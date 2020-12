Jaký dopad má koronavirus na realitní trh?

Při první vlně pandemie se začaly objevovat názory, které předpokládaly pokles cen nemovitostí až o 15 %. Tento pokles měl být pouze střednědobý a následně měl přijít opětovný nárůst. Žádný propad cen nemovitostí se však dosud nekonal, naopak ceny od začátku roku stále rostou. Kvůli obavám o své peníze lidé, kteří v dřívějších letech naspořili určité finance, investují do nákupu nemovitostí. Byla zrušena daň z nabytí nemovitosti, sazby hypoték stále klesají. Díky těmto faktorům je zájem o nemovitosti velmi vysoký a naopak nabídka omezená.

H2: Jak se budou ceny nemovitostí dále vyvíjet?

Výhled ekonomické situace není příznivý. Ekonomové se shodují, že následkem restriktivních opatření může nastat hospodářská krize. Jaký bude celkový dopad na naši ekonomiku však nelze prozatím přesně určit. Do listopadu si lidé mohli odložit splátky hypoték, stále ještě probíhají covidové programy, vláda do ekonomiky pumpuje velký objem peněz. Otázkou je, jak se zachová trh s nemovitostmi poté, co do nabídky přibydou nemovitosti, které budou lidé muset prodat z důvodu ekonomických problémů. Záležet bude také na obecném stavu a vývoji ekonomiky a tudíž poptávce. Tyto faktory mohou dočasně růst cen nemovitostí zastavit, případně u některých druhů nemovitostí i ceny snížit. Nepředpokládáme však, že by k přibrždění cen došlo v nejbližších měsících.

H2: Jak se rozhodnout, počkat s nákupem nemovitosti nebo ne?

Záleží jen na vás a na vaší momentální potřebě. Pokud máte volné finanční prostředky, je koupě kvalitní nemovitosti stále vhodnou investicí. V případě, že máte zájem o koupi nemovitosti, kterou chcete pro sebe na dlouhodobé bydlení, i v tomto případě není na co čekat. Banky poskytují výhodné hypotéky a sazby jsou nejnižší za poslední měsíce. Pokud nenastane úplná apokalypsa, zásadní propad cen u kvalitních nemovitostí s největší pravděpodobností nenastane. Pokud tedy zvažujete, zda s koupí či prodejem nemovitosti počkat, není potřeba váhat kvůli koronaviru. O případném poklesu cen lze pouze spekulovat.

H2: Poptávka po nemovitostech v Plzeňském kraji je stále vysoká

Zájem o nemovitosti v Plzeňském kraji je v posledních měsících extrémní. Vysoká poptávka je jak po menších bytech přímo v Plzni, tak i po rodinných domech a stavebních pozemcích.