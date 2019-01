Jaký dárek na poslední chvíli? Český projekt Darujpoukaz.cz pomůže

Nyní, kdy před Vánoci vrcholí nákupní horečka, vstupuje na trh nový projekt Darujpoukaz.cz. Jeho cílem je pomoci s výběrem dárků, a to formou dárkových poukazů. Do projektu se již zapojily stovky podnikatelů a firem, které tímto způsobem nabízejí poukazy na své služby a zboží, a to na jednom místě. Obdarovaný tak může dostat poukaz od svých blízkých téměř na cokoliv. Darujícím projekt pomůže s výběrem, rychle a snadno z pohodlí domova či kanceláře.

„Dárkové poukazy jsou na velkém vzestupu, a navíc dávají obdarovanému možnost jejich uplatnění po delší časové období. V našem případě až jednoho roku od jeho zakoupení,“ uvádí jednu z výhod dárkových poukazů Hana Holenková, ředitelka pro marketing & komunikaci Darujpoukaz.cz.

Nápad na prodej dárkových poukazů na internetu se zrodil před rokem o Vánocích. Jeden ze zakladatelů si všiml velké nabídky různých dárkových poukazů všech možných firem, ale bez možnosti si je v klidu projít, podívat se na jednotlivé nabídky a s rozvahou si konkrétní poukaz zakoupit. Cílem bylo, pokusit se tento stav zkrotit a dát zákazníkům jednoduchou formou různé nabídky, různých firem na jedno místo, aby si je mohli projít, porovnat a bezpečně zakoupit.

„Klasický dárkový poukaz zde byl již dlouho, ale až nyní jsme vyvinuli centrální systém, kde jej během pár kliků myší máte u sebe v e-mailu nebo za pár dnů poštou v dárkovém balení. Vše snadno a rychle z pohodlí domova,“ popisuje zkráceně fungování projektu Jirka Bůžek, ředitel pro obchod & vývoj.

Nový český start-up Darujpoukaz.cz byl spuštěn 11.11.2018 a již od samotného počátku vzbuzuje mezi firmami zvědavost. Dosud na trhu chyběl portál pro dárkové poukazy, který by nešel cestou slev nebo naopak drahých poukazů. Darujpoukaz.cz umožňuje nabízet dárkové poukazy všem firmám bez rozdílu na zaměření či cenu poukazu. Zároveň tento projekt přináší zákazníkům jednoduchý způsob, jak potěšit své blízké, a to snadno a rychle.