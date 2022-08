Jak zdokonalit archivaci rentgenových snímků? Díky službě CloudPACS

V současném světě IT technologií je kladen důraz především na snadnou a rychlou dostupnost informací. Do čela moderních technologií se tak dostávají webová řešení, která jsou instalována v takzvaných cloudových technologiích. Tento trend zažíváme v posledních letech i ve zdravotnictví, kdy jsou softwary, které jsou většinou závislé na jednom konkrétním PC, postupně nahrazovány moderními webovými řešeními a přesouvány do prostředí cloudu. Jednou takovou oblastí je i zpracování obrazové zdravotnické dokumentace.

Komplexní správa a zabezpečený přístup přes web

Služba CloudPACS je postavena na komplexním řešení MARIE PACS a umožňuje kompletní správu a zabezpečený přístup k obrazovým datům prostřednictvím standardního webového prohlížeče.

Především u menších pracovišť narážíme často na to, že zákazník nechce mít na pracovišti žádný hardware. Je to jednak z důvodu nutné údržby a správy tohoto HW, ale také z důvodu spotřeby elektrické energie, nutnosti řešení klimatizovaných prostor apod. Právě to je jednou z hlavních výhod CloudPACSu, kdy je celý provoz zajištěn prostředky cloudu a není tedy nutné spravovat žádné lokální servery a SW na diagnostických či klinických stanicích.

Žádné platby předem

Dalším rozdílem oproti lokální instalaci PACS řešení v infrastruktuře zákazníka je především provoz řešení CloudPACS formou služby bez jakékoliv další jednorázové počáteční investice.

Díky využití služby CloudPACS také není nutné řešit zabezpečení přístupu do lokální infrastruktury zdravotnického zařízení, jako je např. připojení interních či externích pracovníků přes VPN, otevření komunikace směrem do internetu apod. Přístup do služby CloudPACS je řešen prostřednictvím dvoufaktorové autentizace a je tak zajištěn bezpečný přístup k vlastnímu účtu odkudkoliv z internetu a z jakéhokoliv koncového zařízení.

Hlavní výhody CloudPACS Hlavní výhody lokálního PACS - provoz formou služby = žádné počáteční investiční náklady - neomezený počet připojených modalit - žádný lokální HW, žádné náklady na elektrickou energii - nezávislost na rychlosti připojení do internetu - přístup odkudkoliv a na jakémkoliv zařízení - neomezený počet uživatelů - možnost sdílení dat - více možnosti propojení na další informační systémy

Zabezpečená archivace obrazové dokumentace

Použité webové technologie a provoz v cloudu zajišťují vysokou dostupnost a zároveň zjednodušují práci uživatelům systému. Ti tak mají zabezpečenou archivaci obrazové dokumentace, jelikož při přístupu k datům je díky bezestopé technologii zamezeno fyzickému posílání a ukládání celých obrazových vyšetření na koncová zařízení uživatelů systému. Zdravotnická obrazová dokumentace tedy vždy zůstává pouze v místě archivace, tj. ve službě CloudPACS.

CloudPACS pro komunikaci

Využití CloudPACSu je vhodné především pro menší pracoviště s malým počtem připojených zařízení, uživatelů i objemem uložených dat. Díky přístupu přes web je pro tento typ pracovišť řešení ideální také pro vzdálené popisy vyšetření. Na pracovišti proběhne vyšetření, uloží se do CloudPACSu a externí lékař může vyšetření popsat odkudkoliv díky webovému přístupu a diagnostickému prohlížeči MARIE WebVision, který je součástí služby CloudPACS. Popis lze uložit také přímo k vyšetření formou strukturovaného reportu.

CloudPACS mohou ale využít také jednotlivci, kteří nechtějí složitě řešit instalaci lokálního DICOM prohlížeče a zálohu dat (na PC, externích discích, USB apod.). Jednotlivec může využít CloudPACS nejen pro ukládání a tvorbu vlastní databáze vyšetření, ale také k příjmu dat ze zdravotnických zařízení, ze kterých lze manuálně nebo automaticky posílat vyšetření do účtu uživatelů CloudPACSu.

Využitím CloudPACSu externími lékaři odpadá lokálnímu IT v nemocnicích nutnost řešit připojení lékařů do lokální sítě a lokální systém PACS může nadále zůstat provozován zabezpečeně bez nutnosti řešení přístupu do systému z internetu mimo nemocnici.

Do budoucna bychom rádi rozšířili možnosti komunikace nejen mezi zdravotnickými zařízeními a externisty, ale také vzájemně mezi zdravotnickými zařízeními.

