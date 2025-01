Jaké trendy nás čekají v akustice v roce 2025?

A jaké trendy můžeme očekávat v roce 2025?

Bavíme se o prostorové akustice, tedy materiálech viditelných v interiérech, které snižují ozvěnu. Naopak stavební akustika, zaměřená na útlum hluku, je skrytá v konstrukcích, jako jsou stropy či příčky.

Akustika je dnes nezbytnou součástí veřejných prostorů. Tam, kde byla opomenuta, se opatření často dodávají dodatečně. Moderní materiály jako sklo, laminát, sádrokarton či betonové stropy zvyšují rezonanci a ozvěnu, což vyžaduje použití dostatečné plochy pohltivých prvků, které zvuk zjemní a zajistí akustickou pohodu.

A jaké materiály právě frčí?

Trend jednoznačně směřuje k recyklaci. Typickým příkladem jsou desky z PET lahví, které mají skvělé akustické vlastnosti a odolný vzhled filcu. Používají se na obklady stěn, závěsné prvky nebo paravány a jejich popularita letos výrazně roste.

Oživení zájmu zaznamenaly i desky z dřevní vlny a cementu, tzv. heraklity. Původní receptura z dřevěného vlákna, cementu a vody dnes nabízí materiál s industriálním vzhledem, ideální pro moderní interiéry.

Další zajímavou novinkou je micro-perforace dýhovaných desek. Tyto desky vypadají jako běžné, ale díky perforaci menší než 1 mm mají vynikající akustické vlastnosti a hodí se na nábytek, obklady či recepce.

Kovové podhledy zůstávají evergreenem, zejména tahokov, který však vyžaduje vloženou pohltivou izolaci. Velkou oblibu si získávají i lamelové kovové podhledy díky variabilitě a ekologické recyklovatelnosti.

V moderních interiérech je také zájem o závěsné prvky, jako jsou kruhy či čtverce, často z recyklovaných PET nebo skelné vaty.

Za zmínku stojí parametrické lamely, které nejen zlepšují akustiku, ale vytvářejí jedinečné interiéry. Vždy jde o zakázkovou výrobu dle architektonických požadavků, s výběrem materiálu podle účelu.

A s čím se budeme letos loučit?

Na svém vrcholu, nebo spíše za ním, jsou v kancelářských a veřejných prostorech dřevěněné lamelové dílce. Ty nám vládly několik let a je patrné, že tento trend pomalu ustupuje. Ačkoliv v privátním bydlením tu s námi ještě nějakou dobu budou.

Co by se dalo také zmínit, je ústup klasických kazetových „čtverců“. Především všude tam, kde mají být vytvořené zajímavé prostory. Jistě, tento typ podhledu má svoje místo ve stavebnictví. Ale dříve to byl naprostý standard, který byl snad opravdu všude. A vnímám globálně, že se hledají spíše jeho alternace. Ve Skandinávii je to například zmíněný heraklit, který tyto dílce z velké části nahradil.

Kde můžeme čerpat inspiraci?

Zakládáme si, abychom v ACUTECu měli kvalitní, a hlavně široké spektrum materiálů a vždy bylo z čeho vybírat. A to vzhledem k přehršle informací a reklam na internetu na sociálních sítích moc dobře nejde. Osobně preferuji spíše osobní kontakt a objevuji tak opět krásu veletrhů, a to nejen u nás, kde i my se snažíme veřejnost seznámit s různými typy materiálů a představit je „na živo“. Ale hlavně cestováním za výrobci po celé Evropě.

