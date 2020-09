Japonské luxusní vinylové podlahy Tajima třikrát jinak.

Vinylové podlahy dnes již věrně imitují přírodní materiály a stávají se běžnou součástí našich domácností nebo pracovišť. Údržba podlah z přírodních materiálů nese mnohá úskalí nehledě na vynaložené finanční prostředky. Pokud toužíte po originálním designu, který vám navodí pocit luxusu, ale zároveň bude snadné o něj pečovat, japonské vinylové podlahy Tajima vaše nároky snadno splní.

Na první pohled vás zaujme provedení dotažené do nejmenších detailů. Každý z dekorů navržených japonskými designéry je originálem. Povrchy jednotlivých lamel věrně imitují přírodní materiály ze dřeva a kamene.

Jaké kolekce jsou pro vás připraveny?

Tajima v lepené verzi

Pokud chceme umístit luxusní vinylové dílce do místnosti nastálo, výbornou variantou je lepení. Pro tyto účely bylo vyvinuto hned několik kolekcí. Nejznámější a prověřenou vinylovou podlahou, kterou čeští a slovenští zákazníci vybírají již řadu let, je kolekce Tajima Classic Ambiente.

Pro milovníky klasických parketových vzorů je připravena kolekce Tajima Uniq Herringbone. Tato kolekce je ideální pro pokládku ve formaci „rybí kost“.

Do velkých a otevřených interiérů je určena kolekce luxusních vinylových podlah Tajima Uniq XL Wood a Stone. Jedinečné velkoformátové lamely představují moderní volbu pro velkorysý interiér.

Japonské podlahy Tajima jsou učeny nejen těm z vás, kteří preferujete klasické, vytříbené řešení podlahy v interiéru, ale také vám, kteří milujete zábavu a hravost. Výraznou předností zmiňovaných kolekcí je možnost vytvářet nepřeberné množství vzájemných kombinací.

Všechny jmenované kolekce vinylových podlah Tajima mají shodné klíčové parametry. Nadstandardní celkovou tloušťku 3 mm, vysokou nášlapnou vrstvu 0,55 mm, která garantuje použití i do velmi namáhaných prostor. Povrch lamel je opatřen PUR ochrannou vrstvou, díky níž se skvěle udržují a po řadu let budou skvěle vypadat. Podlahy můžete instalovat na teplovodní i elektrické podlahové topení. Tyto lepené vinylové podlahy si hravě poradí s vysokými nároky na bezpečnost. Hodnota protiskluzu se pohybuje na úrovni R9 a R10 (v závislosti na zvoleném dekoru), sníženou hořlavost materiálu vyjadřuje třída Bfl-s1.

Tajima – pro volnou pokládku

Pokud je vaším cílem rychlá instalace podlahy bez lepení, na řadu přichází kolekce Tajima Loose Lay Contract a Tajima Contract Lock. Vybírat můžeme celkem ze čtyř dekorových řad.



Široká škála zahrnuje dekory dřeva a kamene. Unikátem je designová podlaha z pravé džínoviny! Ta je nabízena pod označením Denim SL

Samoležící luxusní vinylové podlahy Tajima se hodí hlavně do komerčních prostor díky nejvyšší možné třídě zátěže 43, ale řada lidí je využije i v domácnostech díky jejich přednostem. Hlavní výhodou v tomto směru je rychlá instalace možná na stávající podlahy a na podklady se zvýšenou vlhkostí až do 8% CM (to platí pro kolekci Loose Lay Contract). Charakterem zpracování tyto podlahy najdou využití prakticky v každém provozu včetně skladů a výrobních hal.

Chcete být cool? Milujete džíny? Tak vás zcela jistě osloví specialitka s názvem Tajima Denim SL. Na těchto pečlivě nařezaných dílcích se skutečně setkáte s pravou džínovinou.



Tajima Contract Click s patentovaným zámkovým spojem

Kolekce vinylových podlah se zámkovým spojem opět potvrzuje, že japonský výrobce sází na kvalitu. Podlahové dílce jsou opatřeny špičkovým zámkovým spojem 5G od společnosti Vallinge, který zajišťuje jednoduchou a přesnou instalaci bez potřeby lepidel.

Kolekce v dekorech dřeva a kamene nabízí opět vysoký nadstandard. Celkovou tloušťku 5,20 mm a nášlapnou vrstvu 0,55 mm. Ochrannou vrstvu PUR pro vysokou odolnost a snadnou údržbu. Důležitým faktorem u tohoto typu podlah je integrovaná podložka, která výrazně snižuje kročejový útlum v místnosti (o 18 dB). Povrch vytvořený těmito dílci je za předpokladu pokládky profesionálním způsobem prakticky nezničitelný, což Tajima deklaruje třídou zátěže 42.

Preferujete-li originální řešení vašeho interiéru a nejste-li zastánci kompromisů, tak jsou pro vás japonské vinylové podlahy Tajima jasnou volbou. Dejte přednost kvalitě za ceny, které vás příjemně překvapí.

Japonské vinylové podlahy Tajima jsou dostupné u odborných prodejců podlahových krytin a u prověřených podlahářských firem.

V případě zájmu kontaktujete naši společnost Spoltex, kde vám rádi poradí.

Detailní informace o japonských podlahách Tajima najdete na www.spoltex.cz.