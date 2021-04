Jaká je opravdu situace na trhu a kdy si jízdní kolo pořídit?

Jak vlastně vznikla takhle situace s nedostatkem materiálu?

„Všechno souvisí se vším. Je to řetězec, který na sebe navazuje. V loňském roce při vypuknutí prvního lockdownu byla na trhu panika, že extrémně klesnou prodeje jízdních kol, bude docházet k velkým prodlením s platbami atd... Na základě těchto informací a zavřených prodejen tak většina výrobců omezila objednávání komponentů na první polovinu výroby následující sezony. A tím se vše odstartovalo.“

Co se dělo potom?



Standardně byly dodací termíny komponentů v rozmezí 6-8 měsíců. Po otevření po prvním lockdownu došlo k extrémnímu nárůstu prodejů, mnohdy došlo k vykoupení všeho, co bylo na prodejnách a ve skladech výrobců. Výrobci tak začali posílat navýšené objednávky na další sezonu, zároveň docházelo ke komplikacím s výrobním materiálem a kapacitou výroby komponentů. Jelikož vše tvoří dohromady jeden řetězec a není možné extrémní skokové navýšení, začalo docházet k extrémnímu prodlužování dodacích termínů komponentů a „systém se začal hroutit“. Nyní máme dodací lhůty například i 18 měsíců, což znamená, že sezona 2021 mnohým značkám zkrátka utekla, jelikož mají velmi omezené a především zpožděné dodávky komponent.

Všichni výrobci zažili takový boom a zájem po kolech?

My jsme například vyrostli čtyřnásobně, což je neuvěřitelné číslo. V Česku jsme třetím rokem, jsme tu noví, začínáme a tohle číslo nás všechny překvapilo. Velké společnosti, které jsou na trhu mnoho let, měly objednávky například o 20-30 % větší. Standardní navýšení je přitom někde mezi 3-7 %. Většina výrobců není schopna tyto poptávky uspokojit, ani my nejsme připraveni na čtyřnásobek.

Přesto plánujete dodat o více než 60 % více zboží, jak je to tedy možné?

Továrna v Polsku se řadí mezi největší v Evropě, vyrobí cca 350 tisíc kol ročně, takže když nám přidají i deset tisíc kusů kol navíc, není to pro ně nic dramatického. Česko vnímají jako důležitý trh, takže jsme dostali prioritu, abychom vykryli poptávky co nejvíce.

S výběrem kol neotálejte

Když si tedy chci koupit kolo, mám začít panikařit? Zbyde na mne vůbec?

Pokud zákazník ví, že si letos chce koupit kolo, ať opravdu neváhá. Odpověď na otázku, kdy si koupit kolo, je: hned. Drtivá většina prodejců, kteří mají své obchody nyní zavřené, mají e-shopy. Vyberte si model kola, o který máte zájem, a zavolejte do prodejny. Velmi často se ovšem bude stávat, že nebude na výběr barva konkrétního modelu nebo velikost. Ta je ovšem daná, z té zákazník slevit nesmí. Měli byste mít jasno, jaký typ kola chcete, pro jaký typ užívání, jestli například požadujete komfort vzduchové vidlice a v jaké cenové relaci se chcete pohybovat. Pak hledejte ten nejlepší model. Pokud najdete kolo, které hledáte, už si zbytek vykomunikujte s prodejcem. Doporučuji vždy telefonicky probrat správný výběr s prodejcem, poradí vám a doporučí to nejlepší, co je pro vaše jízdy na kole ideální.

Zatím je tedy z čeho vybírat?

Prodejci od nás dostávají průběžně dodávky jízdních kol, takže nyní jsou prodejny relativně naplněné a zatím je i z čeho vybírat. Aktuálně začínáme dodávat další část kol, ale to bude spíše na doplnění. Vlivem naší dobré prognózy a správné reakci na dění u dodavatelů jsme zatím nebyli nuceni zastavit výrobu kol, což je v dnešní době poměrně standardem.

Vzali zákazníci prodejny útokem?

Vnímáme velký nárůst telefonátů s dotazy na konkrétní modely, kde je lze koupit, kdy budou atd. Bohužel mnohdy je naše odpověď na specifické modely neuspokojivá, jelikož se už vyrábět nebude. Bude-li zákazník čekat až do května nebo června, bude velmi malý výběr, nebude zkrátka již z čeho vybírat a je možné, že si kolo letos už nekoupí.

Vyplatí se počkat?



Není na co, ceny kol se tento rok rozhodně snižovat nebudou, od minulého září dochází naopak k postupnému zdražování. Ceny jízdních kol půjdou i výhledově zřejmě nahoru. Ceny přepravy výrobního materiálu jsou na úrovni trojnásobku standardních cen, ke zvyšování dochází i u komponentů. Opravdu doporučuji neotálet s nákupem.

Kolik korun investovat do jízdního kola

Jaká je adekvátní částka, kterou by měl zákazník do kvalitního jízdního kola investovat?

