Jak žijete v dnešní chaotické době? Málokdo to má dnes snadné.

Pouhopouhý měsíc stačil na to, aby se nám život v mnoha ohledech převrátil naruby. Kolik z nás by si vůbec ještě počátkem března dokázalo představit, že by mohlo vůbec někdy nastat to, co je dnes už naprosto běžné? Že se budeme muset smířit s tím, co bychom považovali za naprosto neakceptovatelné, a snášet to, co bychom měli za nesnesitelné?

Je to ale tak. A zdá se, že s tím v mnoha ohledech nic nenaděláme. Je tu hrozba a té jsme se museli přizpůsobit, ať chceme nebo nechceme.

Jenže ono je to přizpůsobení se nejednou hodně bolestivé. V nejednom ohledu. A je tu mnoho těch, kdo na nenadálou situaci doplatili, doplácejí a určitě ještě doplatí i finančně. Protože bez práce nejsou jak známo koláče a když někdo nemůže do práce, nemá nejednou nejen na ony pověstné koláče, ale třeba ani na chleba. Nebo na nájem, na oblečení a spoustu dalších věcí.

V médiích už zaznělo, že celých 400 000 našinců na panující situaci doplatilo po finanční stránce. Každý šestý z nás prý žil už před krizí od výplaty k výplatě a musel využívat kontokorent či jiné krátkodobé půjčky. A každý pátý z nás prý nemá ušetřenou ani korunu, a je tak vydán na milost a nemilost osudu, odkázán na život od jedné nejisté výplaty k druhé.

A to ještě není konec. Uvolňování poměrů bude jen pozvolné, potrvá. A konec konců není jisté ani to, zda se situace nezačne kazit a opět se nepřitvrdí.

