Jak zajistit zahradní jezírko před odjezdem na dovolenou?

Dost často se stává, že vás po návratu z dovolené nemile překvapí nefungující čerpadlo. K tomu ještě ani nevíte, jak dlouho nefungovalo, což často mívá fatální následky hlavně pro chované ryby a můžete tak přijít o své šupinaté mazlíky.

V létě dochází k velkému odparu a úniku vody z jezírka. Pokud tedy nemáte vyřešené automatické dopouštění vody do jezírka, je více než vhodné odstavit filtrační okruh přes skimmer. Pokud tak neučiníte, hrozí odparem pokles hladiny na takovou úroveň, kdy čerpadlo přes skimmer začne nasávat vzduch. Co se stane? Směs vody se vzduchem má nižší hustotu, zvýší se otáčky a čerpadlo se začne přehřívat. Pokud nemá tepelnou pojistku, tak se spálí. Následně přestane cirkulovat voda přes filtraci a filtrační bakterie uhynou a nahradí je anaerobní, které produkují toxické látky jako amoniak, merkaptany, oxid uhelnatý atd. Taková filtrace se pak musí vypustit, vyčistit a znovu osadit startovacími bakteriemi. To spolu s obstaráním nového čerpadla zabere čas, ale toho ryby v teplé vodě moc nemají.



Další problém v čase dovolených jsou letní tropy a tím i teplota vody. Se vzrůstající teplotou vody klesá rozpustnost kyslíku, ale naopak roste jeho spotřeba jak dýcháním ryb, tak přirozenými rozkladnými aerobními procesy. Pozor však na intenzivní vzduchování vody v jezírku, může mít opačný efekt, zvyšuje se pH vody v jezírku, což vede k nárůstům amoniaku a ryby tak můžete ještě více ohrozit.

Pokud máte vodopád či potok, tak nastavte automatické zapínání přes noc, nejlépe od půlnoci, a vypnutí před rozedněním. V létě má voda v jezírku často více než 25 °C a teplota vzduchu přes noc nevystoupá nad 20 °C, proto zapnutý vodopád nebo potok v noci vodu v jezírku ochlazuje.

A co krmení ryb? Pokud nemáte automatické krmítko, tak je lepší ryby nekrmit, a hlavně nedávat před odjezdem více krmiva než obvykle. V jezírku je hlavně přes léto přirozené potravy dost a ten dvoutýdenní půst jim vůbec nevadí.



Příjemné chvíle při koupání v čistém zahradním jezírku a pohodovou dovolenou vám přeje Home Pond