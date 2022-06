Ján Balog: „Nové portfolio produktů je jen začátek.“

Přichází s blendovanými whisky, připravuje vlastní single malt whisky a otevřeně mluví o současném výrobním procesu.

Jak byste hodnotil půl roku v Trebitsch Whisky?



Teď jste mě zaskočil, už je to dokonce déle než půl roku. Kdybych to měl shrnout jedním slovem, řekl bych, dynamický. Událo se toho strašně moc, ale ta podpora celého týmu a chuť dělat věci jinak, lépe a profesionálně je obrovská. Pochopitelně je s tím vším hodně práce, ale je potřeba si uvědomit, že začínáme prakticky od nuly. Na druhou stranu to, co jsme udělali za posledních šest měsíců, je neskutečné a já věřím, že pokud to nasazení všech lidí zůstane stejné, ne-li vyšší než doposud, tak uděláme za rok více práce než za posledních několik let dohromady.

Než se dostaneme dále, zajímalo by mě, jaká je vlastně vaše profesní minulost?



Jsem vystudovaný technolog. Pracoval jsem v lihovaru v Kralupech, u Rudolfa Jelínka nebo pro společnost Heineken v Egyptě. Dále jsem působil jako externí poradce při technologických „start-upech“ v USA, Chile, Srbsku, Bulharsku, Polsku a dalších zemích. Prakticky celý profesní život se tak pohybuji v lihovarnictví a ta práce mě pořád neskutečně baví. A když jsem dostal příležitost vytvořit si v Trebitsch všechno po svém, neváhal jsem.

Po svém? Znamená to tedy, že bude teď Trebitsch Whisky jiná?



Určitě bude. Prozatím jsem připravil nové portfolio blendovaných whisky a usilovně pracujeme na single malt whisky.

A jak vypadá vaše nové portfolio?



Je potřeba ho rozdělit na dvě části. Na blendované whisky a single malt whisky. Drtivou většinu naší aktuální nabídky tvoří blendované whisky. Nosným základem je šestiletá blendovaná whisky a další pak tvoří finishe po rumu, koňaku a portu. Vrcholem je pak nakuřovaná single malt whisky 43%. Rovněž se chci zaměřit na limitované edice, ale na to je ještě čas. Důležité bylo teď udělat dobře základ, aby byli zákazníci spokojeni.

Proč jste se rozhodli pro blendované whisky?



Protože jsem dostal důvěru majitelů a chci mít od prvopočátku výrobu single malt whisky pod svou plnou kontrolou a protože dosavadní zásoby whisky vidím zkrátka na blend. Rád bych chuťově povznesl jednodruhovou Trebitsch Whisky na jinou úroveň a toho nedocílíte jinak než kompletní změnou výrobního procesu. Proto chci maximálně osobně dohlížet na výběr ječmene, sladování, destilaci i sudování.

Bude Trebitsch Whisky pod vaším vedením jiná?



Bude, ale prosím, dejte mi čas. Rozhodně chci, aby byla transparentnější, a to jak ve vztahu k odborné, tak i laické veřejnosti. Zákazníci část naší práce uvidí, respektive ochutnají, už brzy v podobě již zmiňovaných blendovaných whisky, ale na to nejdůležitější, tedy single malt whisky, si budou muset počkat. Bude to ale jiná whisky, než byli zvyklí, a já jen doufám, že jim bude chutnat.

Dle vašich slov to vypadá na malou revoluci. Ale ne všechno v posledních měsících bylo ve vztahu k Trebitsch Whisky pozitivní.



Já si myslím, že prát špinavé prádlo na veřejnosti je to nejhorší, co se jakékoliv firmě může stát. Pracuji v lihovarnictví přes dvacet let. Mám zkušenosti jak z tuzemska, tak i ze zahraničí a kdybych nevěřil v budoucnost Trebitsch Whisky, nebyl bych tu.

Jednou z velmi diskutovaných otázek je to, kde whisky pálíte. Můžete být konkrétní?



Mohu a budu konkrétní. V únoru jsme zahájili pálení whisky v pražských Počernicích, kde mimo jiné v pivovaru i začínáme vařit sladinku a brzy otevřeme i nový sklad sudů. Rádi bychom, aby to bylo hned, ale musíme to ještě vyřídit úředně a udělat stavební úpravy. Věřím, že to bude otázka několika málo týdnů. Dále pálíme v Aroma Goldu a v Bohuslavicích. Větší várky pak pálíme v lihovaru Sudlička.

A kde vaříte záparu?



Záparu připravujeme opět na několika místech, abychom byli schopni plnit požadované objemy. Vaříme tedy například v Čížové, v Pivovaru Moravia, v Panském pivovaru Telč a již vzpomínaných Počernicích. Už v roce 2020 jsme udělali jednorázovou limitovanou spolupráci s Pivovarem Proud, kde jsme si nyní nechali uvařit další větší várku sladiny.

Kolik litrů whisky chcete ročně vyrobit?



Na to vám rád odpovím, až bude celý proces stabilizovaný a budeme mít naplno spuštěnou výrobu na všech místech, o kterých jsem mluvil. Stanovil jsem si osobní realistický cíl na letošní rok a zatím ho plníme. Chci říkat čísla, která nebudou odhadem, ale faktem. A na to si musíme počkat.

Jedna část výroby je pálení a druhá pak sudování. Máte dostatek sudů?



S obojím je problém, který se ale netýká pouze nás, je to globální záležitost. Kvalitní sudy sháníme úplně všude a i když dochází k časovým prodlením, daří se nám je kupovat. Sudy dlouhodobě bereme ze Slovenska z oblasti Tokaj. Máme je vyzkoušené a jsou opravdu velmi kvalitní. Na finishe pak používáme další sudy z oblasti Cognacu, Porta nebo po rumu z Nikaraguy. Nyní jsme v jednání s několika bednářstvími v tuzemsku i zahraničí a doufám, že se zaprvé dohodneme a zadruhé, že nám je budou schopni v pravidelných intervalech dodávat. Už se tak děje, ale opět chci, aby se to celé ustálilo a až pak budu rád detailně říkat, kdo všechno nám dodává. Dokonce jsme si teď nechali poslat na vyzkoušení sudy z ukrajinského Lvova. Přestože probíhá na Ukrajině válka, jsme s nimi v jednání a snažíme se je ekonomicky podpořit alespoň tímto způsobem. Sudy mají kvalitní, ale musíme mít jistotu v objemu dodávek. Pak se určitě domluvíme.

Jak se zatím k vnitřním změnám u vás ve firmě staví zákazníci?



Na to byste se asi měl zeptat zákazníků, ale mám nedávnou zkušenost, kdy jsme uspořádali na třech místech v republice degustaci naší limitované edice Proud. Překvapilo mě, že na akce přišlo dohromady přes 200 lidí a ty reakce zúčastněných byly skvělé. Já chci být ale opravdu v jakýchkoliv prohlášeních při zemi. Nejdříve je potřeba si to, jak se říká, odmakat a pak ať mě, potažmo nás, lidi soudí. Chceme začít éru Trebitsch 2.0.