Jak zlepšit procesy malé výrobní firmy a neutrácet balík?

Za tu dobu už stihli tisíce zakázek, ale neustále řeší „trefu do černého“. Totiž správně naplánovat profit ze zakázek, aby měl na inovaci firmy, úvěry i platy pro zaměstnance a slušně se uživil.

Ptám se, co je největší „výzva“?

Kamarád vypráví, že se stále mění ceny materiálů jak na horské dráze, zpožďují se jim dodávky nakupovaných dílů a neví, jak na tom jsou v rentabilitě jednotlivých zakázek. Někdy má noční můru – jak dopadne finanční rok a zda bude moct vyplatit slíbené prémie svým 30 kolegům.

Ptám se: a čím si pomáháš, jaké prostředky pro zlepšení hledáš?

IT moc nerozumí, má externí účetní firmu a osobně pálí spoustu času „čtením v excelu“, často improvizuje: termíny, směny, lidé, úkoly a jejich plnění, reakce na přecenění vstupů, záměny materiálů, hlídání toho všeho…

Letité zkušenosti mu přestávají stačit a nemá čas hledat a vymýšlet, co by měli změnit či doplnit. A hlavně se obává dalších starostí s nějakými softwary, leckdy s chabou podporou a nulovými kompetencemi pro ně. Živí je výroba a nemá vlastního IT správce.

Inspiroval mě…

Dali jsme si v OR-CZ za cíl využít 30 let zkušeností ze světa rozsáhlých podnikových ERP systémů a společně jsme s konzultanty stvořili nový produkt.

Cíleně malý a předpřipravený ERP systém, který vyřeší většinu problémů v oblasti plánování a řízení výroby, logistiky, skladového hospodářství i kalkulací. A navázaných procesů v prodeji, technologických postupech, automatizaci přípravy výroby a jejího lepšího řízení. Nechybí reporty pro majitele a základní úpravy ERP obrazovek pro uživatelskou přehlednost.

OR-SYSTEM Start

oceníte konzultace odborníků z výroby, vyškolíme váš tým zaměstnanců

nepotřebujete správce – základní nastavení systémů pro vás připraví konzultanti

neplatíte za licence, jen přiměřené vstupní náklady a malé provozní

intuitivní ovládání a přehlednost zobrazených informací

jednoduché vyhledávaní požadovaných informací (od nákupu přes skladové hospodářství, výrobu až k prodeji)

všechny starosti necháte na nás, malý ERP v cloudu, úspora času, energií a práce

Přivítejte i ve své firmě ERP systém pro malé výrobní podniky OR-SYSTEM Start a získejte více času na to opravdu důležité: předmět vašeho podnikání!

