Kuboty, nám bylo zastoupení značky svěřeno. Fakt, že se stroje kompletně vyrábí v Japonsku, pro nás byl zcela jistě jednou z nejdůležitějších informací. Tato země představovala a stále představuje, co se týká kvality, inovací a funkčnosti absolutní světovou špičku. Samozřejmě, Japonsko je daleko, je to jiná mentalita a znalost o této zemi se omezovala hlavně na elektrotechniku a auta, u někoho ještě na suši a hůlky, rychlovlaky a horu Fudži. Základem kontinuálního inovačního procesu ve firmě je filozofie „KAIZEN“. KAI znamená „změnu“ a ZEN značí „zlepšování“. Tento princip soustavného zlepšování je v rámci koncernu prosazován po celém světě a je součástí firemní filozofie.

Když v roce 2003 přišel do kin film Kill Bill od Quentina Tarantina, kde se skloňovala kvalita mečů katana od Hattori Hanza a byť hodně drsně, ale pravdivě byla ukázána japonská zarputilost, oddanost k jakékoliv činnosti, byl to ten poslední článek do řetězu všech plusů pro maximální úsilí při prosazování této japonské značky na náš trh. Tomuto rozhodnutí pomohla i návštěva vedení značky v Česku. V roce 2002 jsme o spolupráci s japonskou firmou nic nevěděli. Však jejich chování k zástupcům dovozce a příjemné vystupování při jednání se začínajícími regionálními prodejci bylo jako z partesu. A mohu říct, že tento přístup Japonců se nezměnil do dnešního dne. Rádi vyslechnou jakoukoliv připomínku, všechno si zaznamenají a opravdu při návštěvě třeba za 2 roky se k připomínce vrátí a vysvětlí řešení.

Od samého počátku značky, založené panem Gonširo Kubotou v roce 1890 v japonské Ósace, si zakládal podnik na vysoké kvalitě a dlouhé životnosti strojů. Postupně se značka rozvíjela až k dnešnímu průmyslovému koncernu, vyrábějícímu motory, traktory a stavební stroje na špičkové úrovni v celosvětovém srovnání, s aktuálním obratem vyšším než 18 miliard eur. Koncern Kubota a jeho dceřiné společnosti a filiálky na všech kontinentech pracují neustále na úkolu ulehčit lidem těžkou práci. K dosažení tohoto cíle využívá koncern kombinaci vysokých nároků kladených na kvalitu, inovace produktů a vynikajícího servisu. Velké množství vývojových pracovníků produkuje nejen současné modely splňující veškeré požadavky legislativy, ale připravují i stroje pro budoucnost.

Do dnešních dnů vyrobila Kubota více než 5 milionů traktorů a více než 30 milionů dieselových motoru s výkonem od 10 do 170 HP. Jejich motto For Earth, For Life ukazuje záměr firmy – Pro zemi, Pro život.



A Česko?

Zde se výhradní autorizovaný dovozce ve spolupráci s třiceti pěti regionálními prodejci a servisními středisky snaží vytvořit kvalitní podmínky pro zákazníky v Česku. Kvalitní výrobky a profesionální přístup u většiny prodejců ukazují, že se tento přístup zhodnocuje ve statistikách prodeje. Kubota se usadila na třetím místě mezi všemi značkami na českém trhu. V nabídce je 75 modelů zemědělské a komunální techniky a více než 100 různých modelů závěsné techniky pro zemědělství a komunál. Velkým tématem Kuboty je systém Farm Solution – precizní zemědělství s kvalitním propojením tažného prostředku a závěsné techniky.

Vážení přátelé, vážení zákazníci, děkujeme vám za přízeň, kterou jste za posledních skoro dvacet let značce Kubota věnovali. Všechny výrobky Kubota slouží ke spokojenosti zákazníkům celého světa a profesionálům k usnadnění jejich práce. Současná situace není příznivá pro velké výstavní akce, ale na nejbližší dva měsíce jsme s několika prodejci připravili regionální předvádění naší techniky. V případě vašeho zájmu se s vámi rádi na některé akci uvidíme. Vše důležité najdete na www.kubota.cz.