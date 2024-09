Jak získat maximum z dotací na fotovoltaiku pro váš dům?

Fotovoltaická elektrárna se svým uživatelům vyplatí z mnoha důvodů. To, že je jsou solární panely na rodinných domech nenáročné na údržbu a nepotřebují žádné další investice, je jen první krok ke klidné budoucnosti. Tím dalším je například to, že už nebudete muset hlídat cenu elektřiny, která jinak každoročně stoupá.

Sluníčko bude vždy svítit zadarmo a umožňovat ekologické výhody solární energie, jako je bezodpadová produkce elektřiny, žádný prach, hluk, zplodiny ani zápach. A co je na tom všem nejlepší – životní prostředí tímto způsobem může v dnešní době chránit opravdu každý díky dotacím na fotovoltaiku, které pokrývají většinu nákladů.

Proč investovat do fotovoltaiky?

Solární energie je pro rodinné domy něčím, co jim přináší soběstačný chod domácnostem a ještě dobrý pocit z toho, že šetří životní prostředí. Je to něco přirozeného, co kopíruje přírodní zákony, snižuje ekologickou stopu člověka a podporuje udržitelný rozvoj. S životností až 30 let dokáže fotovoltaika zajistit ekonomickou výhodu mnohých rodin tím, že přinese značné úspory na energiích a zvýší hodnotu nemovitosti.

Investice do fotovoltaiky se vyplatí.

Druhy dotací na fotovoltaiku v ČR

Aktuální dotační programy umožňují realizovat investici do fotovoltaiky za podmínek, které jsou dostupné téměř pro každého.

Nová zelená úsporám

NZÚ můžete využít na instalaci nových domácích fotovoltaických elektráren propojených s distribuční soustavou. O tuto dotaci mohou žádat vlastníci domů (i řadových) a příspěvkové organizace. Více se dozvíte na webu Tipa SOLAR.

Nová zelená úsporám Light

NZÚ Light je dotace pro nízkopříjmové domácnosti, kde musí žadatel/ka pobírat starobní důchod, nebo pobírat invalidní důchod 3. stupně a nebo také v období mezi 12. zářím 2022 a dnem podání žádosti pobírat příspěvek na bydlení.

V rámci programu NZÚ Light můžete obdržet finanční podporu na solární systém pro ohřev vody.

Nová zelená úsporám Oprav dům po babičce

Program pro mladé rodiny, který nabízí primárně podporu na zateplení rodinných domů a rekreačních objektů. Je možné jej ale kombinovat s podporou na pořízení FVE.

Dotace na fotovoltaiku se najdou pro každého.

Jak získat solární dotace

Žádat o dotaci můžete před zahájením, během nebo po dokončení instalace, a to elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR. Pohlídejte si, abyste doložili všechny potřebné dokumenty a dodrželi termíny. To může být poměrně náročné.

Je například důležité, aby bylo vše vystaveno na jméno žadatele či spoluvlastníka domu. Stává se také, že se nestihne dodržet lhůta projektu tím, že se prodlouží instalační práce, přičemž je nutné lhůtu prodloužit. Doložený doklad také nemusí být zařazen mezi způsobilé výdaje, což nakonec vede ke krácení dotace. Hlídejte také to, abyste mohli řádně doložit dokumenty o všech použitých materiálech a výrobcích.

Jelikož je toho ohledně dotace potřeba doložit mnoho, je naštěstí standardem, že s vyřízením dotace pomáhá realizační firma pro instalaci fotovoltaických systémů, kterou si zvolíte. Pohlídejte si proto i to, aby vámi zvolená instalační firma tuto formu pomoci nabízela.

Dotace na fotovoltaiku – reálné příběhy s čísly (H2)

Podívejte se na stránkách NZÚ na realizované reálné projekty s dotací:

Patrový rodinný dům – výše dotace 267 124 Kč Nízkoenergetický dům – výše dotace 640 000 Kč Moderní novostavba – 435 000 Kč (…) a mnoho dalších příkladů.

U projektu přímo na míru nemovitosti se můžete dostat i na 2–3 roky návratnosti.

A kolik ušetříte s fotovoltaikou na střeše? (H2)

Návratnost fotovoltaiky se případ od případu liší. Můžete se například setkat s tím, že byly náklady na pořízení FVE s výkonem 7 kWp přibližně 270 000 Kč po odečtení dotace a návratnost tedy vyšla na 6,7 let. U projektu přímo na míru nemovitosti se však můžete dostat i na 2–3 roky návratnosti. Reálná čísla ukazují, že s FVE průměrně ušetříte až 23 000 Kč ročně, což je mnohonásobně více, než si většina Čechů představuje.

