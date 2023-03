Jak zařídit malý byt?

Minimalistický přístup

Malý byt může být nejlepší příležitostí pro minimalismus. Méně je někdy více! Ujistěte se, že máte jen to, co opravdu potřebujete. Zamyslete se nad tím, co vás nedělá šťastnými a přesuňte do sklepa to, co teď nepotřebujete. Pokud máte například malou kuchyň, investujte do multifunkčního nádobí a náčiní, díky kterému ušetříte prostor. Využijte svůj prostor efektivně.

Výběr barev pro malé prostory

Malé prostory vypadají nejlépe, když jsou udržovány v jasných barvách. To platí zejména pro velké plochy, tedy stěny, podlahy nebo kuchyňský nábytek. Bílá, světle šedá, béžová a pastelové barvy jsou dobrou volbou a interiér bude vypadat větší, než ve skutečnosti je.

Uspořádání malého bytu nemusí vylučovat tmavé barvy. Je však třeba mít na paměti, že velké plochy vedené v odstínech černé, lahvově zelené, tmavě modré nebo fialové mohou prostor zahltit a opticky jej ještě zmenšit. Proto je vhodné použít je na malé plochy. Například černá bude skvělým akcentem při použití ve formě stropních svítidel, klik dveří nebo elektrických zásuvek.

Chcete-li sáhnout po tmavě zelené nebo tmavě modré, vsaďte na doplňky, jako je dekorační polštář, pléd nebo keramika.

Praktický nábytek

Uspořádání malého bytu může vycházet z kuchyňského nábytku na míru, který má vestavěnou varnou desku, nejmenší dostupnou myčku na trhu (šířka 40 cm). Výklenek v kuchyni můžete zadat truhláři, vytvoří se tak prostor pro vestavěnou lednici, troubu a mikrovlnou troubu.

Pokud jde o koupelnu, prostor těsně nad závěsnou toaletou lze využít pro chytré uložení například kosmetických potřeb. Umyvadlo umístěné na závěsné skříňce odhalí podlahu pod ní, což opticky zvětší prostor a usnadní přístup do zákoutí, který je důležitý z hlediska čistoty koupelny. Dobrým nápadem, jak ušetřit místo v malé koupelně, bude pořízení mělké skříňky nad umyvadlo, kam dáte potřebnou kosmetiku. Jeho přední strana zdobená zrcadlem bude odrážet světlo a navíc opticky zvětšuje prostor.

Místo můžete ušetřit i správným uspořádáním ložnice. V této místnosti se vyplatí vsadit na velkou šatní skříň od podlahy až ke stropu se zrcadlem. Uložíte do ní většinu oblečení, ale také batohy a tašky, deky a další doplňky. Při objednání postele vyberte model vybavený bočními zásuvkami nebo ještě lépe zvýšeným rámem, pod kterým se skrývají další úložné šuplíky.

Na vybavení malého bytu a finanční rozpočet jsme se zeptali i našeho partnera pana Tretiaka z firmy Hotel na klíč s.r.o., který pro nás tyto investiční malé byty zařizuje.

Pane Tretiaku, jaké vybavení by podle vás nemělo v malém bytě rozhodně chybět?

Jednoznačně vybavení na míru! U realizací, na kterých pracujeme, se snažíme vždy využít prostor, jak jen to jde, a proto nezapomínáme na 3 dimenze ve kterých se lze pohybovat. Běžně pracujeme s prostorem o rozměrech 20 m2, do kterých dokážeme vměstnat kuchyň, rozkládací gauč, manželskou postel a stůl se 4 židlemi. Pokud máte šikovného designera (a truhláře), dokáže vám navrhnout solidní ukládací prostor, pracovnu i ložnici na pouhých pár metrech čtverečních. Při současné ceně nemovitostí se do projektu „na míru“ určitě vyplatí investovat!

Vybavení bytu lidé často řeší na konci stavby, kdy je již omezený finanční budget pro tyto účely. Jak vybavit byt levně, ale přesto vkusně?

Řešit vybavení bytu na poslední chvíli je velmi častá chyba. Bohužel, setkávám se často s velmi nelogickým rozmístěním přípojek a rozvodů. Někdy se nestačíme divit, co byl projektant schopen vymyslet. Například jen směr otevírání dveří dokáže nadělat pěknou paseku. Proto vždy doporučuji promyslet rozmístění nábytku co nejdříve, abyste měli možnost případně tyto faktory ovlivnit. Následná úprava je většinou velmi drahá a nakonec to končí tak, že se s nevhodným řešením smíříte a přizpůsobíte se mu.