Na to se nedá jednoznačně odpovědět. Je důležité si prvně ujasnit, k jakému účelu budu dané kolo používat. Pokud se bavíme o rekreačních cyklistech, co chtějí mít ve sklepě vedle bruslí a lyží taky kolo, tak doporučuju investovat něco kolem 20 tisíc. Zde mohu potvrdit, že uživatel dostane kvalitní a funkční kolo s příjemným jízdním komfortem, odpruženou vzduchovou vidlicí, která je velmi důležitá. Člověk si pak kolo nastaví na svoji váhu a bude mu precizně fungovat i systém brzd a řazení, což uživateli přinese pozitivní zážitek z jízdy.

Další kategorie jsou lidé, kteří na kole tráví více času ať už rekreačně nebo podnikají často výlety i se sportovním nádechem, tady se bavíme o částce kolem 30 tisíc korun.

V horském terénu, kdy budu jako sportovec kolo používat velmi často, tak bych měl investovat minimálně 45 tisíc korun. Pokud ale jezdím cyklostezky, stačí mi krosové nebo trekingové kolo, kde se pohybujeme v částce 18-25 tisíc korun. Zákazník, který bude chtít celoodpružené a sportovně odladěné kolo do terénu, by si měl připravit zhruba 65-100 tisíc korun.

Pokračuje fenomén elektrokol?

Ano, pokračuje. Téměř již 1/3 všech prodaných kol jsou elektrokola, která tak zažívají velký boom. Pozorujeme také, že ze základních modelů v částce kolem 35-40 tisíc se zájem přesouvá na lepší kola v kategorii od 60 tisíc korun. Za tuto částku lze pořídit sofistikovaný centrální pohon například Shimano, Brose nebo Bosh.

Pomohl covid dostat lidi na kolo?



Vnímáme to tak 50:50. Posledních pět let je obrovský trend aktivně sportovat. Lidé mění svůj styl života a chtějí být aktivní. Někteří sednou na kolo, někdo obuje in-line brusle nebo uběhne maraton. Cyklistika je ze své podstaty jedním z nejdostupnějších sportů a je to stále relativně bezpečný sport. Loni jsme mohli pozorovat vlivem covidu nebývalý jev vyprodaných hotelů a chat, kdy téměř každé třetí auto mělo na střeše nebo na kufru kola. Ano, v důsledku situace s covidem došlo k preferenci aktivní dovolené na kole v ČR a blízkém okolí.

Zastupujete na českém a slovenském trhu značku KROSS, dříve Kellys. KROSS je v tuto chvíli v Česku „nováčkem“, kupují jej spíše aktivní uživatelé a sportovci. Čemu to přisuzujete?

Když jsem odcházel z Kellysu, přemýšlel jsem, jestli mám v cyklobyznysu zůstat. Dostal jsem pár nabídek, ale zvažoval jsem až roční volno. Nakonec to nevyšlo, domluvil jsem se právě s polským výrobcem, že do toho půjdeme. Přesvědčilo mě hodně věcí, například vlastní továrna na výrobu karbonových rámů, což tady v Evropě téměř nikdo nemá. Umožňuje nám to vyrábět svá vlastní kola podle designu, který navrhnou inženýři ve stejné budově. Součástí je zároveň lakovna a také velká zkušebna, kde se kola podrobují extrémní zátěži pro optimalizaci rámu. Zájem o sportovnější modely je dán soustředěním se i na XC segment a samozřejmě mezinárodní UCI tým.

KROSS je polská značka, ale na světové úrovni

Jak reagují Češi na to, že se jedná o polský výrobek?

Setkávali jsme se samozřejmě s prvotní obavou a do určité míry jí rozumím. Je ale třeba si říci, proč vznikl „odpor“ k polským výrobkům, prostě si je české řetězce objednaly. Co se týče kol, mohu zaručit, že se jedná o špičkovou kvalitu, což dokazuje i to, že Kross jako jeden z mála výrobců kol vlastní svůj cyklistický UCI tým. Jeho součástí je i náš nejlepší biker Ondra Cink, který letos pojede na olympiádu do Tokia. Dalším aspektem úspěchu je kvalitní tým spolupracovníků, který mám kolem sebe, společně to pomáhá značku na trhu etablovat.

Jak tato spolupráce s Ondrou Cinkem vznikla?

Když jsme domlouvali s Krossem spolupráci, přišla řeč samozřejmě i na jejich závodní tým. Je to velká prestiž. Kdysi v týmu jezdila Švýcarka Jolanda Neff společně s Majou Włoszczowskou, která byla na olympiádě v TOP 3. V tehdejší době se rozhodovalo, jak jsme schopni tým využít a posílit o novou osobu. Rozhodli jsme se angažovat Ondru Cinka, kterého jsem velmi doporučoval. Ukázalo se to jako skvělé rozhodnutí, s Ondrou je výborná spolupráce a samozřejmě sbírá medaile i ve světové špičce. Osobně si velice vážím jeho upřímné spokojenosti s biky. Poslední víkend v březnu vyhrál svůj první závod sezony v rakouském Langenlois a minulý víkend dojel na 4. místě v konkurenci světové špičky.

Na jakém kole pojede Ondra Cink olympiádu?



Ondra od začátku využívá nejvyšší model a je to horské kolo cross country, KROSS EARTH TEAM EDITION. Toto speciální kolo vychází z klasického modelu EARTH, jsou na něm ale drobné úpravy. Cenovka tohoto modelu je 163 990 Kč, bohužel je již vyprodáno.