Jan Šlapal: Rok ve funkci CEO TOTAL SERVICE a.s.

TOTAL SERVICE a. s. působí na trhu již 27 let a po celou dobu poskytuje služby v oblasti správy a podpory ICT a kybernetické bezpečnosti. Je spolehlivý dodavatel technologií a zákaznických řešení, která připravuje dle individuálních požadavků svých zákazníků. Úzce spolupracuje s předními výrobci hardwaru i softwaru a dokáže nabídnout optimální řešení pro malou firmu, nadnárodní korporaci i státní správu. Provozuje též dohledové centrum, které poskytuje služby a produkty v nepřetržitém režimu z hlediska infrastruktury, a ve spolupráce s partnerskou firmou i dohledové centrum kybernetické bezpečnosti tzv. SOC.

V roce 2023 došlo ve firmě k několika strategickým změnám a nástupu nového generálního ředitele a předsedy představenstva Jana Šlapala. Ten teď hodnotí svůj první rok ve funkci.

Jaká překvapení či výzvy Vás čekaly v prvním roce ve funkci CEO společnosti TOTAL SERVICE?

Musím konstatovat, že první rok utekl velmi rychle. Byl velmi intenzivní a zároveň obohacující. První týdny byly ve znamení seznamování se se společností a kolegy, a zároveň jsem se od samého začátku zapojil do několika významných projektů. Jedním z nich byla i otázka jak s našimi užívanými prostory, protože se nám blížil konec nájemní doby. Nakonec jsme se rozhodli pro prodloužení na současné adrese v Holešovicích. Následně jsme zrevitalizovali prostory technické divize, tak abychom vytvořili moderní a příjemné pracovní prostředí. Tyto úpravy probíhaly převážně přes letní měsíce a musím všechny pochválit, že přes tato omezení zvládli kolegové vše výtečně, protože jsme nezaznamenali žádné výrazné zákaznické problémy s tímto spojené.

Paralelně s těmito konkrétními projekty probíhala i interní komunikace změny, kterou společnost začala: Od operativního řízení majitelem k profesionálnímu řízení představenstvem.

Na závěr této otázky můžu konstatovat, že výrazné neočekávané překvapení mě nečekalo, jednalo se, podle mého názoru, o „běžné“ manažerské výzvy a úkoly, a to asi i proto, že jsem společnost znal již před mým nástupem z pozice zákazníka.

Po více než 20ti letech jste se vrátil do oblasti IT na stranu poskytovatele služeb.?

Ano, je to tak, návrat na „druhou“ stranu, velmi zajímavé a náročné. Technologie a celý průmysl se za tu dobu dramaticky změnily. Když jsem dříve působil v IT, cloudové služby v podstatě neexistovaly, internet teprve začínal a umělá inteligence byla teoretickou disciplínou.

Něco jsem znal ze strany zákazníka, ale musel jsem se velmi rychle adaptovat na vysvětlování řešení a jejich výhod zákazníkům. Zkušenosti z jiných odvětví se snažím zprostředkovat kolegům v rámci diskusí, jak nové produkty a služby může vnímat zákazník. Nejsem expertem na všechny technologie, a rád se spolehám na kolegy, kteří v těchto oblastech excelují.

Jaké změny se Vám ve společnosti podařilo již implementovat a jaké další plánujete?

Soustředíme se na dva základní směry. Prvním je samostný TOTAL SERVICE zde se soustředíme na vzdálené správy klientů, a to tak, abychom omezili i časovou ztrátu při dopravě - ztrácíme třeba čas v pražské dopravě, místo toho, abychom řešili aktivně potřeby zákazníků. Menším zákazníkům bychom chtěli připravit cenově dostupnou službu v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Dále se s společně s našimi partnerskými firmami zaměřujeme na komplexní řešení a správu zákaznických IT prostředí, a to např. až do úrovně „zákaznického“ portálu, kde zákazníci najdou vše potřebné ohledně chodu jeho infrastruktury včetně kyberbezpečnosti a s tím spojeným řízením bezpečnostních rizik.

Svět nejen IT je neuvěřitelně dynamický – to, co dnes funguje, může být zítra zastaralé. Klíčem k úspěchu je to, jak rychle reagujete a jak rychle dokážete upravit kurz, a jak se přibližujete dlouhodobým cílům.

Jakým způsobem zajišťujete, aby byla zákaznická zkušenost na co nejvyšší úrovni?

Zákaznická zkušenost je jedním z klíčových pilířů úspěchu kdekoli. V dnešní době už nestačí mít jen technicky skvělý produkt nebo řešení. Zákazníci očekávají personalizovanou zkušenost a okamžitou podporu. Snažíme se o to, abychom se stali skutečnými partnery v jejich dlouhodobém růstu. Spolupracujeme se zákazníky na identifikaci budoucích výzev a příležitostí, což posiluje naše vztahy a umožňuje růst jak jim, tak nám. Technologie se vyvíjí rychle a s nimi i očekávání zákazníků, takže musíme být vždy o krok napřed. Ale věřím, že tím, že jsme skutečně zaměření na zákazníka a jeho potřeby, máme pevný základ pro dlouhodobý úspěch.