Pokud se bavíme o rozpočtu na interiér, často se setkávám s absurdními návrhy. Investor zakoupí nemovitost v samotném centru Prahy, kde cena za metr čtvereční překračuje mnohdy částku 250 tisíc korun za metr čtvereční, a následně si vyhradí rozpočet na interiér ve výši 3 % ceny nemovitosti. Snažím se takovým klientům vysvětlit, že i zde platí zákonitosti marketingu. Je nutné znát, kdo je cílová skupina. Tedy pokud budete chtít koupit a prodat byt v centru, pravděpodobně budete chtít cílit na náročnější klientelu. Pak se rozhodně vyplatí vyšší investice, ať už kvůli vyššímu nájmu nebo navýšení ceny nemovitosti.

U interiéru menších bytů mnohdy stačí navýšit rozpočet o pár tisíc a vybrat jen pár kvalitnější kousků a zbytek koupit velmi levně. Například pěknou rozkládací sedačku v neutrální šedé barvě koupíte (v Ikea) za 10 tisíc, tu doplníte o polštářky v barvě a stylu, který koresponduje s interiérem (doporučuji koupit dekorace na internetu, nejsou tolik okoukané) a zainvestujete do kvalitního stolu z masivu, který bude sice trochu dražší, ale v prostoru bude zářit jako nový deseťák. Určitě se vyplatí ušití závěsů na míru. Finančně to vychází stejně, ale výběr látek je rozhodně větší. Originální doplňky a dekorace dokáží prostor velmi oživit a odvézt pozornost od levnějších kousků.

Optické triky

I malý byt se může opticky zvětšit, stačí dodržet pár zásad:

Pro zvětšení malého bytu položte jednotnou podlahu, nejlépe v jasných barvách. Díky tomuto triku se bude interiér zdát světlý a velmi prostorný. Vyplatí se také barevně sjednotit stěny a větší nábytek. Společná barva pak také zjemní rozdíly ve stylu, obnaží se další věci a interiéry se budou zdát větší.

Dveře ponechte v koupelně a ostatní dejte pryč. Místo dveří se můžete rozhodnout pro široké dveřní otvory, posuvná křídla nebo posuvné zástěny – například v ložnici. A pokud přece jen na dveřích lpíte, volte ty v jasných barvách.

Tento trik funguje vždy, bez ohledu na styl interiérového designu. Zrcadlová stěna přináší do místnosti maximální světlost a působí mnohem větší. V malé tmavé místnosti stojí za to zavěsit zrcadlo naproti oknu. Zrcadla mohou být vystavena v různých verzích, nejen sólově.

Čím více světla do malého bytu pustíte, tím lépe. Pokud jde o umělé osvětlení, vedle centrálně umístěných stropních svítidel poslouží bodové zdroje světla a nástěnná svítidla. Můžete jimi modelovat prostor prosvětlením výklenků, obrazů nebo pracovních desek. S větším počtem světelných bodů a jejich rovnoměrným rozložením v interiéru můžete rezignovat i na stropní svítidla, tradičně zavěšená uprostřed.

Malé byty mohou být skvělou investiční příležitostí. Pokud zvažujete investování do nemovitosti, malý byt může být dobrá volba.

Investiční příležitost

Náš tým ACORD IVEST a.s. se specializuje na zakoupení, zařízení a správu bytů na klíč. To znamená, že se o všechno postaráme za vás, od nákupu bytu až po vybavení a pravidelnou správu. Můžete si být jisti, že vaše investice bude spravována profesionálně a efektivně.

Pokud jste tedy na trhu s nemovitostmi a hledáte investiční příležitost, zvažte možnost zakoupení malého bytu s pomocí naší firmy. S naší profesionální správou se budete moci soustředit na větší příležitosti, zatímco my se postaráme o váš byt.

K investičním bytům a kompletnímu vybavení jsme na závěr položili ještě jednu otázku panu Tretiakovi, kterému tímto děkujeme za rozhovor a doplnění cenných informací.

Pokud budeme zařizovat investiční byt, v jaké cenové relaci se budeme pohybovat v dnešní době, co se týká kompletního vybavení? Tak, aby byl následně byt atraktivní k prodeji či pronájmu na internetu.

Jak jsem již zmínil, je dobré zamyslet se nad cílem realizace a cílovou skupinu, kterou se budeme snažit targetovat. Cena investice se velmi odvíjí od prací, které souvisejí s realizací interiéru. Pokud je potřeba jen vymalovat a dodělat pár zásuvek, pak vybavíte pěkné studio s kuchyní za 250 tisíc, byt s jednou ložnicí, kuchyní a obývacím pokojem klidně za 400 tisíc, cena se však může klidně ztrojnásobit podle náročnosti klienta. Je dobré promyslet, kde má smysl investovat více a kde už to smysl nemusí dávat. Cena investice do interiéru by určitě měla reflektovat tržní hodnotu nemovitosti.

Doufáme, že vám tyto rady a informace pomohly při zařizování vašeho malého bytu. Pokud máte další otázky nebo zájem o naše služby, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu, abychom vám pomohli.