Jaké novinky v ochraně hráčů platí od roku 2024?

Jednou z nejvýraznějších novinek v rámci ochrany hráčů je takzvaný Panic Button. Ten začal platit v červenci 2024 a je tak povinnou součástí rozhraní každého poskytovatele online hazardních her.

Jeho funkce je prostá: hráč, kterému začne hraní přerůstat přes hlavu a pociťuje, že je třeba si dát na chvíli pauzu, stiskne toto tlačítko na stránce provozovatele. Tím dojde k okamžitému vyloučení z hraní hazardních her na dobu 48 hodin, a to nejen v rámci zvoleného poskytovatele, ale i u všech jiných provozovatelů hazardních her.

Účelem tlačítka je zabránit hráčům v impulzivním hraní poté, co například prohráli vyšší obnos peněz a snaží se jej hrou získat zpět. Tlačítko je v Česku opravdovým unikátem, protože v zahraničí sice funguje také, ale umožňuje vyloučení pouze u poskytovatele, u kterého hráč hraje.

Aktualizace Rejstříku vyloučených osob

Další zásadní změny přinesl také takzvaný Rejstřík vyloučených osob (RVO). Dříve platilo, že se na něj hráč může zapsat pouze prostřednictvím stránek Ministerstva financí nebo k tomu určených prostředníků.

Nyní však musí všichni poskytovatelé umožnit hráčům zápis přímo v rámci svého rozhraní. Tím se celý proces výrazně zjednodušuje a je tak rizikovým hráčům mnohem přístupnější. Navíc od letoška přibyla možnost zažádat si o prodloužení zápisu o jeden rok. Hráč se tak nemusí vyloučit pouze na 12 měsíců, ale klidně hned na 24.

Úpravu pak RVO dostal také s ohledem na nedobrovolný zápis. Do letošního roku totiž platilo, že nedobrovolně v RVO končili pouze lidé v insolvenci nebo například neplatiči alimentů a podobně. Osob v exekuci se však automatický zápis netýkal. To se také změnilo a exekuce je aktuálně jeden z důvodů, kdy se hráč nedobrovolně ocitá v Rejstříku vyloučených osob a hra mu není umožněna.

Nastavení herních limitů

Herní limity jsou jedním z nástrojů, prostřednictvím kterých může hráč efektivně omezit své hraní již při registraci u poskytovatele hazardní hry. Zákon specifikuje jejich podobu a povinnost, do roku 2024 však ponechával poměrně benevolentní okno pro jejich úpravu.

Nově však platí, že hráč si bude moci nastavit své herní limity pouze jednou denně a jejich úprava okamžitě nabírá na účinnosti. Jestliže se hráč opět rozhodne svůj herní limit upravit, může tak učinit až po 1 týdnu od doby, kdy si jej nastavil. Nelze tak jeden den herní limit přitvrdit a druhý ho zase změnit zpět.

Definice rizikových bonusů

Nově také zákon předefinoval různé casino bonusy. Nově například rozeznává termín „rizikový bonus“. Takovým bonusem je každá promo akce v casinu, která splní následující podmínky:

Neobsahuje alespoň stručný popis podmínek a hodnoty bonusu.

Podmínky bonusu podněcují k soutěži ve srovnání četnosti účasti, výše vkladů nebo výher (klasickým příkladem je původní verze turnajů).

Úhrn vkladů pro získání bonusu přesahuje 1 000 Kč za kalendářní den.

Podmínkou bonusu je nevybrání peněžních prostředků.

Bonus je poskytnutý po podání žádosti o zrušení konta.

Díky tomu z casin zmizely právě zmiňované turnaje nebo bonusy s vysokými podmínkami protočení, což je rozhodně plus.

Hazardní hra však i přes zvýšení ochrany hráčů zůstává riziková. Nejlepší ochranou je tedy s ní nikdy nezačínat a vždy se před ní mít na pozoru.

