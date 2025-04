Jak zařídit byt designově a zároveň akusticky?

Oblečte stěny do textilu bez obav o údržbu

Jistě jste si všimli, že textilní struktury se rychle vracejí do módy. Je to patrné třeba i v automobilovém průmyslu, kde se interiéry luxusních vozů jen hemží kreativními látkami namísto desetiletí panující kůže.

Česká firma Woodpasta přináší do českých interiéru tzv. „filcové“ akustické desky – ve skutečnosti netkanou textilii z recyklovaných PET vláken. Tento materiál, známý doposud třeba z kancelářských paravánů, si nyní nachází cestu i na stěny bytů, protože neobyčejně vizuálně zatepluje a činí prostor útulným a příjemným. Dřívější obavy z náročné údržby ustupují díky vysoké hustotě a tlaku slisování panelů z řady Echoblock®, které neabsorbují prach a lze je snadno udržovat – podobně jako strukturované tapety.

Kromě akustických vlastností nabízejí tyto panely širokou škálu trendujících barev a třeba i možnost plnobarevného tisku. Třešničkou na dortu je nízká tepelná vodivostá (0,037λ), což přispívá i k izolaci prostoru. Díky těmto vlastnostem se „felty“ stávají stylovou a funkční součástí moderních interiérů.

Panely Echoblock v barvě Foie Gras. Foto - Michal Bernátek

Stěna obložená panely Echoblock - vzor Big Coffee, barva Alchemist

Vdechněte nový život starému nábytku

Máte doma televizní stolek nebo třeba skříň, která by již zasloužila nahradit? A co takhle si ušetřit práci a peníze s prodejem a nákupem nového kusu, a zároveň pomoci akustice v prostoru? Woodpasta nyní jako úplnou novinku spouští kolekci designových obkladů WaveSkin pro obecně nejrozšířenější nábytkové kolekce, například od nejmenovaného švédského řetězce. Kusy jsou přesně nařezané na rozměry nábytkových dílců, na vás je již jen je nalepit. Barvy můžete libovolně kombinovat a vytvořit si doma zcela originální, akustický kus nábytku. Ale připravte se na neustále dotazy od návštěv, kdepak jste takový krásný kus sehnali?

TV stolek s obkladem Woodpasta WaveSkin v barvě Spinacia a Aston Green TV stolek s obkladem Woodpasta WaveSkin v barvě Savanna

Když chcete něco opravdu extra

Pokud nemáte zrovna hluboko do kapsy a chcete mít doma něco opravdu „wow“, právě vás by mohly nadchnout dřevěné organické plastiky Woodpasta Parapanel. Jedná se o tzv. „parametrické“ stěny a stropy. Díky relativně hlubokému žebrování se takovýto povrch stane doslova pastí na hluk a ozvěnu. Zejména ale přitáhne veškerou pozornost a téměř jakýkoli interiér se pocitově pozvedne na úroveň luxusní rezidence. Obrovskou výhodou Parapanelů je velmi nízká hmotnost. Vrstva přírodního dřeva je totiž pouze na povrchu, zatímco uvnitř je speciální odlehčené jádro. Panely jsou tedy autenticky dřevěné, ale 20x lehčí. A proč je to důležité? Málokterý strop by totiž unesl takovou váhu dřeva nebo třeba MDF. Zatížení by tak bylo nutné počítat a také dodat extrémně pevné kotvení. A i přesto byste určitě nechtěli mít nad hlavami několik tun zavěšených dřevěných desek. Oproti tomu Parapanely se dají na strop jednoduše nalepit. Parametrickou stěnu ale Woodpasta nabízí i ve variantě z výše uvedeného akustického materiálu Echoblock.

Woodpasta Parapanel v dekoru Eukalyptus

Woodpasta Parapanel v provedení Echoblock, barva Foie Gras

https://www.woodpasta.cz/

https://www.woodpasta.cz/echoblock/

https://www.woodpasta.cz/parapanel/